Переговоры начались: Киев готовится к обмену всех заключенных

Киев ведет с Москвой переговоры об обмене заключенными, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек — обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек — мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев — всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России»,

— рассказал президент газете The Times of Israel в ходе визита в Иерусалим.

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В интервью он также положительно оценил отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Несмотря на то, что и российский глава, и Зеленский оба находятся в Израиле, их встреча не планируется из-за загруженного графика Путина.

«Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым ощутимым решениям. Мы вернули наших заключенных, наши корабли. После трех лет без встреч мы наконец сумели согласовать нормандский формат. После него был второй обмен заключенными — самый масштабный подобный обмен», — отметил Зеленский.

Напомним, 7 сентября Россия и Украина провели первый обмен людьми, которые были осуждены или арестованы на территории государств. Возвращение на родину происходило взаимно и по формуле «35 на 35». Домой, несмотря на сложности и обстоятельства, вернулись журналист »РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский и украинец Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта. Также на родину отправились 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы.

Говоря о «самом масштабном обмене», Зеленский имел в виду состоявшуюся 29 декабря 2019 года передачу пленных между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками с одной стороны и Украиной — с другой. Тогда Киев передал 60 человек ДНР и 63 — ЛНР, получив в свою очередь 25 удерживаемых от Луганска и 52 от Донецка.

Списки удерживаемых лиц для нового обмена с ДНР и ЛНР украинский президент уже обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В телефонном разговоре он поблагодарил председателя правительства Германии за участие парижском саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года, на котором было принято решение о новой взаимной передаче удерживаемых граждан. Он отметил, что эти переговоры сыграли значительную роль в достижении соответствующих договоренностей.

«Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе», — цитирует слова президента его официальное интернет-представительство. Зеленский также отметил, что работа над формированием новых списков уже ведется.

Декабрьская встреча глав стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — стала первой за три года, хотя ее необходимость зрела давно. При этом на организацию потребовалось несколько месяцев — пока выполнялись условия, поставленные ее участниками. Инициировал четырехсторонние переговоры президент Франции Эммануэль Макрон. Именно за этим мероприятием и последовал первый с 2017 года крупный обмен пленными, произошедший 29 декабря.