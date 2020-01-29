Отчет по «сделке века»: зачем Нетаньяху едет к Путину

Президент России Владимир Путин 30 января встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Краткий рабочий визит израильского премьера вызван «сделкой века» по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, которую ранее представил президент США Дональд Трамп.

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План главы Белого дома предусматривает увеличение территории Палестины, но с признанием еврейскийх поселений на Западном берегу реки Иордан. Столицей Палестины предлагается Восточный Иерусалим, в то время как сам город Иерусалим должен остаться столицей Израиля.

Кремль пока анализирует предложенную Трампом «сделку века», отмечал пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. По его словам, документ получил полную поддержку Израиля, но встретил категорическое неприятие со стороны ее непосредственного участника — Палестины.

«Россия продолжает оставаться ответственным участником «пятерки» ближневосточной. При необходимости Россия готова продолжать прикладывать любые усилия, делать все от нее возможное с тем, чтобы достигнуть жизнеспособного мира на Ближнем Востоке», — подчеркивал Песков.

Говоря о визите Нетаньяху в Москву, пресс-секретарь президента России указывал, что Путин получит от израильского премьера информацию по плану США, «что называется, из первых рук».

Израильский план Трампа

«Сделка века» по урегулированию палестино-израильского конфликта вызывает вопросы у ряда стран. Помимо Палестины, раскритиковали предложение Трампа в Турции, Иране и ливанском движении «Хезболлах».

Администрация президента США занималась подготовкой документа с 2017 года, над разработкой плана работала команда экспертов под руководством советника и зятя Трампа Джареда Кушнера. Летом прошлого года свет увидела экономическая часть «сделки века», которая заключалась в выделении $50 млрд на различные проекты на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также ряде других арабских стран — Египте, Иордании и Ливане.

Политическую часть Белый дом представил 28 января 2020 года, полный план был опубликован в виде 180-страничного документа и размещен на сайте администрации США. Его ключевые положения Трамп представил вместе с Нетаньяху, что лишь усугубило подозрение в произраильской направленности «сделки».

Уклон плана в сторону одного из его участников — Израиля — очевиден. В частности, из-за этого инициативу Трампа раскритиковали и в США. Сенаторы-демократы высказали свои опасения по «сделке века» в соответствующем письме, отдельно указав на односторонних характер документа. Также они отметили, что утверждение суверенитета Израиля над еврейскими поселениями на палестинской территории является нарушением международного права.

Показательным примером также стало предложение США в отношении Иерусалима — многие страны не признают его столицей еврейского государства. Тем не менее «сделка века» предполагает признать город «неделимой» частью Израиля, а Палестине отдать лишь Восточный Иерусалим.

Речь идет не о восточной части города, на которой настаивает Палестина, а о кварталах, которые находятся за пределами построенного Израилем разделительного забора и не включают в себя Старый город.

Кроме того, требования США к Палестине отличаютcz от условий соглашения для Израиля. Так, будущее палестинское государство должно стать демилитаризованным без возможности заключать военные союзы, также у него не будет контроля над своим воздушным пространством и пограничными пунктами. При этом движения ХАМАС и Исламский джихад (организация запрещена в России) должны быть разоружены и подчинены властям Палестины.

К Израилю же требования следующие: убрать незаконные форпосты на Западном берегу реки Иордан, заморозить на четыре года строительство еврейских поселений на палестинской территории и признать новую Палестину независимым государством.

Позиция России

Таким образом, ключевые положения плана Трампа во многом не сходятся с позицией Москвы по данному вопросу. К примеру, Россия признает столицей Израиля лишь Западный Иерусалим, а восточную часть города рассматривает в качестве столицы будущей Палестины.

Также российская сторона не разделяет намерение США признать законность еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан — территории Палестины.

Москва в вопросе палестино-израильского конфликта придерживается принципа двух государств, создание которых должно проходить с учетом требований обеих сторон. А «сделка века» США не только более выгодна Израилю, но в целом не учитывает пожеланий палестинцев.

При этом Россия поддерживает хорошие отношения с Палестиной, регулярно проходят контакты на высшем уровне. Так, 23 января Путин посещал эту страну с официальным визитом и провел встречу с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Россия готова наращивать взаимодействие с палестинской стороной, указывал президент в ходе переговоров, Москва также понимает озабоченности Палестины в процессе урегулирования отношений с Израилем.

Сам Аббас не раз бывал в России, а очередной визит лидера Палестины может состоятся весной. После публикации «сделки века» он отмечал, что переговоры с Израилем могут проходить только под патронажем «квартета» международных посредников — России, США, ООН и Евросоюза.