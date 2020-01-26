«Свой путь»: глава МИД Австрии исключил Россию из Запада

Россия могла стать частью западного сообщества, но в итоге выбрала «свой собственный путь». Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шилленберг в интервью газете Wiener Zeitung.

«Была как-то надежда, что события будут развиваться в этом направлении. Однако же Россия избрала свой путь. <...> Вена же хочет хороших отношений и с Москвой, и с трансатлантическими партнерами», — подчеркнул глава австрийского МИДа.

Шилленберг подчеркнул, что для Австрии важными партнерами являются как Россия, так и США. Причем «в долгосрочной перспективе» обеспечить европейскую безопасность без участия России невозможно, добавил он.

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Кроме того, глава МИД Австрии отметил, что именно его страна старалась поддерживать диалог с Россией, несмотря на ухудшение отношений Запада и Москвы.

Ранее немецкие СМИ также признали, что без России миру не обойтись и успехи Москвы на международной арене отрицать нельзя. Такое мнение выразил в своей статье журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Мальте Лемминг. Он прокомментировал официальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, где она встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Они обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений — и политические, и экономические, и культурные. <...> Мировые политики не имеют права отрицать успехи других стран», — говорится в статье.

Именно Россия, отмечает Лемминг, играет ведущую роль на Ближнем Востоке. В частности, сирийский президент Башар Асад смог консолидировать власть благодаря поддержке со стороны Кремля. Мало кто, кроме российских властей, способен добиться стабилизации в Сирии, говорится в статье.

В начале мая 2019 года на страницах Die Welt появилась статья, в которой немецкий журналист Михаэль Штюрмер заявил, что рано или поздно Западу придется пойти навстречу России, которая вновь стала сверхдержавой.

«Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, третьим Римом», — говорится в статье.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал в ходе «прямой линии», что Москва не собирается распространять свое влияние на территории других государств.

«Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее», — отметил Путин. Президент добавил, что такие методы ведения политических взаимоотношений являются непродуктивными, затратными и бесперспективными.

При этом о России как сверхдержаве говорят и европейские политики высшего ранга. В июне 2018 года тогдашний канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Москва должна поспособствовать установлению мира в Сирии и на востоке Украины.

«Сегодня у нас была возможность поговорить о международных темах, что Россия в качестве сверхдержавы имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины, и у России большая ответственность», — сказал Курц.

Двусторонние политические контакты между Веной и Москвой остаются весьма интенсивными даже в условиях конфронтации между РФ и Западом. В 2018 году году президент России Владимир Путин и тогдашний канцлер Австрии Себастиан Курц встречались трижды. В начале октября 2018 года Курц заявил, что Евросоюзу необходимо поддерживать диалог с Россией. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, ЕС нужно не допустить дальнейшего ухудшения отношений с Россией.

В марте 2019 года экс-советник бывшего канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик заявил журналу Spiegel, что президент России Владимир Путин был настроен на сближение со странами Европы. Однако Европа отвернулась от Москвы.

«Русские — не сумасшедшие и на Европу никогда нападать не будут. Москва заинтересована в обороне, это подтверждается историей.

Карл XII, Наполеон, Адольф Гитлер — это Запад всегда нападал на Россию. Что ощущает нормальный русский человек, когда узнает, что немецкие солдаты снова стоят на российской границе?» — подытожил немецкий политик.