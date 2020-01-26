«В шутку это сказал»: жена вступилась за главу Чувашии

Лариса Игнатьева, супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева, оправдала поведение своего мужа. Она объяснила журналистам, что скандальное видео, на котором чиновник заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами, было смонтировано, передает 5-tv.ru.

«Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка. Это все переделано, форматировано. Ерунда. <...> Он что, присвоил эти деньги? Присвоил эту машину? Он знает этого человека! Он в шутку это сказал. Он не присвоил эту машину», — заявила женщина репортерам.

По ее словам, Игнатьев не собирается уходить в отставку из-за скандала и находится сейчас на своем рабочем месте.

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Напомним, ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев, вручая ключи от нового автомобиля местным пожарным, высоко поднял их над головой, заставив знакомого ему МЧСовца подпрыгнуть за «наградой».

Видеозапись произошедшего, опубликованная в Сети, вызвала большой общественный резонанс. Вскоре в пресс-службе главы региона заявили, что ситуация была «шуткой».

«Это все было на позитивной ноте, на эмоциях. Все улыбались в момент, когда это происходило, а подали как издевательство», — заявили в пресс-службе принадлежащему Григорию Березкину РБК. По словам собеседника издания, Игнатьев неоднократно ранее встречался с этим сотрудником, обсуждая деловые вопросы.

В МЧС действия Игнатьева назвали недопустимыми. По словам министра Евгения Зиничева, поведение главы Чувашии было неэтичным. «Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом», — обратил внимание Зиничев.

В ведомстве также раскритиковали поведение сотрудника МЧС, которые подпрыгнул за ключами. Служащие в министерстве по чрезвычайным ситуациям должны сохранять свое достоинство, отметили там.

Незадолго до этого Михаил Игнатьев отметился еще в одном скандале. Он обратился к региональным журналистом с призывом «мочить» своих коллег, критикующих власть.

Поздравляя журналистов Чувашии с Днем печати, глава региона призвал «обратить особое внимание» на тех, кто «с утра до вечера критикует, всю ночь не спит, критикует, сидит на заказах, на берегу договаривается».

По его словам, из-за деятельности российских журналистов, которые выступают в поддержку западного образа жизни, в стране становится неспокойно.

«Мы будем иметь митинги на улицах... Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками», — заявил Игнатьев. Он добавил, что необходимо «рассказывать, чем трудятся, где живут» критики режима.

Михаил Игнатьев в 1990 году был избран депутатом Чебоксарского районного Совета народных депутатов. После этого он оставался на госслужбе, занимая должности в чувашском министерстве сельского хозяйства, через некоторое время стал региональным министром. Игнатьев баллотировался с Госдуму, но не смог набрать нужного количества голосов.

В 2010 году он был выдвинут на пост президента Чувашии бывшим тогда президентом РФ Дмитрием Медведевым. Региональный Госсовет утвердил кандидатуру.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Чувашской республики свято соблюдать Конституцию и Конституцию Чувашской республики, уважать и обеспечивать права и свободу человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности президента Чувашской республики, верно служить народу», — принес тогда присягу Игнатьев. Спустя пять лет он переизбрался на пост главы республики, победив на выборах.

В 2012 году Игнатьев, встречаясь с премьер-министром Медведевым, назвал его «Василием Петровичем». Дмитрий Анатольевич сделал вид, что не заметил оговорки чувашского главы.

В 2020 году в России должны пройти прямые выборы губернаторов в 16 регионах страны. Игнатьев попал в экспертный список тех глав, которые могут потерять свое место. Вместе с ним в потенциальных экс-губернаторах оказались архангельский глава Игорь Орлов, камчатский глава Владимир Илюхин и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов — его прочат в члены Совета Федерации.

Кроме того, отставка может ожидать губернаторов Краснодарского края, Костромской, Пензенской и Тамбовской областей.