Танки и косметика: в России появятся три новых партии

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Липецкой области выступил против экспериментов с формой правления в стране, отметив, что не поддерживает переход от президентской республики к парламентской из-за партий одного человека.

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Для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов и народностей «нужна все же крепкая президентская власть», уверен Путин, также для нормального функционирования парламентской формы правления политическая структура в стране должна «расти давно».

«А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране — Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский — есть ЛДПР, нет Жириновского...» — подчеркнул президент, выразив сомнение в том, что партия сможет «функционировать без своего лидера».

При этом ЛДПР далеко не единственный пример так называемой партии одного человека, тем же термином можно описать деятельность КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым или «Справедливой России» Сергея Миронова. Все эти партии зачастую ассоциируются лишь с их лидерами.

При этом тренд сохраняется: в ближайшее время в России могут появится сразу три новых партии, которые — по крайней мере в первое время — будут организованы вокруг своих лидеров.

«Посадить русских за стол»

О намерении организовать новое политическое движение «За правду» в октябре заявил Захар Прилепин. По словам писателя и общественного деятеля, он не исключает появления и соответствующей партии.

«Партия — это часть движения, инструмент, который необходим для решения определенных технологических задач. Иначе у нас не будет возможности воздействовать на власть», — говорил Прилепин, отмечая, что в целом сами партии — это «прошлый век».

1 февраля состоится съезд движения «За правду». Среди его участников — член Совета Федерации, бизнесмен Александр Бабаков, политолог, экс-советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков, а также музыканты Юлия Чичерина, Вадим Самойлов и Александр Скляр. Как указывал сам Прилепин, движение также поддерживает актер Иван Охлобыстин.

«Движение «За правду» собирается стать партнером для гражданских инициатив — от защиты животных до контроля за выборами. Мы поможем наши гражданам достучаться до власти — от муниципальной до президента», — сообщается на сайте объединения.

При этом Прилепин указывал, что рассчитывает на поддержку всех граждан, которые так или иначе участвуют в каких-либо из его проектов. Говоря о политической программе движения, он предложил «посадить за один стол русских людей, чтобы написать кодекс», и заявил, что рассчитывает на поддержку всех граждан, которые так или иначе участвуют в его проектах.

«Мы должны вернуть права большинству. Демократия во всем так называемом цивилизованном мире зашла в тупик, так как превратилась в «диктатуру меньшинств», самых разных, от сексуальных до идеологических. Мы должны вернуть права большинству! Это путинское «безмолвное» большинство: мы готовы стать его голосом!» — отмечается на сайте движения.

Пока неизвестно, когда «За правду» трансформируется — и трансформируется ли — в партию, однако это может произойти уже на съезде движения. Кроме того, Прилепин как глава движения не исключал возможности своего выдвижения в депутаты Госдумы на выборах 2021 года.

Прямая демократия

Один из создателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров так же, как и Прилепин, решил заняться политикой и основать новую партию, об этом он объявил в январе 2020 года. По его словам, сила получит название «Партия прямой демократии» и будет принимать участие в региональных выборах 2020 года, а также выборах в Госдуму в 2021 году.

Учредительный съезд партии запланирован на 5 марта, сказал Макаров в интервью «Коммерсанту», в оргкомитет «Партии прямой демократии» войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l Тимофей Шевяков.

«Запрос на перемены, особенно характерный для молодой, образованной и активной части общества, требует незамедлительного разрешения. Не менее очевидно, что эти перемены не могут совершаться ценой потрясений», — говорится в манифесте партии.

Особенностью политсилы станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, говорил Макаров, через него будет осуществляться голосование членов партии. На создание электронной платформы он намерен потратить $1 млн и собирается пригласить в движение сотрудников региональных IT-компаний.

Создатели Партии прямой демократии преследуют крайне амбициозную цель — принять участие в региональных выборах этого года, но для этого им может не хватить времени на подготовку. Нужно не только получить федеральную регистрацию, но зарегистрировать свои отделения минимум в 43 регионах России всего за три месяца.

Партия красоты

О намерении создать партию накануне заявил и один из основателей и бывший совладелец косметической компании Faberlic, предприниматель Александр Даванков.

Официальное название движения пока неизвестно, но как сказал Даванков «Коммерсанту», это партия будет правого толка. Документы о регистрации политического движения были поданы еще в декабре прошлого года. При этом председателем новой партии станет владелец Faberlic Алексей Нечаев, а ее съезд должен состояться уже 1 марта.

Представители движения, как и партия Макарова, собираются принять участие в региональных выборах, а в 2021 году поучаствовать в выборах в Госдуму. Политическая программа партии остается тайной, вероятно, больше информации появится после ее съезда.

Регулировки сверху

В настоящее время в России действуют более 50 партий, однако реальную деятельность ведет значительно меньшее их число. К примеру, в Госдуме лишь четыре фракции — от партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». При этом из 450 депутатов нижней палаты парламента лишь два имеют статус внефракционных.

Тем не менее в последнее время правящая партия — «Единая Россия» — теряет поддержку избирателей. Согласно исследованию «Левада-центра» от декабря 2019 года, электоральный рейтинг партии равен 29%. По данным ФОМ, однако, в январе этот показатель поднимался до 32%, да и в целом выше остальных партий. В настоящее время рейтинг КПРФ чуть более 15%, ЛДПР — в районе 12,5%, а «Справедливая Россия» набирает около 6%.

Такой рейтинг может помешать «Единой России» провести в Госдуму необходимое для получения конституционного большинства количество депутатов. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, администрация президента может решить это ситуацию с помощью создания новых лояльных партий или увеличения числа участников предстоящих выборов, которые не смогут преодолеть пятипроцентный барьер.

В подобных условиях появление трех новых партий в преддверии региональных выборов может стать первым шагом к стабилизации ситуации в ходе избирательной кампании в Госдуму.