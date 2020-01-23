«Точка невозврата»: генсек ООН назвал «всадников Апокалипсиса»

Генсек ООН заявил о явлении миру «четырех всадников Апокалипсиса»

Миру в XXI веке угрожают четыре всадника Апокалипсиса, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на Генассамблее организации. По его словам, главными вызовами являются геополитическая напряженность, климатический кризис, глобальное недоверие и злоупотребление техническим прогрессом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перечислил основные факторы, угрожающие существованию современного мира. Как сообщает ТАСС, он назвал их «четырьми всадниками Апокалипсиса».

Соответствующее заявление Гутерриш сделал, выступая на Генассамблее ООН с докладом об итогах работы всемирной организации в 2019 году и задачах на 2020 год.

«Наш мир приближается к точке невозврата. Я вижу четырех всадников <...> Первый всадник предстает в обличье высочайшей геополитической напряженности», — отметил он.

Гутерриш подчеркнул, что из-за напряженности в мире все больше людей гибнет в террористических актах, ширится и растет ядерная угроза всему человечеству. Кроме того, все больше людей вынуждены бежать из родных мест, чем когда-либо со времен Второй Мировой войны.

Второй всадник Апокалипсиса — «экзистенциальный климатический кризис», отметил генсек ООН. По его словам, во всем мире средняя температура продолжает бить рекорды, и миллионы видов живых существ в самое ближайшее время могут оказаться на грани исчезновения. «Наша планета объята огнем», — подчеркнул он.

Третий всадник — рост недоверия друг к другу по всему миру. Также растет неравенство, доверие к политическим институтам падает. Равенства прав и свободы от насилия требуют женщины, добавил он.

Наконец, четвертый всадник Апокалипсиса — неосознаваемый технологический прогресс, его «темная сторона».

«Технологии прогрессируют быстрее, чем наши способности ему соответствовать — или даже его осознавать», — заявил он. Гутерриш подчеркнул, что новые технологии несут «огромные блага», но ими злоупотребляют «для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения фальшивок, угнетения людей и нарушения частной жизни».

Впрочем, подытожил генсек ООН, есть и признаки надежды. В частности, удалось избежать благодаря дипломатическим усилиям ряда конфликтов — в Африке и Индийском океане. Прогресс заметен также в охваченных гражданскими войнами Йемене, Сирии и Ливии, но там предстоит выполнить еще очень большую работу.

Четыре всадника Апокалипсиса — персонажи из Откровения Иоанна Богослова, последней книги Нового завета в Библии. Первый всадник символизирует чуму, второй — войну, третий — голод, а четвертый, на бледном коне — смерть. Многие художники и писатели часто обращались к этим образам, а выражение «четыре всадника Апокалипсиса» стало расхожим.

Генсек ООН не впервые выступает с предостережениями человечеству. В начале января Гутерриш заявил, что уровень геополитической напряженности достиг самой высокой точки с начала нового века. «Новый год начинается тревожно, в мире растет нестабильность. Даже ядерное разоружение уже не воспринимается, как нечто само собой разумеющееся», — отметил он.

Генсек призвал мировых лидеров вернуться к диалогу и проявить максимально возможную сдержанность. Он также заявил, что нельзя забывать об ужасах и бедах, которые несет с собой война. «Наш общий долг — предотвратить [войны]», — резюмировал Гутерриш.

В конце сентября генсек ООН заявил, что мир должен постараться избежать новой глобальной «холодной войны». По словам Антониу Гутерриша, два «отдельно конкурирующих мира» с различной валютой, взглядами, принципами, законами и военными интересами могут «расколоть» мир. Возможность конфликта между США и Китаем вполне возможна, добавил он.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить великий раскол», — подчеркнул Гутерриш.

Тема Апокалипсиса — конца света — крайне беспокоит в последнее время многих политиков и ученых. В октябре прошлого года ряд профессоров западных университетов назвали три страны, больше всего подходящие, чтобы пережить апокалипсис, спровоцированный мировой эпидемией генетических заболеваний. «Прогресс в сфере биотехнологий может привести к генетически спроектированной пандемии, опасной для жизни всего человечества», — заявил профессор новозеландского Университета Отаго Ник Уилсон.

Шансы спастись в этом случае могут оказаться практически нулевыми, считает он. Однако если оказаться в момент катастрофы «в нужном месте», то вероятность выживания значительно возрастет. По мнению ученых, наиболее надежное убежище в случае биоапокалипсиса можно найти в Австралии, Новой Зеландии и Исландии — на территориях, максимально отдаленных от крупных материков и при этом обладающих достаточно развитой инфраструктурой.

Острова и далекий материк естественным образом защищены от распространения инфекций благодаря огромным океаническим расстояниям.