«Точка невозврата»: генсек ООН назвал «всадников Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перечислил основные факторы, угрожающие существованию современного мира. Как сообщает ТАСС, он назвал их «четырьми всадниками Апокалипсиса».

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Соответствующее заявление Гутерриш сделал, выступая на Генассамблее ООН с докладом об итогах работы всемирной организации в 2019 году и задачах на 2020 год.

«Наш мир приближается к точке невозврата. Я вижу четырех всадников <...> Первый всадник предстает в обличье высочайшей геополитической напряженности», — отметил он.

Гутерриш подчеркнул, что из-за напряженности в мире все больше людей гибнет в террористических актах, ширится и растет ядерная угроза всему человечеству. Кроме того, все больше людей вынуждены бежать из родных мест, чем когда-либо со времен Второй Мировой войны.

Второй всадник Апокалипсиса — «экзистенциальный климатический кризис», отметил генсек ООН. По его словам, во всем мире средняя температура продолжает бить рекорды, и миллионы видов живых существ в самое ближайшее время могут оказаться на грани исчезновения. «Наша планета объята огнем», — подчеркнул он.

Третий всадник — рост недоверия друг к другу по всему миру. Также растет неравенство, доверие к политическим институтам падает. Равенства прав и свободы от насилия требуют женщины, добавил он.

Наконец, четвертый всадник Апокалипсиса — неосознаваемый технологический прогресс, его «темная сторона».

«Технологии прогрессируют быстрее, чем наши способности ему соответствовать — или даже его осознавать», — заявил он. Гутерриш подчеркнул, что новые технологии несут «огромные блага», но ими злоупотребляют «для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения фальшивок, угнетения людей и нарушения частной жизни».

Впрочем, подытожил генсек ООН, есть и признаки надежды. В частности, удалось избежать благодаря дипломатическим усилиям ряда конфликтов — в Африке и Индийском океане. Прогресс заметен также в охваченных гражданскими войнами Йемене, Сирии и Ливии, но там предстоит выполнить еще очень большую работу.

Четыре всадника Апокалипсиса — персонажи из Откровения Иоанна Богослова, последней книги Нового завета в Библии. Первый всадник символизирует чуму, второй — войну, третий — голод, а четвертый, на бледном коне — смерть. Многие художники и писатели часто обращались к этим образам, а выражение «четыре всадника Апокалипсиса» стало расхожим.

Генсек ООН не впервые выступает с предостережениями человечеству. В начале января Гутерриш заявил, что уровень геополитической напряженности достиг самой высокой точки с начала нового века. «Новый год начинается тревожно, в мире растет нестабильность. Даже ядерное разоружение уже не воспринимается, как нечто само собой разумеющееся», — отметил он.

Генсек призвал мировых лидеров вернуться к диалогу и проявить максимально возможную сдержанность. Он также заявил, что нельзя забывать об ужасах и бедах, которые несет с собой война. «Наш общий долг — предотвратить [войны]», — резюмировал Гутерриш.

В конце сентября генсек ООН заявил, что мир должен постараться избежать новой глобальной «холодной войны». По словам Антониу Гутерриша, два «отдельно конкурирующих мира» с различной валютой, взглядами, принципами, законами и военными интересами могут «расколоть» мир. Возможность конфликта между США и Китаем вполне возможна, добавил он.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить великий раскол», — подчеркнул Гутерриш.

Тема Апокалипсиса — конца света — крайне беспокоит в последнее время многих политиков и ученых. В октябре прошлого года ряд профессоров западных университетов назвали три страны, больше всего подходящие, чтобы пережить апокалипсис, спровоцированный мировой эпидемией генетических заболеваний. «Прогресс в сфере биотехнологий может привести к генетически спроектированной пандемии, опасной для жизни всего человечества», — заявил профессор новозеландского Университета Отаго Ник Уилсон.

Шансы спастись в этом случае могут оказаться практически нулевыми, считает он. Однако если оказаться в момент катастрофы «в нужном месте», то вероятность выживания значительно возрастет. По мнению ученых, наиболее надежное убежище в случае биоапокалипсиса можно найти в Австралии, Новой Зеландии и Исландии — на территориях, максимально отдаленных от крупных материков и при этом обладающих достаточно развитой инфраструктурой.

Острова и далекий материк естественным образом защищены от распространения инфекций благодаря огромным океаническим расстояниям.