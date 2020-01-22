Ядерные вооружения: Китай не намерен договариваться с США

Соединенные Штаты Америки вновь призывают Китай присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями, заявил Роберт Вуд, постпред США на конференции по разоружению в Женеве. По его словам, американская сторона ожидает значительного увеличения ядерных запасов КНР, и поэтому настаивает на присоединении Пекина к дискуссии с Москвой и Вашингтоном.

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«Ядерные запасы Китая, по нашим оценкам, удвоятся в течение следующих десяти лет, сейчас самое время провести эту трехстороннюю дискуссию», — цитирует слова Вуда Reuters.

Он также сообщил, что Вашингтон обсуждал потенциальные трехсторонние переговоры с Москвой на прошлой неделе, и в этом вопросе удалось достичь взаимопонимания.

«Мы не можем позволить себе ждать», — добавил он, отметив, что секретность, с которой Пекин наращивает свой ядерный потенциал, представляет угрозу стратегической стабильности.

Гостеприимный Белый дом

Из Китая последовала вполне ожидаемая реакция.

«Китай не намерен участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружением, — заявил в среду на брифинге представитель МИД КНР Гэн Шуан. — Вашингтон неоднократно пытался ввязать в этот дело Китай, тем самым пытаясь избежать своей ответственности за ядерное разоружение и переложить ее [на Китай]».

Пекин, действительно, уже неоднократно заявлял, что не планирует присоединяться к переговорам. США, впрочем, в этом вопросе рассчитывают на помощь России.

«Надеемся, что со временем и под влиянием других стран, кроме США, они сядут за стол. Мы считаем, что для глобальной безопасности необходимо, чтобы китайцы это сделали», — заявил постпред США.

Ожидания Вашингтона, а также заявление Вуда о том, что США и Россия якобы достигли понимания в вопросе присоединения Китая к переговорам, вызывают удивление, поскольку Москва неоднократно поддерживала Пекин в его позиции.

Так, на прошлой неделе в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз подтвердил, что Москва не собирается настаивать на включении Пекина в переговорный процесс.

«Американцы считают, что без КНР бессмысленно продолжать. Если КНР захочет, мы тоже будем участвовать, но КНР уже много раз официально заявила, что не будет участвовать в такого рода переговорах, объяснив это тем, что структура ядерных сил Китая радикально отличается от ядерных сил США и РФ. Мы заявили, что уважаем эту позицию и не будем заставлять Китай эту позицию менять. С какой стати? Как вообще можно заставить? — сказал он.

— США почему-то убеждены, что мы должны взять на себя роль уговорить Китай откликнуться на предложение Соединенных Штатов. Я считаю, что это просто непонятное предложение. У США прекрасно налажены каналы диалога с КНР».

Россия по-прежнему призывает Вашингтон к запуску переговоров и продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале следующего года. Как отмечает российская сторона, на сами переговоры уйдет около года, поэтому времени для спасения СНВ-3 остается все меньше.

«Мы сказали, что готовы к переговорам, готовы к продлению этого договора между Соединенными Штатами и Россией, но пока мы ничего не видим, никакой инициативы со стороны наших американских партнеров. Ничего нет, а в 2021 году он закачивается. Если сейчас переговоры не будут начаты, все, он «умрет», потому что времени просто не будет даже для формальностей»,

— заявлял в июне президент России Владимир Путин в интервью Financial Times.

Соглашение было подписано Россией и США в 2010 году. Документ предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений в течение семи лет. Согласно условиям соглашения, Москва и Вашингтон должны сократить СНВ таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто. В то время как призывы со стороны Вашингтона к Пекину звучат с завидной регулярностью. КНР при этом уже неоднократно давала понять, что не заинтересована в переговорах о трехстороннем соглашении с Москвой и Вашингтоном, ведь арсенал в размере около 300 единиц ядерного оружия — это лишь малая часть арсеналов США и России.

Так создается впечатление, что главным препятствием на пути продления знакового договора между крупнейшими ядерными державами стали не Дональд Трамп или Владимир Путин, а Китай, у которого нет ни малейшего желания спасать чужое соглашение ценой собственный ограничений.

