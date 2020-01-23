Пост для Медведева: Дума расширила Совет безопасности

Депутаты Госдумы 23 января в третьем чтении приняли законопроект о введении должности заместителя председателя Совбеза. Данную инициативу поддержали 388 депутатов, против высказались лишь три парламентария.

Законопроект о создании должности зампредседателя Совета безопасности в Госдуму направил президент России Владимир Путин, он же предложил занять данный пост бывшему премьер-министру страны Дмитрию Медведеву.

Вначале инициативу главы государства рассмотрел комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Согласно законопроекту, заместитель председателя Совета безопасности назначается лично президентом России. Но в настоящее время остается ряд вопросов, связанных кругом полномочий зампреда Совбеза.

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Переход Медведева

Изначально различные эксперты ошибочно предполагали, что новая должность Медведева станет своеобразным понижением — экс-премьер якобы мог стать заместителем секретаря Совбеза Николая Патрушева. Однако это предположение неверно, так как Медведев станет замом именно главы Совета безопасности, которым является российский президент.

Совбез имеет большое значение для обороны и силового комплекса России, потому что в нем принимаются решения, которые в дальнейшем выполняют другие профильные ведомства.

Официально полномочия зампреда ведомства не утверждены, но Путин уже указал на будущий круг работы Медведева. Предложив экс-премьеру новую должность, глава государства попросил его заняться повышением обороноспособности и безопасности России. Таким образом Медведев может стать своеобразным «модератором» в сфере обороны и силовых ведомств.

Подобный расклад фактически сделает бывшего премьера вице-президентом, заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Станислав Белковский. По его мнению, связи Медведева на Западе и его аппаратный вес позволят ему выполнять «особые поручения» Путина. Эксперт также не исключил, что у новой должности экс-премьера будет мало прямых полномочий.

Впрочем, некоторые эксперты уверены, что пост зампреда Совбеза станет для Медведева своеобразным переходным этапом. Политолог Марат Баширов считает, что впоследствии бывший премьер может перейти в Конституционный суд или получить должность в Госсовете.

Такие предположения зачастую связаны с тем, что Медведев до этого не занимал никаких должностей. Хотя, будучи президентом России с 2008 по 2012 год, он сам руководил Советом безопасности. Кроме того, во время его президентства прошла масштабная реформа Вооруженных сил России.

Помимо работы в Совбезе, Медведев также сохранит пост главы правящей партии «Единая Россия».

Как говорил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, нет никаких законодательных ограничений, которые могли бы запретить экс-премьеру занимать данные должности одновременно.

При этом сам Медведев в интервью Первому каналу говорил, что введение должности заместителя председателя Совета безопасности не было неожиданным. По его словам, идеи по созданию поста возникали и раньше, а работа на нем будет важной и нужной.

Совбез готовит для президента решения в сфере безопасности и обеспечения суверенитета страны, пояснил бывший премьер, совет занимается важнейшими программами и направлениями, «которые как раз эту безопасность и суверенитет обеспечивают».

Речь идет не только об обороноспособности и защите суверенитета, указал Медведев, работа Совбеза также связана с разработкой важнейших решений, связанных с защитой прав человека, с экологией, с решением вопросов промышленной безопасности, с обеспечением экономической безопасности в условиях, когда на Россию давят санкциями.

«Не скрою, наверное, тот опыт, который я приобрел, работая вот эти почти восемь лет в правительстве, а до этого возглавляя Совет безопасности как президент, он, наверное, тоже пригодится», — подчеркнул экс-премьер.

Отставка правительства

Путин предложил Медведеву занять новый пост после того, как правительство России ушло в отставку. Уход кабмина стал настоящей неожиданностью, это решение было озвучено 15 января вскоре после завершения ежегодного послания главы государства к Федеральному Собранию.

Отставка правительства была напрямую связана с обращением президента к парламенту. Как отмечал Медведев, в контексте предложенных Путиным изменений в Конституции уход кабмина — правильное решение.

В своем послании президент, в частности, предложил повысить статус Госдумы, дав нижней палате парламента право утверждать кандидатуру премьер-министра, а также представлять членов правительства. Кроме того, изменения коснутся и Совфеда — глава государства предложил консультироваться с сенаторами при назначении министров силовых ведомств, а также позволить верхней палате парламента отстранять судей Конституционного и Верховного судов РФ.

Столь масштабные задачи по обновлению политической системы, по словам Медведева, касаются правительства, парламента, судебной системы и частично президента.

«Чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — указал экс-премьер, говоря о причинах отставки правительства.

Кроме того, Медведев отметил фактор времени, так как он занимал пост председателя кабмина почти восемь лет. «Это все-таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам. Это тоже нужно принимать во внимание», — резюмировал бывший премьер.