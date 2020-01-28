Во всем виноват СССР: на чем сошлись Зеленский и Дуда

Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 января посетил Варшаву, в честь 75-летия годовщины освобождения фашистского концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме.

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Совместно с президентом Польши Анджеем Дудой он выступил на брифинге, в ходе которого лидеры сделали несколько заявлений, вызвавших негативную реакцию со стороны Кремля и неоднозначные оценки среди украинцев.

Так, говоря об освобождении «Аушвица», и Дуда, и Зеленский, обошли стороной участие советских солдат.

«Солдаты Украинского фронта освободили семь тысяч пленных, которые пребывали в этом ужасном месте. Людей, которые страдали тут ужасно. Представить себе это невозможно. Но благодаря геройству солдат были спасены», — сказал Анджей Дуда.

«Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота «Аушвица»; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь», — заявил Владимир Зеленский, также не упомянув о других советских солдатах.

Более того, из заявления Зеленского можно понять, что к холокосту причастна не только нацистская Германия, но и Советский Союз.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — сказал украинский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление Зеленского Россия воспринимает как оскорбительные. «Мы не приемлем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов», — сказал он.

Основной посыл украинского и польского лидеров состоял в сближении двух стран, причем на основании общего прошлого. В частности, Зеленский предложил Польше отметить 100-летие Варшавской битвы и пригласил своего польского коллегу посетить Украину.

Об исторических разногласиях же Зеленский и Дуда предложили забыть. «Мы сегодня договорились и дальше развивать и укреплять наше стратегическое дружественное партнерство. По моему мнению, нам удалось снизить градус эмоций вокруг совместного трагического прошлого, сегодня с открытыми сердцами наши страны движутся вперед, движутся в будущее», — заявил глава Украины.

Президент Польши полностью поддержал украинского коллегу и предложил провести совместные мероприятия в память о солдатах обеих стран, сражавшихся с большевиками.

«Я предложил президенту Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году совместно боролись против большевиков, — заявил польский лидер. — Были украинские солдаты, которые также храбро сражались и отдали жизни в этой войне — за то же дело, за которое боролись наши солдаты. Это хороший элемент нашей общей истории, и я предложил господину президенту, чтобы мы почтили эту память».

Как Украина и Польша ссорились из-за Бандеры

Разногласий на исторической почве у двух стран достаточно. Противоречия по оценкам общего прошлого — пожалуй, один из главных факторов, мешающих Киеву и Варшаве.

В Польше растет недовольство героизацией украинского националиста Степана Бандеры, которого Варшава считает ответственным за уничтожение поляков во время Волынской резни в 1943 году. Обе страны за последние годы обменялись большим количеством взаимных колкостей на этот счет.

Так, например, Польша совместно с Израилем выступила в начале января с заявлением, в котором назвала оскорбительным «Марш чести, достоинства и свободы», приуроченный ко дню рождения Степана Бандеры.

Кроме того, Варшава была крайне возмущена тем фактом, что в марше принимали участие представители Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также Львовского областного совета. На здании КГГА был вывешен баннер с портретом Бандеры.

«Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов», — говорится в совместном заявлении послов Польши и Израиля на Украине.

Ответила дипломатам пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. Правда, ее заявление вызвало еще большее возмущение. Представитель ведомства сообщила, что чествование Бандеры в стране обусловлено необходимостью «возрождения и сохранения национальной памяти украинского народа».

«Трудно поверить, что такие слова могли исходить из уст украинского дипломата. Если бы это было так, это означало бы, что украинская дипломатия причисляет к национальным героям идеологов интегрального национализма, из-за которых пали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других наций», — ответили в посольстве Польши в Киеве.

21 января произошел еще один скандал — на горе Монастир в Польше были уничтожены таблички с могилы воинов Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена на территории РФ). Это уже не первое повреждение памятников УПА на территории Польши, однако ни один из них так и не был восстановлен властями, что вызывает раздражение у Киева.

Украина в ответ на разрушение памятников ввела запрет на проведение эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области, необходимых польскому Институту национальной памяти.