Чтобы Китай почувствовал вину

«Мы готовы сокращать ядерные арсеналы до честных уровней. Если другие страны сократят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы присоединиться к этому процессу. Однако не реалистично ожидать, что Китай присоединится к трехсторонним переговорам [РФ и США по разоружению]», — заявлял в ноябре директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун в Москве на Конференции по нераспространению.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, ядерным оружием владеют девять стран. Число ядерных боеголовок в мире составляет 13 865 единиц. Россия и США имеют примерно по 6000 боеголовок, за ними следуют Франция с 300, Китай — с 290, Великобритания — с 200. Индия и Пакистан имеют примерно по 100 боеголовок, Израиль — около 80, Северная Корея — 20-30.

Выходит, что вместе Вашингтон и Москва владеют около 90% от всего ядерного оружия, при этом Пекин не занимает даже третье место по размеру арсенала.

Привлечь Китай к участию в переговорах также сложно из-за собственной политики Пекина, которая, в том числе основывается на сдерживании ядерного потенциала Индии.

В Индии, к слову, тоже далеко не все стабильно — в августе Нью-Дели отменил автономию провинции Джамму и Кашмир, в которой проживают преимущественно мусульмане. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. Решение привело к обострению отношений с соседним Пакистаном.

В конце августа министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Нью-Дели может пересмотреть положение своей ядерной доктрины, содержащее обязательство не применять ядерное оружие первыми.

По сути, Индия и Китай — единственные ядерные державы, взявшие на себя обязательства о ядерном ненападении. Примечательно, однако, что Нью-Дели скептически отнесся к заявлению Пекина о приверженности ядерной доктрине и после объявления себя ядерной державой в 1998 году Индия начала наращивать свой потенциал.

Хотя до этого времени Нью-Дели продолжал твердить, что формирует ядерные силы только для защиты страны.

В условиях эскалации военного конфликта между ядерными Индией и Пакистаном, Китаю не представляется привлекательной возможность ограничить себя каким бы то ни было договором.

Помимо этого, с некоторой долей раздражения КНР в принципе относится к политике США в области стратегической безопасности. Когда Вашингтон объявил о выходе из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Белый дом, в том числе, сослался и на наличие большого числа таких ракет у Китая.

Перед тем, как выйти из ДРСМД, США также заявляли о необходимости подключить КНР к обсуждению.

«Истинная причина выхода США из ДРСМД — снять с себя ограничения, делать причиной Китай — совершенно безосновательно, и китайская сторона не приемлет этого. Что касается предложения американской стороны, чтобы Китай присоединился к российско-американским переговорам и соглашению, то это тоже, на мой взгляд, замаскированное перекладывание вины»,

— говорила тогда официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Причем после выхода Вашингтона из ДРСМД министр обороны США Марк Эспер заявил, что Белый дом рассчитывает «как можно скорее» разместить ракеты наземного базирования средней дальности в Азии.

Пекин был возмущен подобными планами. МИД Китая в ответ заявил, что в случае размещения американских ракет в Азии примет ответные меры.

Той же позиции придерживается Пекин и в ситуации с СНВ-3. Соответственно, идти навстречу США на этот раз КНР вряд ли захочет. Российская сторона также считает, что настойчивые приглашения Вашингтона в адрес Пекина — ни что иное, как поиски выхода из СНВ-3.

«Откровенно провокационным выглядит постоянное выдвижение в качестве предварительного условия присоединение к процессу КНР вопреки не раз и очень четко заявленной позиции Пекина», — говорил в ноябре в своем выступлении на Московской конференции по нераспространению глава МИД России Сергей Лавров.

Надежды на то, что Китай вдруг согласится стать участником соглашения, практически нет, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» Виктор Мизин, профессор МГИМО, специалист в области международной безопасности.

«Нельзя по-другому интерпретировать этот призыв Трампа, как просто желание все утопить, это касается, кстати, и идеи включить Китай в какую-то договоренность по ракетам средней и малой дальности. Этот разговор просто бесперспективен», — отмечает эксперт.