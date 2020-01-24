«Неизбежные перемены»: Брюссель одобрил соглашение о Brexit

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, что открывает возможность для его ратификации в Европарламенте.

«Шарль Мишель и я только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, что позволяет Европарламенту его ратифицировать», — написала председатель ЕК в Twitter.

В свою очередь, Мишель подтвердил подписание документа вместе с фон дер Ляйен. По его словам, теперь «некоторые вещи неизбежно поменяются».

Реклама

«Однако наша дружба [с Великобританией] сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники», — написал глава Совета ЕС в Twitter.

Комитет Европарламента по конституционным делам накануне поддержал соглашение о выходе Лондона из состава Евросоюза — документ одобрили 23 из 26 членов комитета. Пленарная сессия проголосует по соглашению 29 января, после чего документ будет утвержден Советом ЕС.

Как заявил глава комитета ЕП по конституционным делам Антонио Таяни, Великобритания покинет Евросоюз 31 января — и это исторический момент, но не время для празднования.

«Мы глубоко сожалеем об этом, но уважаем суверенное решение британского народа. Выход Великобритании — это антитеза ценностям и целям Евросоюза, который несет своим гражданам единство и процветание», — отметил Таяни.

При этом координатор Брюсселя по Brexit Ги Верхофстадт считает, что когда-нибудь британские депутаты могут вернутся в Европарламент.

Королева Великобритании Елизавета II накануне подписала билль по Brexit 23 января — на следующий день после одобрения документа в обеих палатах британского парламента. Теперь Лондону остается получить формальное согласие от Европарламента для начала процедуры выхода из объединения.

С 1 февраля начнется переходный период, в ходе которого Великобритания будет соблюдать правила ЕС, но потеряет представительство и голос в органах власти Евросоюза. Это продлится до конца 2020 года, в течении 11 месяцев Лондону и Брюсселю предстоит согласовать условия своего дальнейшего партнерства в сфере экономики и безопасности. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с оптимизмом относится к переговорам с ЕС.

Премьер уверен, что Лондон сможет заключить амбициозное соглашение о свободной торговле с Брюсселем, то есть договорится о новых условиях сотрудничества за столь короткий срок. Кроме того, Brexit открывает для Великобритании путь к отдельным соглашениям и с другими странами, в том числе США.

Американский лидер Дональд Трамп выступает в поддержку торговых переговоров с Лондоном. Он не раз говорил о желании заключить «хорошую сделку» с Джонсоном после Brexit. Как ожидается, Лондон и Вашингтон начнут обсуждать условия будущего соглашения в ближайшее время.

К слову, британский парламент принял законопроект о Brexit без поправок и изменений, то есть парламентарии одобрили выход Великобритании из состава ЕС на условиях, которые были оговорены в сделке Джонсона с Брюсселем. Соглашение было достигнуто в октябре прошлого года, его ключевым моментом стало определение дальнейшей судьбы Северной Ирландии.

Согласно соглашению, Северная Ирландия останется в британском таможенном пространстве, а также частью единого рынка ЕС. При этом Великобритания будет использовать таможенные правила Евросоюза для товаров, которые проходят в ЕС через Северную Ирландию.

Вопрос взаимодействия с Северной Ирландией продолжительное время был основным камнем преткновения в переговорах по Brexit. Дело в том, что данный регион входит в состав Великобритании, но находится на одном острове с Ирландией, которая является частью ЕС. В ходе переговоров стороны пытались избежать появления на острове «жесткой границы» и в итоге пришли к компромиссному решению.

После окончания переходного периода соглашение будет продлеваться каждые четыре года с согласия Ассамблеи Северной Ирландии большинством голосов. Помимо этого, премьер внес и другие изменения в документ: британские суды получат возможность пересматривать решения Европейского суда, министры должны будут ежегодно отчитываться перед парламентом о спорах с ЕС.