Варшава, в свою очередь, также предъявляет Киеву осквернение вандалами польских мест памяти на Украине. Деятельность УПА также стала еще одним предметом споров между странами. В 2016 году Польша признала геноцидом массовые убийства поляков украинскими националистами в 1939-1945 годах.

Верховная рада в ответ осудила действия Варшавы и заявила, что подобные шаги ставят под угрозу двусторонние отношения.

Однако Владимир Зеленский, судя по всему, решил, что ссориться и дальше с европейским соседом не хочет. За устранение разногласий на общем историческом прошлом он взялся еще в сентябре — именно тогда прошел его первый визит в Польшу.

Результаты той встречи с Анджеем Дудой Зеленский назвал «прорывом». Тогда же было анонсировано «восстановление исторической справедливости», «обнуление взаимных претензий» и «усилия по заботе о памятниках и захоронениях» украинцев в Польше и поляков на Украине.

Тогда же Зеленский заявил, что Украина готова снять для польских экспертов мораторий на проведение эксгумационных работ во Львовской области. «Я предложил сотрудничать и на границе установить совместный мемориал примирения», — заявил Зеленский.

В ходе второго визита президента Украины в Варшаву, судя по всему, последние разногласия также были решены. Зеленский напомнил о снятии запрета на эксгумационные работы и заявил о некоторых уступках с польской стороны. «Следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной могилы на горе Монастир и взятие ее под защиту», — подчеркнул украинский президент.

Как Израиль обидел Зеленского и Дуду

Этот визит президента Украины получился более чем символичным из-за обстоятельств, на фоне которых прошла встреча двух лидеров.

23 января в Иерусалиме прошел Международный форум памяти жертв холокоста. Мероприятие можно назвать грандиозным — в нем приняли участие высокопоставленные представители из более чем полусотни стран. Форум, как и встреча Зеленского и Дуды, был приурочен к освобождению «Аушвица». Однако на нем многие выступившие лидеры как раз сделали акцент на чествовании всей Красной Армии.

Мероприятие, впрочем, сопровождалось сразу несколькими скандалами, в центре которых оказались польский и украинский президенты. Выступление Дуды и Зеленского не были предусмотрены организаторами форума. Президент Польши в результате от поездки в Иерусалим отказался, ясно выразив свою обиду.

«Мое решение в связи с этим однозначно. Не вижу повода, почему должен выступить президент России, президент Германии, президент Франции и не мог бы выступить президент Польши», — заявил он. Примеру Дуды последовал и президент Литвы Гитанас Науседа.

С ответом на приглашение тянул и Зеленский, по его словам, из-за ситуации вокруг сбитого украинского Boeing. От визита в Иерусалим президент не стал отказываться, однако на мероприятие не пришел, отдав места своей делегации людям, пережившим холокост.

На этом фоне совместный брифинг Зеленского и Дуды на памятных мероприятиях в Польше, приуроченных к тому же событию, что и форум в Иерусалиме, так или иначе, выглядел как политический жест.

К тому же, Москва и Варшава продолжают публично обмениваться обвинениями в неправильной трактовке истории Второй Мировой войны. На этом фоне заявление Зеленского о вине СССР в холокосте выглядит как явная поддержка Польши в ее конфликте с Россией. О «солидаризации» сказал и Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского.

«В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая

является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши от фашизма», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Украинский лидер же находится в поисках стратегических союзников на мировой арене, и соседняя Польша выглядит вполне логичным вариантом. На фоне все более дружественной риторики Франции по отношению к России, Киев вынужден обращаться к тем европейским странам, от которых не приходится ожидать смены курса в отношении Москвы.

Владимир Зеленский также уже продемонстрировал запрос на многовекторность во внутренней политике. Он нацелен не только на свой электорат, в основном, продемонстрировавший усталость от националистической идеологии, но и на радикальных националистов. Заигрывая с этой частью украинского общества, Зеленский, например, продолжает риторику своего предшественника Петра Порошенко. Однако если он взял курс на сближение с Польшей, ему придется все же отказаться от поощрения тех же националистов — к компромиссному видению роли Бандеры в истории Варшава и украинские радикалы вряд ли придут.