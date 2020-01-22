Новые лица: почему Ким Чен Ын меняет свою команду

Новым министром обороны КНДР стал Ким Чен Гван, ранее занимавший должность заместителя главы военного ведомства, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На этом посту он сменил Но Гван Чхоля, который руководил министерством с лета 2018 года. Одновременно с этим Ким Чен Гван, вероятно, вошел в состав политбюро и был повышен до генерала армии.

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Про нового министра известно немногое, однако есть сведения, что ранее Ким Чен Кван лично руководил важными инфраструктурными проектами северокорейского руководства. Так, например, он заведовал строительством крупной туристической зоны «Вонсан-Кальма», которое должно завершиться в апреле этого года. Масштабная идея, для воплощения которой в регионе проложили скоростные автомагистрали и построили новый аэропорт, принадлежит лично главе КНДР Ким Чен Ыну, что может говорить о доверии северокорейского лидера к новому министру обороны.

Также Ким Чен Кван курировал по меньшей мере еще один важный туристический проект — речь идет о новом спа-курорте в Янгдоке, открывшемся в этом месяце. Как сообщает Korea Herald, Ким Чен Ын лично следил за строительством курорта и несколько раз приезжал туда. Глава КНДР неоднократно заявлял о своем желании сделать страну «туристическим раем» и увеличить турпоток из-за рубежа. Сейчас большую его часть (более 90%) составляют туристы из Китая.

Повышение Ким Чен Квана до министра обороны может быть связано в том числе и с тем, что курируемые им проекты близки к завершению, и глава КНДР решил повысить пользующегося доверием замминистра до главы военного ведомства.

Смена министра обороны стала не единственным обновлением в политическом руководстве КНДР. Так, недавно стало известно и о назначении нового руководителя МИД страны. Им стал бывший военный Ри Сон Гвон, занимавший пост председателя комитета по мирному объединению родины.

Ри Сон Гвон был одной из ключевых фигур в переговорах КНДР с Южной Кореей и заслужил репутацию «жесткого и принципиального» переговорщика, пишет The Washington Post. При этом дипломатического опыта на международном уровне у него немного — в отличие от предыдущего министра иностранных дел, карьерного дипломата и специалиста по отношениям с США Ли Ён Хо.

Среди важных кадровых решений последнего времени стоит отметить также смену руководителя международного отдела ЦК правящей Трудовой партии Кореи — его возглавил бывший посол КНДР в России Ким Хён Чжун.

Масштабные перемены в руководстве Северной Кореи могут быть признаками очередных сдвигов в политическом курсе страны

— по аналогии с летом 2018 года, когда Ким Чен Ын отправил в отставку трех ключевых военных чиновников. Тогда свои посты покинули не только министр обороны (новым главой ведомства стал как раз покинувший недавно этот пост Но Гван Чхоль), но и начальник Генштаба и глава главного политического управления армии.

Тогда изменения произошли прямо перед корейско-американским саммитом, на котором, в том числе, прошли переговоры Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Эксперты связывали обновление военного руководства с желанием главы КНДР улучшить отношения с Соединенными Штатами и дать ход переговорам о ядерном разоружении.

Тогда с такой точкой зрения были согласны не все — многие называли произошедшее «омоложением» военного руководства, не связанным с США. Однако, в свете недавних событий эта версия обретает все большую осмысленность, ведь в последнее время отношения КНДР с Соединенными Штатами вновь испортились.

Причиной тому стало нежелание США смягчать санкционный режим, а также провалившаяся попытка достичь компромисса по денуклеаризации. В конце прошлого года представитель КНДР в ООН Ким Сонг заявил о том, что активные переговоры на тему ядерного разоружения будут прекращены. Требования американской стороны включали полный отказ от ядерного вооружения — на такие меры в одностороннем порядке Пхеньян пойти не согласен.

В декабре КНДР также провела «важное испытание», а ее представители заявили о необходимости сдерживать ядерную угрозу с американской стороны. Недавние перемены в северокорейском военно-политическом руководстве в эту канву вполне ложатся — возможно, отношения с США в ближайшее время охладеют еще сильнее.