Решать Путину: помилование израильтянки связывают с вопросом РПЦ

Осужденная в России за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар, возможно, сама невольно тормозит процесс своего помилования со стороны президента России Владимира Путина.

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Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, гражданка Израиля пока не обратилась к президенту с личным прошением о помиловании, что является необходимой процедурой.

«Все-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться. Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, такая ситуация в данном случае. Должны быть какие-то формальности соблюдены, хотя бы чтобы процесс пошел», — сказал Песков, выступая перед журналистами.

Вопрос помилования

При этом адвокаты осужденной израильтянки утверждают, что для ее помилования и освобождения из колонии ее личное прошение необязательно. По словам юриста Вадима Клювганта, президент может и так принять решение о помиловании Иссахар.

«Президентские полномочия являются абсолютно самостоятельными, есть право президента, закрепленное конституцией, в соответствии с которым он осуществляет помилование. Никаких условий и оговорок для этого не сделано и это безусловно неограниченное право», — цитирует слова адвоката ТАСС.

У президента России есть уже три официальных обращения о помиловании израильтянки, добавляет Клювгант, одно от президента Израиля Реувена Ривлина, второе от премьера Биньямина Нетаньяху и третье от матери Иссахар — Яффой.

В свою очередь, юрист Алексей Добрынин отметил, что Иссхар воодушевлена возможным помилованием и возвращением на родину. Он также подтвердил, что осужденная израильтянка пока не писала соответствующего прошения.

Адвокат Вадим Кудрявцев в разговоре с «Газетой.Ru» также подтвердил, что личное прошение Иссахар о помиловании является необязательным. Однако, по его словам, может понадобится признание вины с ее стороны.

«То есть, если она признает себя виновной, может быть помилована и без прошения. Формально оно необходимо, но здесь все зависит от воли президента», — отметил юрист.

Израильтянка может попасть под действия законопроекта об амнистии к 75-летию Великой Победы, который рассматривает Госдума, не исключил Кудрявцев, ей могут уменьшить срок заключения или полностью освободить.

К слову, Путин встретился с матерью Иссахар накануне в рамках своего визита в Израиль, где он принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста в Израиле.

«Я встретился сейчас с мамой Наамы, для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи. Мама очень переживает, я это вижу. Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо», — указал президент России.

Позиция премьер-министра Израиля относительно возвращения Иссахар домой понятна, подчеркнул Путин, все это будет учтено при принятии окончательного решения.

Стоит отметить, что ситуация вокруг осужденной израильтянки осложняет отношения России и Израиля. Иссахар в октябре прошлого года была приговорена российским судом к 7,5 годам колонии общего режима за контрабанду наркотиков, израильские власти последовательно настаивают на ее освобождении.

По сообщениям ряда СМИ, российская сторона рассчитывала обменять израильтянку на задержанного в Израиле гражданина России Алексея Буркова. Однако израильский Верховный суд разрешил экстрадицию россиянина в США, где его обвиняют в мошенничестве.

Связь с Александровским подворьем

Как писал «Коммерсант» со ссылкой на источники, в Москве не исключают помилования Иссахар, но отмечают, что «это улица с двусторонним движением».

Ответным действием на возвращение израильтянки домой может стать передача России Александровского подворья в Иерусалиме. По данным израильской газеты Maariv, власти Израиля уже согласились на данный шаг.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. На его территории находятся Порог Судных Врат и домовая церковь Святого Александра Невского. Земля для строительства была приобретена российским императором Алесандром III в 1859 году, а сам комплекс зданий был построен Императорским православным палестинским обществом (ИППО) в 1896 году.

Однако после Октябрьской революции 1917 года церковь была отделена от государства, а руководство ИППО оказалось в эмиграции. Под конец XX века Александровское подворье заняла зарубежная организация, которая позиционирует себя как наследник Императорского православного палестинского общества.

Россия и Израиль продолжительное время ведут активные переговоры о принадлежности территории. Так, в 2015 году премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал распоряжение оформить юридически все права России на Александровское подворье, а также церковь святого Александра Невского в Иерусалиме. Однако подвижки появились лишь перед визитом Путина в Израиль.

Израильская сторона 22 января 2020 года начала юридический процесс передачи Александровского подворья Русской православной церкви. Как заявил министр по вопросам защиты окружающей среды Израиля Зеев Элькин, Москва была проинформирована о том, что происходит.

«По израильскому закону после того, как были опубликованы российские претензии на это имущество, если в течение 60 дней с этого момента не будет апелляций, то автоматически произойдет запись. Если же будут, и будут с какими-то серьезными аргументами, то тогда дело пойдет в суд и будет судебное решение», — цитирует слова Элькина ТАСС.

В Кремле указали, что в отношении Александровского подворья идет процесс в положительном направлении. Хотя, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, в настоящее время еще не завершены все юридические формальности.

«Решение израильской стороны по подворью идет в русле добрых отношений, которые сложились между странами и лично между премьер-министром [Нетаньяху] и президентом [Путиным]», — добавил Ушаков.

При этом помощник главы государства не стал прямо отвечать на вопрос журналистов о возможной связи освобождения Иссахар с передачей России Александровского подворья.

«Вы можете увязывать что хотите, вы еще не знаете, какое решение будет по девушке», — резюмировал Ушаков.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» израильский политолог Бенни Брискин, не стоит гадать о возможной связи помилования Иссахар и ситуации вокруг Александровского подворья.

«Учитывая, что они происходят по таймингу близко друг к другу — возможно у этого есть какая-та связь. При этом процессы передачи собственности церкви происходят довольно давно. Но это замкнулось в одной временной точке — возможно был какой-то определенный толчок», — указал эксперт.

Вопрос освобождения Иссахар в Израиле считают закрытым, потому что Путин фактически пообещал разобраться с данным делом, подчеркнул Брискин, возможно, израильская сторона в закрытом формате обещала сделать ряд ответных шагов, и они обязательно будут выполнены.