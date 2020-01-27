Новый ракетный удар: как американцев выживают из Ирака

После ракетного обстрела посольства США в Багдаде сохраняется напряженная ситуация, сообщил корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы американского Госдепартамента. В связи со случившимся Вашингтон призвал Ирак выполнять свои обязательства по защите дипломатических объектов Соединенных Штатов.

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«Ситуация в плане безопасности остается напряженной, а вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, остаются угрозой. В связи с этим мы сохраняем бдительность», — подчеркнул он.

По словам представителя внешнеполитического ведомства США, с прошлого сентября в Ираке было зафиксировано более 14 нападений со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном формирований на американских военнослужащих и дипломатов.

При этом он отказался предоставлять более конкретную информацию об обстреле посольства.

Ранее об обстреле американского посольства в Багдаде сообщил ряд СМИ. Как передавал Alsumaria со ссылкой на источник в силах безопасности, в результате атаки пострадали как минимум три человека. Собеседник издания отметил, что сразу после случившегося началась эвакуация людей из здания и были приняты «строгие меры безопасности».

По данным других СМИ, в результате ракетного обстрела посольства ранения получил по меньшей мере один человек. За последние месяцы американская дипмиссия в Багдаде неоднократно подвергалась разного рода нападениям, но теперь впервые при обстреле ракеты упали непосредственно на территорию дипломатической миссии.

Пять ракет было выпущено ночью 26 января по «зеленой зоне» Багдада — это хорошо укрепленный район в центре города.

Там находятся государственные учреждения и иностранные диппредставительства. Три ракеты упали непосредственно на территории посольства, а одна из них попала в здание столовой.

После произошедшего исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди отдал приказ силам безопасности страны найти и наказать виновных в ударе по дипмиссии, а также принять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в Багдаде.

Спикер иракского парламента Мухаммед аль-Хальбуси подчеркнул, что ракетный обстрел американского посольства наносит ущерб репутации и суверенитету Ирака.

Произошедший накануне обстрел стал уже вторым за прошедшую неделю.

В очередной раз три ракеты упали вблизи диппредставительства 20 января. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции, снаряды были запущены из района Зафарания на окраине иракской столицы. Два из них взорвались возле американского посольства. Информацию о взрывах в этом районе подтвердили источники телеканала Al Arabiya.

Тогда обстрел произошел на фоне столкновений в Багдаде протестующих с силами безопасности. Как передавал Al Arabiya, в ходе беспорядков от огнестрельных ранений погибли три человека, около 70 пострадали. Полиция применяла против протестующих слезоточивый газ.

С начала текущего года на американское посольство в Багдаде и военные базы, на которых размещены военнослужащие из США, несколько раз были совершены ракетные атаки.

По официальной информации, в результате этих нападений никто из американцев не погиб.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после того, как войска США ударили по объектам шиитской «Катаиб Хезболлы» в Сирии и Ираке в конце декабря. Это спровоцировало начало сторонниками движения штурма американской дипмиссии в Багдаде.

В итоге Вашингтон 3 января провел спецоперацию, в ходе которой был убил командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В США их обвинили в причастности к организации штурма посольства.

Иран ответил на это ракетным ударом по американским базам в Ираке в ночь на 8 января. В Тегеране эти действия назвали возмездием за убийство Сулеймани.