«Уважение президента»: Путин помог офицеру поднять фуражку

Российский лидер Владимир Путин поднял фуражку палестинского военнослужащего почетного караула во время визита в Вифлеем, который состоялся 23 января. Подняв упавшую фуражку, Путин водрузил ее на голову офицеру. После этого российский президент одобрительно показал военнослужащему, который стоял по стойке «смирно», большой палец и пошел дальше вместе с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Реклама

Этот момент запечатлел личный фотограф лидера Палестины Мухаммад Атика. Впоследствии он его опубликовал в Facebook с подписью «Уважение президента Путина к палестинской гвардии».

Во время встречи с главой Палестины Путин заявил, что российская сторона готова к наращиванию двусторонних отношений. «Российско-палестинские отношения имеют давние корни. Мы поддерживаем отношения в самых разных областях, и вы сейчас о них только что упомянули. Мы готовы наращивать это взаимодействие», — обратил внимание Путин в начале переговоров с Аббасом.

По его словам, это намерение касается как экономики и гуманитарной сферы, так и вопросов, связанных с палестино-израильским урегулированием. «Понимаю ваши озабоченности в этой сфере», — добавил российский президент.

Во время встречи стороны обсудили в целом ситуацию в регионе, а также Путин пригласил своего коллегу на празднование юбилея победы в Великой Отечественной войне – в мае этого года в Москве.

Незадолго до этого, в тот же день, глава России посетил и Израиль, где 23 января проходили торжественные памятные мероприятия, посвященные Холокосту и 75-й годовщине освобождения пленников Освенцима Красной армией.

Так, Путин был главным гостем форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

«Мы регулярно и очень плотно работаем с премьер-министром, давно договорились о визите в Израиль, уверен, что это пойдет на пользу развития наших двухсторонних отношений. И конечно, у нас у всех большая миссия сегодня вспомнить о жертвах Холокоста», — обратил внимание президент России.

Вместе с тем он отметил, что Холокост является общей трагедией двух стран – России и Израиля. «Что касается трагедии Холокоста, 40% убитых и замученных евреев — это евреи Советского Союза», — сказал Владимир Путин во время встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Впоследствии глава России поблагодарил своего израильского коллегу за то, что у него есть возможность посетить Иерусалим.

Помимо участия в форуме, российский президент принял участие в открытии монумента героям блокадного Ленинграда.

«Мы всегда будем помнить, что именно солдаты Красной армии открыли ворота Освенцима», — сказал Нетаньяху на церемонии открытия.

Он обратил внимание, что установленный монумент будет вечным напоминанием о героизме, который проявили жители Ленинграда во время блокады. «Подвиг ленинградцев — это пример героизма. Эта стела говорит с каждым... Говорит на универсальном языке — языке любви к родине, языке жертвенности, упорной борьбы и победы», — считает израильский премьер. Вместе с тем он добавил, что «победа не снижает уровень трагедии», когда только в одном Ленинграде погибли около миллиона людей.

«Жертва бывшего Советского Союза, Красной армии ради этой победы была огромной... Шрамы не исчезли», — заключил он.

Изначально планировалось, что Владимир Путин проведет в поездке в Израиль и Палестину два дня, однако визит был сокращен из-за того, что в России сменилось правительство.

Незадолго до поездки Владимир Путин в годовщину прорыва блокады Ленинграда посетил Санкт-Петербург, где встретился с ветеранами и рассказал о предстоящем визите в Израиль и участии открытия памятника. «Я очень благодарен за эту инициативу руководству Израиля и всем, кто был инициатором этого события. Это хорошее событие. Оно напоминает и о жертвах второй мировой войны, и о тех, кто внес решающий вклад в уничтожение нацистов», — отметил Путин.