«Решение за Багдадом»: как Иран и США воюют за Ирак

Посольство США в Багдаде в третий раз за месяц подверглось ракетному удару. Вечером 26 января на территорию упало три ракеты, одна из которых попала в ресторан дипмиссии.

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Как сообщает телеканал «Аль-Арабия», в результате атаки пострадали несколько человек, находящихся в дипмиссии, людей эвакуируют вертолетами. Один из иракских чиновников сообщил французским СМИ, что, по меньшей мере один человек был ранен.

Госдеп США призывает власти Ирака к выполнению своих обязательств по защите посольства. «Ситуация в области безопасности остается напряженной, а поддерживаемые Ираном вооруженные группы остаются угрозой. Поэтому мы сохраняем бдительность», — цитирует CNN представителя Госдепа.

Он также добавил, что с сентября американские дипломатические объекты в Ираке 14 раз подвергались атакам со стороны Ирана.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди резко осудил инцидент и призвал силы безопасности расследовать нападение.

«Это безответственный акт, совершенный отдельными индивидами, — заявил и.о. премьера. — Нападение на американское посольство может привести к серьезным последствиям».

Также он добавил, что подобные атаки на посольство могут «втянуть Ирак в военные действия». С каждым днем Багдаду все труднее оставаться вне противостояния между Ираном и США.

Вашингтон пользуется гостеприимством

Убийство американцами в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани не только создало угрозу войны между Ираном и США, но и вызвало напряжение в отношениях Вашингтона с Багдадом. После инцидента от высокопоставленных иракских чиновников посыпались заявления о неуважении Белого дома к суверенитету страны.

5 января, спустя два дня после убийства генерала, парламент Ирака принял резолюцию с призывом к выводу иностранных войск из страны. Законодатели также поддержали запрет на перемещение иностранных сил по территории Ирака.

В стране сейчас расквартированы около 5 тыс. американских военных, в основном, выполняющих роль советников.

Силы США находятся в Ираке с 2003 года, когда Вашингтон вторгся в страну и сверг Саддама Хусейна. Формально сейчас военные размещены там с целью урегулирования внутренних конфликтов.

Соединенные Штаты, однако, не стали спешить с выводом. Более того, подобных намерений у Белого дома, судя по всему, нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если вывод войск будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против иракской стороны «такие санкции, которых они никогда прежде не видели», заявил он.

«По сравнению с этим иранские санкции покажутся чем-то скучным», — добавил американский лидер.

Он также заявил, что американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную авиабазу.

«У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов <...> Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это», — подчеркнул глава Белого дома.

Вскоре The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве Ирака сообщил, что Госдеп пригрозил Багдаду закрыть доступ к счету Центрального банка Ирака, который находится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если Ирак будет настаивать на выводе американского контингента из страны.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» независимый эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фроловский, для Вашингтона вывод войск — крайне нежелательный вариант развития событий.

«С формальной точки зрения США должны подчиниться решению людей Ирака и вывести войска. С другой стороны, естественно, США понимают, что, если они выводят войска из Ирака, они теряют тот стратегический плацдарм для работы в Сирии, для работы в Иране, ну и вообще фактически теряют возможность влиять на регион.

С формальной точки зрения они должны подчиниться, со стратегической точки зрения, с точки зрения геополитики для них это крайне невыгодно», — отмечает эксперт.

Наличие американских войск, в частности, обучающих иракских солдат, несет определенную выгоду и для Ирака, где по-прежнему действуют разрозненные отряды членов запрещенной в России и ряде других стран террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Уже после того, как парламент Ирака принял резолюцию о выводе американских войск, была возобновлена программа тренировок солдат, сообщал The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Yankee go home

У иракцев, однако, совсем противоположный взгляд на целесообразность присутствия американских сил в стране.

24 января в Багдаде прошли массовые протесты против присутствия США в Ираке. Подобные акции начались еще в октябре, протестующие требуют смены правительства, устранения коррупции и прекращения иностранного вмешательства в иракскую политику.

29 ноября премьер-министр Адиль Абдул-Махди заявил о своей отставке. Однако он продолжает исполнять обязанности в связи с неспособностью парламентских партий прийти к согласию по кандидатуре нового премьера.

Как сообщает телеканал «Аль-Джазира»,

с момента начала протестов были убиты более 500 демонстрантов. Президент Ирака Бархам Салех, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что в результате протестов погибли 600 человек.

Убийство генерала Сулеймани лишь еще больше спровоцировало и сплотило протестующих.

