«Издревле ворует»: Украина обвинила Россию в краже истории

Россия «вбивает клин истории» между Киевом и Варшавой, а также «ворует историю» у других стран, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар. Об этом он написал в своей статье для интернет-издания «Зеркало недели», призвав также Польшу объединиться против Москвы.

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«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси», — указывает Боднар. При этом он не уточняет, что конкретно имел в виду под таким территориальным образованием.

По его словам, Россия «приписывает себе чужие победы» и «перекладывает на других ответственность за преступления». Москва, в свою очередь, утверждает Боднар, пытается «манипулировать историей, чтобы в этот раз ударить в спину Польше». Цель России, уверен украинский дипломат, — устроить раздор среди европейских стран. Так, автор материала уверен, что Москва удачно пользуется спорами Украины и Польши, когда они начинают выяснять между собой вопросы общей истории.

Боднар заявил, что украинская сторона поддерживает позицию польских властей в вопросе начала Второй мировой войны. Замглавы МИД Украины согласился с польским сеймом в том, что к началу этого международного конфликта привели «два тогдашних тоталитарных режима — гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз».

Вместе с тем он заявил, что попытки российских представителей использовать «историческую карту», чтобы нарушить европейское и евроатлантическое единство, не имеют перспектив. По его мнению, Польша и Украина, которые стали объектами атак российской пропаганды, должны объединиться и говорить в унисон.

«Попытки России в течение последних лет после начала российской агрессии против Украины — непосредственно или с помощью своих агентов влияния и разных манипулятивных технологий — вбить «клин истории» в отношения между нашими народами провалились и не позволили их разработчикам достичь поставленной цели. И не достигнут, если мы и в дальнейшем будем действовать сообща и доверительно», — заявил Боднар.

В ответ на этот материал украинского дипломата, размещенный в СМИ, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что «Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории».

«Что касается «Украины — Руси», то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи. Предлагаю МИД Украины для удобства и емкости в следующий раз использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра», — написала дипломат на своей странице в социальной сети Facebook.

Заявление украинского чиновника не осталось без внимания и в Крыму. Так, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что обвинения в адрес Москвы прекратятся, если США перестанут использовать тему Второй мировой войны и осуществлять финансовую поддержку политических режимов на Украине.

Парламентарий в комментарии РИА «Новости» выразил мнение, что правду уже показал Нюрнбергский процесс, который также дал оценку всем, кто принимал участие во Второй мировой войне.

«Самое главное, что Нюрнбергский процесс осудил все бандеровские движения, которые на данный момент в Украине набирают государственную поддержку. А что касается Польши — люди просто никогда не имели своей точки зрения и в свое время сделали все, чтобы началась война», — уверен Фикс.

Политик добавил, что бессмысленно обвинять Россию. «Россия — это мощное государство, а все эти заместители министров иностранных дел и еще какие-то люди — это все мелкота, которая просто уйдет. Это пена, которая спустя недалекое время будет смыта на свалку истории, и мы о них даже не будем вспоминать», — заключил собеседник агентства.

Ранее между Москвой и Варшавой возник очередной конфликт, связанный с этой войной. Так, президент России Владимир Путин назвал «антисемитской свиньей» польского посла Юзефа Липского, который работал в Третьем рейхе в те времена. По словам российского лидера, Липский поддержал намерение Адольфа Гитлера отправить польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». Путин также процитировал выдержки из доклада посла тогдашнему главе польского МИД Юзефу Беку.

После этого со стороны польских представителей посыпался шквал критики в адрес России. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вспомнил про заключенный в 1939 году между СССР и Германией пакт Молотова-Риббентропа. По его мнению, это был «военный союз», который привел к разделению Европы «на две сферы влияния». Таким образом, он фактически возложил на СССР ответственность за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией.