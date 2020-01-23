«Спасибо Красной Армии»: глава МИД Израиля поблагодарил Путина

Глава МИД Израиля Исраэль Кац поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что Красная Армия освободила пленников немецкого концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме. Российский лидер 23 января приехал в Израиль, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв холокоста.

«Хотел бы поблагодарить за то, что Красная Армия освободила концлагерь «Аушвиц» и помогла победе над нацистской Германией», — сказал Кац, встречая Путина в аэропорту.

Он также сообщил, что его мать была одной из заключенных концлагеря, освободили ее советские военнослужащие.

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Владимир Путин прибыл в Израиль для участия в работе 5-го Всемирного форума памяти Холокоста, организованного музеем «Яд ва-Шем». Изначально на визит российского лидера отводилось два дня, однако из-за смены правительства планы президента поменялись, и программа поездки была сокращена до одного дня, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

В рамках саммита пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения советскими военными нацистского концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме.

«Это беспрецедентное историческое мероприятие, проходящее на самом высоком в истории Израиля уровне и посвященное проблеме антисемитизма», — рассказал журналистам президент фонда «Всемирный форум памяти холокоста» Вячеслав Моше Кантор.

Всего в мероприятии принимают участие 47 глав государств и председателей парламентов из Европы, Северной Америки и Австралии.

Российский лидер побывает на открытии памятника жертвам блокады Ленинграда. «Это памятник не только блокадникам, но и ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Израиле», — рассказала ранее «Газете.Ru» советник мэра Иерусалима Елена Жаровская.

По словам чиновника, в Израиле сегодня проживает 1300 людей, переживших блокаду Ленинграда.

Однако на этом планы президента не заканчиваются. Российский лидер должен встретиться с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он также проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, накануне появилась информация, что встречу с Путиным запросила и администрация президента Владимира Зеленского.

Однако, как сообщил Ушаков, проведение подобной встречи не представляется возможным, из-за плотного графика мероприятий.

«Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встречах, с учетом графика эти встречи, по крайней мере продолжительные, не представляются возможными», — рассказал помощник президента.

Помимо этого, Владимир Путин уже встретился с матерью израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков. В ходе встречи президент пообещал «учесть ее просьбу о помиловании при принятии окончательного решения» и добавил, что «все будет хорошо».

Отношения между Израилем и Россией, которые находятся на высоком уровне, осложнились из-за задержания гражданки Израиля. В октябре 2019 года она была приговорена российским судом к 7,5 годам колонии общего режима за обнаруженный в ее багаже гашиш. При этом израильская гражданка летела через Москву транзитом из Дели в Тель-Авив и доступа к багажу не имела.

Израильские власти по дипломатическим каналам обращались к Москве с просьбой отпустить девушку. В России, как писали СМИ, надеялись «обменять» ее на задержанного в Израиле в 2015 году россиянина Алексея Буркова, но верховный суд еврейского государства принял решение экстрадировать Буркова в США, где он обвиняется в компьютерном мошенничестве.

В свою очередь, Израиль также приготовил России ответный подарок: Москва может получить в собственность Александровское подворье в Иерусалиме. Как рассказал журналистам помощник Путина Ушаков, «процесс идет в положительном направлении». Однако Москва призывает не связывать эти два действия в единый процесс.