Лидером антиамериканского движения стал радикальный шиитский имам Муктада ас-Садр. Именно он анонсировал массовую общеиракскую акцию против сил США на 24 января. По различным данным протесты собрали до двух сотен тысяч человек.

Причем за день до массовой акции спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, заявил, что Вашингтон приостанавливает в Ираке операцию международной коалиции против ИГ. Белый дом признает право Багдада решать вопрос присутствия иностранного контингента, но не считает, что американские силы стоит выводить из страны, подчеркнул он.

Джеффри также сообщил, что США ждут от правительства Ирака дальнейших действий после прошедшего в парламенте голосования о выводе иностранных войск. Сейчас содержательный диалог между США и Ираком не ведется, отметил он, намекнув, что вывод войск будет сопровождаться и другими последствиями.

«Мы не считаем, что мы должны выводить войска. В конце концов, решение за Ираком о будущем присутствия войск США и коалиции. Мы признали это.

Любого рода переговоры, которые иракское правительством хочет вести с нами о выводе войск США, по нашему мнению, должны охватывать весь спектр наших отношений, выходить далеко за рамки вопроса [присутствия] наших сил, за пределы вопроса обеспечения безопасности в регионе, борьбы с ИГ, это затрагивает долгосрочную модернизацию иракских ВС, региональную повестку, дипломатическую и финансовую поддержку Ирака и другие [темы]», — сказал спецпредставитель США по Сирии.

Ракетный обстрел американского посольства, произошедший через два дня после акции протеста, может усугубить напряженность в иракской политике и задержать формирование нового правительства.

Вашингтон, при этом, видя настрой иракцев, с одной стороны, может сдержанно ответить на обстрелы посольства, чтобы не спровоцировать новую волну возмущения.

В то же время, совершенные атаки на американское посольство могут быть частью стратегии США, чтобы, напротив, вступить в открытое противостояние с антиамериканскими силами в Ираке, обращает внимание Хамидреза Азизи, эксперт клуба «Валдай».

«До сих пор неясно, кто стоял за нападениями на посольство США. Тем не менее, очень важный момент, который необходимо учитывать, заключается в том, что шиитские группы и некоторые из их основных фигур отрицали свою причастность к атакам, заявляя, что сами США совершили операцию, чтобы обвинить шиитов и найти причины для нападения на них», — отмечает эксперт.

По мнению Хамидрезы Азизи, подобные заявления достаточно логичны, противники США уже добились определенных успехов — и без того антиамериканские настроения усилились.

«Я также думаю, что в нынешней ситуации этим группам не имеет смысла нападать на посольство США, потому что народное давление с целью вытеснения США из Ирака, с одной стороны, и решение парламента выслать американские силы с другой, уже изменили ситуацию в их пользу. В такой ситуации нападение на посольство еще больше усложнит ситуацию и даст Вашингтону повод усилить давление на проиранские группировки в Ираке», — считает эксперт.

Как США и Иран воюют за Багдад

Сложившаяся в Багдаде ситуация в очередной раз продемонстрировала роль Ирана в республике. Тегеран же достаточно умело использует все свои рычаги влияния, в том числе и для противостояния с США. Если до вывода войск все же дойдет, то можно будет однозначно сказать, что смерть генерала Сулеймани все же принесла в каком-то смысле пользу Тегерану.

«Так или иначе Багдад уже принимает участие в конфликте, потому что очень сильно влияние Ирана внутри страны. Опять-таки, мы не говорим, что это будет прямое противостояние, внутри Багдада будут работать и продолжают работать иранские прокси-войска и вообще всевозможные иранские прокси там останутся и, скорее всего, они как минимум будут более активно работать, чем сейчас»,

— отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» Дмитрий Фроловский.

Хотя усилия США, направленные на то, чтобы играть ведущую роль в «постсаддамовском» государственном строе, в основном лежат в руинах, Вашингтон все еще вовлечен в борьбу с Тегераном за влияние. При этом, указывает эксперт, об ослаблении позиций США во всем Ближневосточном регионе говорить все же не приходится.

«США будут постепенно выдавливаться из Ирака и, естественно, в этом будут принимать непосредственное участие силы на местах, которые будут напрямую поддерживаться Ираном. Поэтому в этом плане вне конфликта Багдад не может остаться. Одновременно нужно сказать, что у США все равно очень существенный контингент в районе Персидского залива, поэтому я не думаю, что это как-то серьезно повлияет на военные позиции США внутри региона», — уверен эксперт.