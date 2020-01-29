Убийство в Берлине: что премьер Баварии предложил Путину

Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.

«Для нас очень важно, что отношения, которые уже есть, которые уже хорошие, можно улучшить благодаря большим политическим темам <…> сотрудничество в области расследования убийства в Берлине нам бы очень-очень помогло», — сказал Зедер.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине летом 2019 года. Убитый воевал на стороне сепаратистов во время второй чеченской кампании, командовал отрядом из нескольких десятков боевиков. Кроме того, был одним из организаторов взрыва в московском метро. В декабре Германия выслала двух российских дипломатов якобы за отказ Москвы от помощи в расследовании дела. В ответ Россия предприняла зеркальные меры, отвергнув обвинения Берлина.

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В Германии по-разному относятся к России: есть те, кто ее любит, но также есть и люди, которые относятся к ней скептически, указал премьер Баварии, а тема убийства в Берлине активно обсуждается в немецких СМИ.

«Мы убеждены, что сотрудничество между Германией и Россией, Баварией и Россией важно. У нас, конечно, есть расхождения, разные мнения, но есть много ценностей, которые мы разделяем», — добавил Зедер.

Германской политике необходимы более прочные и интенсивные отношения с Россией, указал премьер. Он также отметил, что его визит стоит рассматривать «именно в этом ракурсе».

Кроме того, Зедер подчеркнул, что намерен расширять экономические связи между Баварией и Москвой. По словам премьера, его федеральная земля — наиболее мощная с экономической точки зрения в Германии.

В свою очередь, Путин отметил активность баварских компаний в России и указала на добрые отношения между Москвой и Баварией.

«Должен отметить, что и у меня всегда были очень добрые и товарищеские, и деловые отношения с вашими предшественниками. И это не случайно», — заявил президент России на встрече с Зедером.

Представители Баварии активно работают в России еще с 1995 года, продолжил Путин, их деятельность успешно развивается по самым разным направлениям.

«Достаточно сказать, что, по-моему, каждая пятая немецкая компания, работающая в России, баварского происхождения, и более половины всех крупных инвестиций в российскую экономику организованы компаниями, зарегистрированными в Баварии», — подчеркнул президент.

«Баварские традиции»

Визиты высокопоставленных баварских политиков в Россию не редкость. Предшественник Зедера на посту премьера федеральной земли Хорст Зеехофер дважды встречался с Путиным в 2017 году — в Москве и на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Зеехофер, приезжая в Москву, в чем-то руководствовался внутриполитической ситуацией в Германии и своими личными интересами, заявил «Газете.Ru» немецкий политолог Александр Рар. У Зедера же гораздо больше амбиций, чем у его предшественника.

«Про Зедера говорят, что у него есть амбиции стать следующим канцлером. Он сам это отвергает, но все об этом пишут. У него действительно прекрасные рейтинги, но ему не хватает внешнеполитического опыта. Сейчас он должен наверстать все эти пробелы, и визит в Россию даст ему нужный авторитет. Так как он едет не к кому-то, а к одному из самых влиятельных политиков мира — Владимиру Путину»,

— указал эксперт.

К слову, Зедер стал преемником Зеехофера не только на посту премьера Баварии, но и в качестве лидера Христианско-социального союза (ХСС). Политик с января 2019 года возглавляет партию, которая входит в правящую коалицию вместе с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и социал-демократами.

В Баварии премьер пользуется определенной популярностью. Согласно январскому опросу BR-BayernTrend, рейтинг Зедера составляет 67%, что выше показателей большинства немецких политиков. Обгоняет премьера Баварии лишь глава федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн — его рейтинг одобрения 77%.

При этом Зедер последовательно выступает за развитие связей с Россией. Так, зимой прошлого года в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он говорил, что Москве не место на «скамье штрафников» в мировой политике. Премьер Баварии также поддерживал строительство газопровода «Северный поток --2». По его словам, США против проекта, потому что сами хотят продавать газ Евросоюзу.

«Поскольку мы хотим отказаться от угля и ядерной энергии, для Германии важны любые варианты, которые помогут обеспечить надежное энергоснабжение.

Я не могу понять, почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из России в Германию», — отмечал Зедер.

«Шкурный интерес»

Вместе с баварским премьером в Россию приехал председатель ежегодной Мюнхенской конвенции по безопасности Вольфганг Ишингер, который достаточно часто бывает в России. Бывший посол Германии в США и в Великобритании регулярно посещает «Примаковские чтения» — форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, который каждый год проходит в Москве.

Ишингер, в отличии от Зедера, не слишком положительно отзывается о России. Так, в прошлом году он выступил против возвращения Москвы в G7 и, соответственно, возрождения формата «большой восьмерки». Кроме того, он поддерживал идею создания армии Евросоюза для борьбы с «российской угрозой».

Тем не менее, в начале января 2020 года Ишингер заявил, что при решении международных кризисов стоит учитывать поход президента России.

В интервью телеканалу ZDF дипломат говорил об обострении в отношениях США и Ирана, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, а также крушении украинского пассажирского самолета в небе над Тегераном. Для влияния в регионе необходимо политическое убеждение, умная дипломатия и военная поддержка, отмечал Ишингер. Путин, по его словам, придерживается этих методов в Сирии, Ливии и в вопросах Ирана.

Сам Зедер настаивает, что цель его поездки в Россию остается исключительно деловой, однако Александр Рар полагает, что стороны могут не ограничиться обсуждением лишь экономических вопросов.

«У Ишингера шкурный интерес — получить высоких гостей из России, которая опять играет первую скрипку на мировой арене, на свою Мюнхенскую конференцию в феврале. Это будет главный вопрос, который он хочет решить с российским руководством.

Не исключено, что на следующую конференцию может приехать [зампред Совбеза России] Дмитрий Медведев вместе с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым», — говорит эксперт «Газете.Ru».

В то же время, Зедер преследует как политические, так и экономические цели в ходе визита в Россию, добавил эксперт, он должен успокоить немецкие компании, которые страдают от санкций против России.

Бавария является одним из крупных партнеров для России. Регион занимает седьмое место в ЕС по размеру ВВП — €625 млрд. Основной доход Баварии приносит экспорт товаров и различных услуг. Регион известен благодаря таким компаниям как BMW, Audi, MAN, Siemens, Airbus, Adidas и Hochland. Представительство Баварии в России открылось почти 25 лет назад, а деловые отношения сторон начались еще во временя СССР — в конце 1980-х.

Бавария всегда отличалась своей «секретной дипломатией» в отношении Советского Союза, считает Рар. Премьер Франц Йозеф Штраусе имел свои контакты с Леонидом Брежневым, и не делил их с другими немецкими политиками.

«Не исключено, что Зедер хочет возобновить эту баварскую традицию, а именно — близкие отношения с Россией», — подчеркнул эксперт.