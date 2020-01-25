Провокация: МИД России ответил Болгарии на высылку дипломатов

Российское Министерство иностранных дел считает, что выдворение российских дипломатов из Софии – недружественный и провокационный шаг со стороны болгарских властей.

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«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», — говорится в комментарии МИД, размещенном на сайте ведомства.

Российские дипломаты предупредили, что оставляют за собой право предпринять ответные меры.

Также представители министерства отметили, что Болгария не предоставила никаких вразумительных доказательств для обоснования своего решения о высылке российских представителей.

О том, что российская сторона предпримет зеркальные меры в связи со скандалом, заявил ранее в комментарии «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, это стандартная практика дипломатов в ответ на подобные шаги со стороны других государств. Собеседник агентства отметил, что можно «только сожалеть, что София вынуждает Москву идти по этому пути».

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил в разговоре с РИА «Новости», что считает необходимым предпринять ответные шаги, так как никаких основания для отказа от принятия зеркальных мер в данном случае он не видит.

«В таких случаях принцип зеркальности является практически абсолютным, а изъятия из него — абсолютно исключительными», — обратил внимание Косачев.

Ранее МИД Болгарии вручил российскому послу ноты, в которых объявлялось, что два российских дипломата должны покинуть страну, так как их признали персонами нон грата. Об этом сообщило российское посольство в Софии на своей странице в Facebook.

«Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем дипломаты посчитали, что распространение информации о возможной высылке российских представителей в связи с подозрением в шпионаже «до официального уведомления посольства не соответствует традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами».

Накануне, 24 января, болгарская прокуратура сообщила, что ранее были проведены два досудебных разбирательства в отношении россиян, которые «собирали информацию, представляющую государственную тайну, с целью передачи иностранному государству или иностранной организации». Таким образом прокуратура объявила, что считает российских представителей шпионами.

Один из подозреваемых – гражданин России, имеющий дипломатический статус. По версии следствия, он собирал информацию с 2017 года по настоящее время. Его якобы интересовали данные о механизмах избирательного процесса в Болгарии. В прокуратуре отметили, что он занимал пост первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии.

Вторым подозреваемым стал россиянин, у которого есть дипломатический иммунитет — он работник торгового представительства РФ в столице республики. Согласно материалам досудебного разбирательства, он собирал информацию о государственной и служебной тайне в сфере энергетики и энергетической безопасности. С октября 2018 года он якобы общался с гражданами Болгарии, которые имеют непосредственный доступ к необходимым ему данным. Собранную информацию он передавал в штаб-квартиру разведывательной службы РФ в Москве, уверены болгарские прокуроры.

В ведомстве отметили, что у правоохранителей есть все необходимые документы и доказательства, которые позволили бы привлечь этих лиц к процессу расследования в качестве обвиняемых. Однако преследование и разбирательства были прекращены в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, так как россияне обладают дипломатической неприкосновенностью. Тем не менее все данные были предоставлены в МИД Болгарии, после чего местные дипломаты приняли решение о выдворении российских представителей из страны.