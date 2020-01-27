Украинцы освободили: что Зеленский сказал в Освенциме

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Освенциме, рассказал об украинцах, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Украинский лидер прибыл в Польшу для участия в памятных мероприятиях по случают 75-й годовщины освобождения Красной Армией концлагеря «Аушвиц-Биркенау».

«Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили раму «Аушвица»; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе с бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь», — заявил Зеленский.

По его словам, трагедия холокоста навсегда оставила раны в сердцах украинцев, среди шести миллионов жертв каждый четвертый был из Украины.

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«Мы никогда не забудем ужасные преступления, которые случились в Бабьем яру, когда нацисты убили более 150 тыс. невинных», — подчеркнул Зеленский.

Памятные мероприятий в Освенциме прошли по случаю 75-й годовщины освобождения Красной Армией концлагеря «Аушвиц-Биркенау», который известен большинству жителей России и бывшего СССР как «Освенцим» — одна из самых ужасающих «фабрик смерти» Третьего рейха.

Именно на воротах концлагеря Аушвиц-Биркенау нацистами была выгравирована надпись: «Работа делает свободным». В его стенах были уничтожены более 1,4 млн человек, большинство из них были евреями. Кроме того, пленниками концлагеря были советские военные, поляки и представители других стран. Заключенных лагеря отправляли на тяжелые работы, а после убивали в газовых камерах.

Выступая на торжественной церемонии, президент Польши Анджей Дуда от имени своей страны пообещал хранить память о преступлениях нацистов. Он указал, что Польша первой стала целью агрессии нацистской Германии.

«Я имею честь повторить обязательство всегда хранить память и беречь память о том, что здесь случилось», — добавил Дуда.

В ходе своей речи он также подчеркнул, что прошло уже три поколения с того дня, с 27 января 1945 года, когда несколько тысяч заключенных, измученных жесткостью, рабским трудом, голодом и болезнями, дождались, наконец, освобождения солдатами Красной Армии.

Ответ Израилю

Памятные мероприятия в Освенциме начались через несколько дней после завершения мероприятий в Иерусалиме, которые также были приурочены к годовщине освобождения концлагеря и Дню памяти жертв Холокоста.

По случаю годовщины Израиль посетили множество иностранных лидеров, в частности, среди гостей присутствовал президент России Владимир Путин. Российский лидер выступил в качестве главного иностранного гостя на Всемирном форуме «Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», а также вместе израильским премьером Биньямином Нетаньяху открыл памятник «Свеча памяти», посвященный жителям и защитникам блокадного Ленинграда.

Однако на мероприятия в Польше президент России приглашения не получил, хотя изначально польские власти заявляли о подобных планах.

Не исключено, что этому способствовало определенное обострение в отношениях Польши и России. В последнее время польские власти фактически поставили знак равенства между советским и гитлеровским режимами, и стараются замалчивать роль Красной Армии в освобождении Польши.

При этом если Путин не поехал в Освенцим, то Дуда, напротив, не посетил Иерусалим. Польский президент объяснил свое решение тем, что организаторы отказались дать ему слово. Право выступить на церемонии получил президент России, а лидер Польши дал понять, что не приедет на форум, если ему не дадут возможность парировать Путину о роли двух стран во Второй мировой войне.

Как говорил глава МИД России Сергей Лавров, перед началом мероприятий в Иерусалиме польские дипломаты пытались убедить западных участников церемонии изложить польскую точку зрения на подходы России ко Второй мировой войне.

«Такие методы совсем уже неприличные, учитывая событие, в рамках которого они могут такие попытки предпринять», — указывал министр.

Мероприятия в Иерусалиме стали своеобразным поражением для Польши, так как церемония и выступления иностранных лидеров были сконцентрированы вокруг памяти жертв холокоста. Кроме того, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал не забывать историческую правду о холокосте и поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что войска Красной Армии освободили концентрационный лагерь в Освенциме.

Заявление Каца стало еще одним аргументом в споре Москвы и Варшавы по Второй мировой войне. Ответный ход Дуда сделал на мероприятиях в Польше — он призвал прекратить попытки переписывания истории. Таким образом, Варшава противопоставила себя Тель-Авиву, который занял сторону Москвы.

Русско-польский спор

Россия последовательно отвергает новое видение Польши по Второй мировой войне, зачастую формулировка «переписывание истории» звучит именно с российской стороны в адрес польских коллег. В числе последних шагов Варшавы можно назвать резолюцию польского парламента, которая уравнивает ответственность СССР и нацистской Германии за начало Второй мировой войны.

Согласно документу, Польша и ряд других стран Европы якобы стали «первыми жертвами» тоталитарных режимов после подписания пакта Молотова-Риббентропа. В сейме Польше указывали, что страна ведет постоянно и упорно ведет борьбу против лжи, поэтому депутаты решили запретить толковать историю «с российской точки зрения».

В Варшаве уверены, что пакт о ненападении между СССР и нацистской Германий от 1939 года стал причиной раздела Польши. При этом руководство Советского Союза и России не отрицало этого факта, а также принесло официальные извинения польским властям.

Польша делает особый акцент на пакте Молотова-Риббентропа, но обходит стороной факт заключения пакта против СССР между Адольфом Гитлером и польским лидером Юзефом Пилсудским. Также в Варшаве отказываются признавать откровенные антисемитские взгляды тогдашнего руководства страны, о чем напоминал Путин. Президент России указывал на историю с послом Польши в нацистской Германии Юзефом Липском, который обещал поставить Гитлеру памятник за депортацию евреев.