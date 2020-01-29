«Внимательно следить»: ПАСЕ пронаблюдает за изменением Конституции РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) намерена наблюдать за процессом внесения поправок в Конституцию России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации.

«Ассамблея предлагает комитету по мониторингу внимательно следить за процессом внесения поправок в Конституцию, который сейчас идет в Российской Федерации», — подчеркнули в ПАСЕ.

Кроме того, ассамблея призвала Россию уважать и выполнять решения Европейского суда по правам человека. Также в резолюции ПАСЕ призывают мониторинговый комитет как можно скорее представить полный доклад по вопросу конституционных поправок в России.

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Кроме того, подтверждено выполнение Россией ряда рекомендаций, озвученных после возвращения ее депутатов в ПАСЕ.

«Ассамблея отмечает, что за последние полгода после возвращения РФ в ассамблею она также выполнила некоторые рекомендации», — говорится в резолюции. Отмечен и прогресс по исполнению минских соглашений.

Россия обменивалась с Украиной заключенными и готовится к новым обменам. В частности, шагом вперед в отношениях между двумя странами стала передача Киеву 24 украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе в конце 2018 года.

Также Москва выполнила требование июньской резолюции по поводу «полного и безоговорочного сотрудничества с Совместной следственной группой и прокуратурой Нидерландов» в расследовании крушения Boeing рейса MH17 над Донбассом. Наконец, РФ заплатила все положенные взносы в бюджет ПАСЕ.

«Невыплаченные проценты станут отдельным поводом для обсуждения на заседании комитета министров Совета Европы», — отметили в резолюции.

Начиная с 2016 года, Россия не направляла документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, поскольку в 2014 и 2015 годах парламентариев из РФ лишили права голоса. В июне 2017 года Россия решила заморозить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Вместе с тем российская делегация не приостанавливает деятельность по ратификации документов.

По причине приостановки выплат генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия нарушает устав организации, что грозило ее выходом из ПАСЕ.

26 июня страны-участницы ассамблеи голосовали по вопросу возвращения России ее прав в полном объеме.

Депутаты от Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы единогласно выступили против. Большинство британских и шведских депутатов также не захотели видеть РФ на сессии.

Возвращение России ее прав поддержали единогласно Франция, Испания, Ирландия, Норвегия, Исландия, Австрия, Кипр, Турция, Азербайджан, Андорра, Сан-Марино и Сербия. Кроме того, в поддержку России выступила большая часть депутатов из Германии, Армении, Чехии, Португалии, Молдавии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Словакии, Италии и Хорватии.

В начале января во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. Согласно проекту поправок, Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума.

Вскоре депутаты Государственной думы единогласно одобрили в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию России.

Предложенные Путиным поправки к Конституции предполагают внесение изменений в 22 статьи основного закона России. В частности, они затронут главы с третьей по восьмую, а вопрос их утверждения будет вынесен на общероссийское голосование.

Законопроект изменит и некоторые положения основного закона государства, связанные с президентом. В случае его принятия будут изменены требования к кандидатам на пост главы государства. Так, желающие стать президентом должны будут проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Кроме того, один человек не сможет более двух раз стать президентом России.

Также иностранного гражданства не должно быть у депутатов Госдумы, сенаторов Совфеда, членов правительства и судей.

Предложенные президентом поправки к основному закону России затрагивают все ветви власти — законодательную, исполнительную и судебную. В частности, изменения усиливают роль парламента, Госдума получит право назначать премьер-министра и вице-премьеров, а Совфед будет консультировать президента по министрам силовых ведомств.