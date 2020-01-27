«Мы уедем»: о чем Россия предупредила ПАСЕ

Россия покинет зимнюю сессию Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения ее полномочий, заявил глава делегации и вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем», — сказал он журналистам.

Подобный вопрос встал после того, как члены литовской и латвийской делегаций Зингерис Эмануэлис и Мария Голубева выступили с инициативой ограничить полномочия РФ в ПАСЕ. Делегат из Литвы заявил, что Россия, в соответствии с заявленными конституционными поправками, не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека.

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«От имени коллег хотел бы оспорить полномочия РФ по существенным основаниям. Было предложено голосование [в России] по вопросам международного права… В этих условиях решения Европейского суда по правам человека не действуют, — заявил Эмануэлис. — Не выполняются резолюции [ПАСЕ], РФ не выполняет своих обязательств [как член Совета Европы]».

Мария Голубева же заявила, что в российской делегации состоят представители Крыма. Помимо этого, она указала, что крымские политики принимают участие в федеральных парламентских выборах РФ.

Инициативу поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций. Вопрос уже передан в мониторинговую комиссию, которая должна подготовит доклад по этой теме. Ассамблея обсудит вопрос о продлении полномочий российской делегации в среду.

Толстой обратил внимание, что оспорить полномочия России в ПАСЕ предлагается из-за поправок, которые находятся на этапе обсуждения.

«Другие претензии, связанные с тем, что у нас есть депутаты от Крыма в парламенте, уже были отвергнуты Венецианской комиссией, — напомнил он. — Поэтому я не вижу ни правовых, ни политических оснований для такого рода претензий. Когда нет почвы, хватаются за любой предлог, но здесь нет серьезной почвы для того, чтобы предъявлять претензии России».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также заявил, что в случае ограничения полномочий Россия покинет ПАСЕ. «Любое ограничение наших полномочий вызовет уход российской делегации с площадки ПАСЕ», — сообщил Слуцкий.

В то же время он считает, что соответствующее решение вряд ли будет принято.

«Сегодня российская делегация уже встроена в функциональную ткань, архитектуру ПАСЕ», — отметил Леонид Слуцкий.

В 2015 году ПАСЕ продлила санкции против РФ. Российская делегация в ответ отказалась принимать участие в сессиях ассамблеи, подчеркнув, что ее полноценное членство возможно только при условии восстановления всех полномочий. Спустя два года Россия прекратила выплату взносов в организацию.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволила российским парламентариям вернуться к работе ассамблеи. В пользу решения о возвращении РФ проголосовали 118 из 190 присутствующих парламентариев, 62 высказались против, еще 10 воздержались.

Против восстановления России в правах, а, соответственно, и против ее возвращения выступили Украина, Грузия и Великобритания. Украинская делегация покинула ПАСЕ в знак протеста. Лишь в середине января Киев принял решение возобновить свою работу в организации.

В августе российское правительство издало распоряжение о выплате Совету Европы долга в размере €54,5 млн за те два года, когда Россия была лишена членства в организации и не принимала участия в ее работе.

При этом председатель Леонид Слуцкий ранее заявлял, что считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, поскольку в этот период делегация не участвовала в работе ПАСЕ.

Как позже признали в ассамблее, недостача сумм членских взносов в бюджете, ранее вносимых нашей страной, привела организацию к финансовым трудностям: ассамблее пришлось секвестировать исполнение своего бюджета на 9%, а общая нехватка ресурсов составила €1,5 млн.

Годовой взнос России составляет €33 млн, и это более 7% от общего бюджета организации, в которую входят 47 стран. Лишиться такого источника доходов, какими были взносы России, означало поставить под угрозу само существование ассамблеи. Непропорционально большой взнос делал Россию ключевым спонсором.