Заплатили жизнями: посольство России ответило Польше

Посольство РФ в Берлине подвергло критике слова лидера правящей польской партии PiS Ярослава Качиньского в интервью немецкому изданию Bild о том, что Германия и Россия должны заплатить Варшаве за разрушение страны в ходе Второй мировой войны.

Реклама

В этой связи российское диппредставительство указало на своей странице в Facebook, что СССР понес огромные потери в ходе уничтожения гитлеровских войск в Европе.

«Напоминаем, что наша страна уже заплатила 600 тысячами жизней, освободивших Польшу от нацизма. Только благодаря им Польша существует сегодня как государство», — указали в посольстве.

Дипломаты также намекнули на то, что президент Польши Анджей Дуда не приехал в Израиль на годовщину освобождения концентрационного лагеря Аушвиц, тогда как представители ведущих мировых держав там были.

«К 75-летию освобождения концентрационного лагеря Освенцим Красной армией мир отмечает ужасы фашизма и героизм советского солдата. Но польское руководство пишет собственную историю», — резюмируется в комментарии.

Ранее Качиньский заявил, что «счет-фактура» Варшавой пока не выставлена, поскольку расчеты урона еще продолжаются, они будут обнародованы в докладе специальной комиссии.

«Я пока не могу это комментировать. Но ясно одно: в то время вся экономика Польши, улицы, фабрики, исторические здания и культурные ценности были уничтожены. Кстати, Польша также была разрушена во время Первой мировой войны. Без какой-либо компенсации», — указал политик.

При этом он напомнил, что Франция до недавнего времени получала репарации от Германии по Версальскому договору 1919 года.

«Польша практически ничего не получила. Мы это так не оставим», — пообещал Качиньский.

В то же время он выразил скепсис в отношении возможности получения какой-либо компенсации от Москвы.

«Ситуации с Германией и Россией несопоставимы! В Берлине существует демократически избранное правительство, где действуют закон и мораль. Этого нельзя сказать о России. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не думаю, что наше поколение увидит, как Москва выполняет свои обязанности. Единственное, что я могу сказать точно: у наших претензий нет срока годности!» — резюмировал польский политик.

В ответ на это зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что в данный момент Польша является «рупором» политики Европы и США против России.

В связи с этим происходит переоценка исторических моментов, связанных с Польшей и Россией.

«На сегодняшний момент каждый из политиков Польши считает своим долгом отметиться», — сказал парламентарий.

Депутат также спрогнозировал, что ожидать здравых мыслей и предложений от Польши в будущем не стоит, потому что Варшава явно нацелена на установки, полученные от США.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев пояснил, что провокационные заявления Качиньского являются попыткой сгладить дипломатический провал Варшавы из-за неучастия Дуды в памятных мероприятиях в Иерусалиме.

«Наша страна может выставить такой счёт практически кому угодно — больше половины Европы были союзниками Гитлера или же, как Польша, как минимум не помогли предотвратить войну. Но это не наш метод, что блестяще продемонстрировал Владимир Путин в Иерусалиме, предложив обсуждать ответственность ядерной «пятерки» за судьбы мира, а не местечковые обиды польских политиков», — добавил сенатор.

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявления Варшавы «антироссийской агонией и конвульсиями от бессилия».

Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.

Стоит отметить, что взимание репараций с Германии было официально прекращено по согласованному с Польшей соглашению между СССР и ГДР еще в 1954 году.

К тому же Польская народная республика по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций получила почти весь развитый индустриальный регион Силезия, часть Восточной Пруссии и город Штеттин (сейчас — Щецин).