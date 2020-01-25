«Надо использовать»: экс-глава Латвии вступился за русский язык

Языки, которые жители Латвии знают, властям республики необходимо использовать, а не бороться с ними, считает бывший латвийский президент Андрис Берзиньш.

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«Причем, живя в таком месте, как Латвия, необходимо использовать преимущество языков: если мы не можем извлечь из земли ничего дешевого и дорого продаваемого, то мы должны использовать языки, которые мы знаем — латышский, русский, немецкий, английский», — сказал Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze.

Бывший глава государства отметил, что «ни в одной стране с языками не борются». Он обратил внимание, что «ни люди, ни язык не являются врагами». «Можно спорить о системе, но не о народе. По-моему, на русском языке говорят больше, чем на немецком», — считает бывший глава республики.

В ответ на это заявление первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Латвия могла бы быть более сильной страной, если бы в ней не было притеснения языка.

«К сожалению, политические деятели, видимо, прозревают только тогда, когда оставляют свой пост. Если бы в Латвии не притеснялся русский язык, если бы людей не оценивали по их национальности, эта страна была бы намного сильнее», — сказал российский политик в комментарии RT.

Вместе с тем сенатор надеется, что рано или поздно «националистический угар сойдет на нет». «Латвия не может иметь такие плохие отношения со своим восточным соседом. От взаимодействия с Россией она только выиграет. Необходимо делать разумные шаги, а не действовать в угоду тех, кто хочет разрушить наши отношения», — уверен Джабаров.

Ранее в Латвии приняли закон, согласно которому с 1 сентября 2020 года все среднее образование должно быть полностью переведено на государственный язык, то есть латышский. Вместе с тем, по решению кабмина, с 1 сентября этого года во всех дошкольных республиканских учреждениях дети с пяти лет должны использовать только латышский (даже во время игры).

Эти инициативы власти реализуют в то время, как порядка 40% населения Латвии являются русскоговорящими и считают русский язык родным.

Меры, принятые латвийскими властями, вызвали протесты среди русскоязычного населения прибалтийской республики. Резко отреагировали не только правозащитники, но и сами представители нацменьшинств. Эксперты в области образования при этом подчеркивают, что изменения негативно повлияют на учеников-нелатышей.

Так, в начале декабря прошлого года в Риге прошло шествие в защиту образования на русском языке и русскоговорящих жителей республики. Как отмечает РИА «Новости», в митинге приняли участие порядка тысячи человек.

Организаторами мероприятия выступили партия «Русский союз Латвии» и Штаб защиты русских школ. Участники протестной акции несли плакаты с надписями на русском, латышском и английском языках. Кроме того, они держали в руках фонарики и включенные мобильные телефоны, что символизировало борьбу света с тьмой.

После шествия его организаторы отметили в комментарии агентству, что довольны итогом проведенного протеста.

«Мы довольны результатом! В условиях зимнего холода и темноты на марш в защиту русских школ собралось много латвийцев. Меня особо растрогали малыши — дети младшего школьного возраста, которые шли во главе колонны. У нас есть будущее, поскольку наши дети вместе с нами в борьбе за будущее русских школ», — сказал сопредседатель организовавшего акцию протеста «Русского союза Латвии» Мирослав Митрофанов.

Он отметил, что новое поколение «не даст себя обмануть и не даст властям повторить несправедливость, допущенную по отношению к русским Латвии в первые десятилетия XXI века».

Вместе с тем он выразил мнение, что русскоязычному населению республики необходимо объединиться для защиты своих прав. «Но надо понимать, что для серьезных изменений нужна консолидированная позиция всей русской общины», — отметил Митрофанов, добавив, что следует рассчитывать также «на взаимодействие с современно мыслящими латышами».