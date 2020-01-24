Персоны нон грата: в чем Болгария обвиняет дипломатов из России

Российских дипломатов, которых правоохранители Болгарии считают замешанными в шпионском скандале, могут объявить персонами нон грата, заявила вице-премьер и министр иностранных дел страны Екатерина Захариева, передает ТАСС.

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«Посол России в Болгарии будет приглашен на встречу [в МИД] в течение сегодняшнего дня. Мы предпримем действия, которые должны предпринять, вероятнее всего, замешанные в шпионском скандале дипломатические работники будут объявлены персонами нон грата», — предупредила болгарский министр.

По ее словам, прокуратура республики направила во внешнеполитическое ведомство сообщения по двум российским дипломатам. В отношении них, как рассказала Захариева, правоохранители собрали доказательства совершенного преступления, направленного против интересов Болгарии. Таким образом, все присланные документы рассматриваются компетентной дирекцией министерства иностранных дел.

Информация также подтверждается и самой прокуратурой. «Главный прокурор Иван Гешев сообщил министру иностранных дел [Болгарии Екатерине Захариевой] о собранных доказательствах проведенной разведывательной деятельности на территории страны двумя иностранными гражданами, пользующимися дипломатической неприкосновенностью», — говорится в сообщении ведомства.

«После получения данных от агентства национальной безопасности прокуратура возбудила два досудебных разбирательства по делу о преступлении против Республики Болгария в отношении двух иностранных граждан, которые собирали информацию, представляющую государственную тайну, с целью передачи иностранному государству или иностранной организации», — сообщает прокуратура.

Но, руководствуясь положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, «несмотря на наличие оснований для привлечения [подозреваемых] в качестве обвиняемых, уголовное производство против двух российских граждан остановлено».

По версии следствия, один из подозреваемых якобы вел разведывательную деятельность с 2017 года по настоящее время. Правоохранители считают, что он собирал данные, связанные с механизмами избирательного процесса в стране. Этим подозреваемым является россиянин, имеющий статус дипломата. В Болгарии он аккредитован в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии.

Как заявили в прокуратуре, вторым подозреваемым оказался гражданин России, также обладающий дипломатическим иммунитетом. Он, по данным правоохранителей, работает в торговом представительстве РФ в Софии.

Досудебное расследование показало, что он якобы собирал развединформацию с октября 2018 года. В частности, его интересовали данные, которые относятся к государственной и служебной тайне в сфере энергетики и энергетической безопасности. Для того, чтобы их получить, он контактировал с гражданами республики, которые имеют непосредственный доступ к гостайнам в этих сферах. Собранную информацию он передавал в штаб-квартиру разведывательной службы РФ в Москве, уверены болгарские прокуроры.

Вместе с тем в самом диппредставительстве России в Софии сообщили, что дипломаты не получали каких-либо официальных документов по этому вопросу. «Нам известно об опубликованном на сайте прокуратуры Болгарии сообщении на этот счет, какой-либо информации по официальным каналам в наш адрес пока не поступало», — сказал в комментарии РИА «Новости» представитель российского посольства.

Вместе с тем другой источник агентства назвал эту ситуацию с возможным объявлением российских представителей персонами нон грата перфомансом.

«Перфоманс болгарских властей, целью которого является создание резонанса», — отметил собеседник информационного агентства. По его словам, подобные вопросы решаются «не у микрофона». Он добавил, что в этой ситуации «София выглядит глупо».