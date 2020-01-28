«Грязная игра»: Нетаньяху ответит на обвинения в коррупции

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отзовет свою просьбу о предоставлении ему парламентского иммунитета в связи с расследованием по трем делам, инициированным генеральным прокурором страны.

«Я сообщил председателю кнессета, что я отзываю прошение о предоставлении неприкосновенности. В дальнейшем я разобью все нелепые обвинения и фиктивные дела против меня. Но сейчас я не позволю политическим оппонентам использовать это, чтоб помешать историческому процессу, который я провожу», — написал Нетаньяху в Facebook.

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Говоря о своей исторической миссии, глава правительства Израиля указал, что находится с визитом США, где ведет диалог по «формированию постоянных границ страны и обеспечению безопасности для будущих поколений».

В Израиле люди, одержимые идеей «только не Биби», руководствуются личными интересами и выходят за рамки политических соображений, указал Нетаньяху, их дешевая политика вредит решающему моменту в истории из страны.

«Все рабочие механизмы в кнессете были грубо растоптаны, так как решение изначально было продиктовано и определено без должного содержательного обсуждения — я принял решение не позволять этой грязной игре продолжаться», — подчеркнул глава израильского правительства.

К слову, в Вашингтоне Нетаньяху, а также его политический оппонент от партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц встретились с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер обсудил с израильскими политиками план по урегулированию палестино-израильского конфликта, который называют «сделкой века».

Как пишет The Wall Street Journal, план Трампа в ключевых моментах ближе к позиции Израиля. В частности, «сделка века» предполагает суверенитет еврейского государства над Иерусалимом, включая районы, которые палестинцы хотят сделать столицей своего будущего независимого государства.

Нетаньяху и Ганц оценили переговоры с Трампом как положительные, они встречались с президентом США по отдельности. При этом лидер «Кахоль-Лаван», выступая в Вашингтоне, раскритиковал исполняющего обязанности премьера Израиля.

«Ни у одного политика нет права руководить целой страной в такой сложный период под грузом мыслей о личных интересах», — отметил Ганц, говоря о спорах вокруг предоставления Нетаньяху неприкосновенности со стороны парламента.

Стоит отметить, что глава правительства направил соответствующий запрос кнессету в самом начале 2020 года. Так, Нетаньяху попросил парламент дать ему иммунитет от судебного преследования, чтобы он мог «продолжать вести Израиль к великим достижениям».

Защита потребовалась премьеру после того, как в ноябре прошлого года генпрокурор Израиля Авихая Мандельблит предъявил ему обвинения по трем делам. Правоохранительные органы подозревают Нетаньяху во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия.

Уголовные дела в отношении главы правительства носят кодовые названия 1000, 2000 и 4000. По первому Нетаньяху обвиняют в получении подарков на сумму более $280 тыс. от своих сторонников в обмен на поддержку. Второе дело связано с договором между премьером и газетой «Едиот ахронот» — Нетаньяху якобы устранил конкурентов издания, а взамен получил позитивные статьи о деятельности правительства.

Третье же расследование считается самым серьезным, так как премьеру предъявили обвинения сразу по трем пунктам — взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием общественности. Нетаньяху подозревают в предоставлении преференций телекомпании «Безек» в обмен на положительное освещение своей деятельности.

Сам глава кабмина Израиля последовательно заявляет о своей невиновности, а предъявление обвинений называет «попыткой переворота». Кроме того, Нетаньяху призывал «расследовать правоохранителей», которые завели на него дело.

При этом весной в Израиле должны пройти очередные парламентские выборы — третьи за 11 месяцев, поскольку Нетаньяху и Ганц не смогли создать правительство по итогам сентябрьского голосования. Каждый из них не справился с данной задачей в установленные законодательством 28 дней. Таким образом повторилась ситуация с весенними выборами 2019 года, когда Нетаньяху не смог сформировать коалицию.

Дела против премьера усложняют политическую ситуацию в Израиле, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» израильский политолог Бенни Брискин.

«Только по делу 4000, чисто теоретически, Нетаньяху может грозить до семи лет тюрьмы, правда никогда в истории Израиля никого не сажали на такой срок по этим обвинениям», — резюмировал эксперт.