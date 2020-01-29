Провокационная дипломатия: как Россия и Запад ведут визовые войны

Россия заранее предупредила Нидерланды о том, что не включать их депутата Сьюрда Сьюрдсму в состав парламентской делегации, которая собиралась посетить Москву. В связи с этим МИД РФ расценивает отмену визита делегации как провокацию, говорится в сообщении ведомства на сайте.

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«Теперь понятно, на что рассчитывали голландские парламентарии, принимая решение о включении Сьюрдсмы в состав своей делегации. Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия», — говорится в заявлении МИД.

Визит нидерландской делегации был запланирован на 25-27 февраля. В ведомстве отметили также, что российская сторона предупредила временно поверенного в делах Нидерландов в РФ о нежелании включать Сьюрдсму в делегацию в ходе встречи 14 января.

В сообщении МИД также отмечается, что нидерландский депутат, которому было отказано во въезде, неоднократно допускал «откровенно агрессивные» высказывания в адрес России.

«В 2013 году он призывал прервать проведение Года России в Нидерландах и Нидерландов в России. В 2014 году требовал бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи, а в 2018 году — перенести чемпионат мира по футболу в другую страну. В контексте расследования обстоятельств крушения малайзийского «Боинга» он безапелляционно и грубо настаивал, вопреки здравому смыслу и юридическим процедурам, на необходимости уже сейчас «наказать» Россию», — говорится на сайте МИД РФ.

По мнению российской стороны, Нидерланды, отменяя свой визит, «стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки».

28 января нидерландские СМИ, ссылаясь на комитет парламента по иностранным делам, сообщили, что делегация отменила свой визит в Россию из-за запрета Москвы одному из депутатов во въезде. Им оказался член партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма. Парламентарий высказал предположение, что попал в список лиц, которым запрещен въезд, из-за своих критических высказываний в адрес российских властей.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок пытался урегулировать вопрос, в том числе через российского посла в стране, однако это не привело к положительным результатам. Если бы поездка делегации все же состоялась, то стала бы первым подобным визитом в Россию с 2008 года.

Из-за ухудшившихся отношений РФ с Западом инциденты с невыдачами виз, причем с обеих сторон, стали привычными. Так, например, сокращение числа выданных россиянам американских виз наблюдается с 2014 года. Тогда было оформлено 245,6 тыс. разрешений на въезд. После присоединения Крыма западные страны стали вводить санкции в отношении России. Так, в 2015 году количество выданных россиянам виз обвалилось до 159,8 тыс. — на докризисный уровень ситуация так и не вышла.

В октябре, например, территорию России покинула бизнес-делегация Чехии. Чешские чиновники и бизнесмены прервали свой визит после того, как они не получили разрешение на вылет из Москвы в Казань.

Отказ в визах получали и российские чиновники, преимущественно, из-за попадания в санкционные списки США и ЕС. Среди них, например, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Нарышкин получил отказ в разрешении на въезд в Финляндию в 2015 году. На тот момент он занимал пост спикера Госдумы. В том же году спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко получила американскую визу с ограничениями. А Александру Ткачеву было отказано в визе ФРГ. Во всех этих случаях российские делегации отменяли свои рабочие визиты в полном составе.

Однако настоящая визовая война разгорается между Россией и США. Взаимные ограничения на въезд затрагивают не только чиновников и дипломатов, но и административно-технического персонала дипмиссии.

В июле посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что проблемы с визами начались после того, как в апреле 2018 года 60 российских дипломатов и члены их семей были высланы из США — всего около 200 человек. Тогда же было закрыто российского консульство в Сиэтле из солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. Сразу после этого по инициативе Вашингтона была введена система разменов.

«Американцы прекратили выдавать нам визы для дипломатов и административно-технического состава. Они ввели систему разменов — за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, как и за каждого сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу», — пояснил Антонов.

Подобные жалобы можно было услышать и от американских политических деятелей. В августе, например, на отказ в российской визе жаловался сенатор-республиканец Рон Джонсон.

24 сентября стало известно, что десять российских делегатов не получили визы в США для участия в работе ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Среди них — председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также заявил, что США отказали ему в визе для участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Спустя два дня глава МИД РФ Сергей Лавров предложил перенести все международные мероприятия из США в другие страны. По его мнению, вероятно, пришло время перенести мероприятия, в которых участвуют иностранные лидеры, на более устойчивые площадки. Он также рассказал, что российская сторона сделала все для получения визы, но ей все равно было отказано.

28 сентября Лавров обсудил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео. Российский министр отметил, что сложившееся положение дел является неприемлемым, а также препятствующим двустороннему диалогу.

После этого комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам принял резолюцию о том, что Вашингтон должен прекратить задержку выдачи виз дипломатам, а также отменить ограничения на их поездки.