Отклонили британские поправки: как Россию возвращают в ПАСЕ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, передает ТАСС. По словам заместителя председателя Госдумы Петра Толстого, поправки главы британской делегации в ПАСЕ Роджера Гейла были отклонены большинством голосов.

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Накануне Толстой подчеркнул, что Россия покинет зимнюю сессию ПАСЕ в случае ограничения ее полномочий. «Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем», — сказал парламентарий.

Подобный вопрос встал после того, как члены литовской и латвийской делегаций Зингерис Эмануэлис и Мария Голубева выступили с инициативой ограничить полномочия РФ в ПАСЕ. Делегат из Литвы заявил, что Россия, в соответствии с заявленными конституционными поправками, не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека.

«От имени коллег хотел бы оспорить полномочия РФ по существенным основаниям. Было предложено голосование [в России] по вопросам международного права… В этих условиях решения Европейского суда по правам человека не действуют, — заявил Эмануэлис. — Не выполняются резолюции [ПАСЕ], РФ не выполняет своих обязательств [как член Совета Европы]».

Мария Голубева же заявила, что в российской делегации состоят представители Крыма. Помимо этого, она указала, что крымские политики принимают участие в федеральных парламентских выборах РФ.

Инициативу поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций. Толстой обратил внимание, что оспорить полномочия России в ПАСЕ предлагается из-за поправок, которые находятся на этапе обсуждения.

«Другие претензии, связанные с тем, что у нас есть депутаты от Крыма в парламенте, уже были отвергнуты Венецианской комиссией, — напомнил депутат. — Поэтому я не вижу ни правовых, ни политических оснований для такого рода претензий. Когда нет почвы, хватаются за любой предлог, но здесь нет серьезной почвы для того, чтобы предъявлять претензии России».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также заявил, что в случае ограничения полномочий Россия покинет ПАСЕ.

«Любое ограничение наших полномочий вызовет уход российской делегации с площадки ПАСЕ», — сообщил член нижней палаты российского парламента.

В октябре прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла создание Украиной, Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией в Парламентской ассамблее Совета Европы группу «Балтик-плюс», основной задачей которой было названо «противодействие России».

В программе группы Россия обвинялась в «оккупации части Восточной Украины, Грузии и Молдавии» и говорилось о том, что ее члены будут и далее работать над возвращением Крыма Украине.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма!

Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно», — пояснила в этой связи представитель российского внешнеполитического ведомства.

О создании группы сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько. Она назвала произошедшее «маленькой победой».

Позднее Ясько заявила, что Украина будет проводить мероприятия для распространения антироссийских настроений в ПАСЕ. «Понятно, что мы это будем делать. Это наша национальная позиция», — заявила дипломат.

При этом, по ее словам, украинские представители будут общаться с делегатами РФ.

«Если в дебатах (Россия. — «Газета.Ru») говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать», — сказала Ясько. Она добавила, что это не значит, что Киев «должен дружить» с Москвой.

Российская делегация вынуждена была выйти из организации в 2014 году после проведенного в Крыму референдума, так как ее лишили ряда прав. Спустя три года Москва объявила, что замораживает выплату членских взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока не будут восстановлены все права.

В ПАСЕ тогда отмечали, что этот шаг российской стороны сильно ударил по экономическому состоянию организации. Права России были восстановлены в полном объеме только в конце июня прошлого года.