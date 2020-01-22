«Устранение лазеек»: в чем Матвиенко подозревает дипломатов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список госслужащих, которым запрещено иметь двойное гражданство или вид на жительство в другой стране, включив туда дипломатов.

Сенатор отметила, что ограничение в гражданстве для ряда чиновников было давно назревшей проблемой.

«Есть факты получения зарубежного гражданства, вида на жительство, в том числе дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству, особенно с учетом непростой нынешней международной обстановки», — сказала Матвиенко на открытии 472-го заседания верхней палаты парламента.

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Она сказала, что считает необходимым «подумать над расширением списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства». Вслед за этим Матвиенко предложила профильным комитетам, в частности комитету по международным делам, «взвешенно проработать этот вопрос».

«Речь должна идти не об охоте на ведьм, а о надежном обеспечении суверенитета России, устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны», — обратила внимание председатель Совфеда.

Ранее, 15 января, во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин, говоря о чиновниках, которые имеют иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, предложил запретить такую возможность ряду должностных лиц.

«Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательное требование к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности, суверенитета страны», — сказал глава государства, обозначив среди них губернаторов, членов Совфеда и Госдумы, премьер-министра, его заместителей, министров, судей и руководителей федеральных органов.

Он подчеркнул, что смысл государственной службы заключается в служении. «Человек, который выбирает этот путь, должен для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с народом и никак иначе, без всяких полутонов и допущений», — считает российский президент.

Инициативу о запрете двойного гражданства для обозначенных Путиным российских чиновников поддержали и в нижней палате парламента. Кроме того, депутаты предложили распространить эти изменения и на прокуроров. Такое предложение внес глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Свое мнение относительно нормы о запрете на иностранное гражданство для чиновников он выразил после того, как в ходе заседания комитета этот вопрос поднял депутат от ЛДПР Сергей Иванов. «Я думаю, что это надо распространять для прокуроров. И вполне возможно, что это и для других лиц», — цитирует Крашенинникова РИА «Новости».

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин также предложил внести дополнения, которые касаются и кандидата на пост главы государства. Так, по мнению Путина, президент страны должен проживать в России не менее 25 лет, ему запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство не только на момент выборов, но и до них.

Эти изменения могут быть внесены в российскую Конституцию. Основной закон был принят 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании. Эксперты оценивают этот документ как один из самых стабильных сводов такого рода в мире. Это мнение связано с тем, что, несмотря на внесенные изменения за чуть более четверти века, костяк документа в части прав и свобод граждан, вопросов функций и ответственности государства, принципов федерализма и разделения властей остался неизменным. Среди наиболее значимых изменений было увеличение с четырех до шести лет срока полномочий президента государства и с четырех до пяти лет — депутатов Госдумы. Кроме того, произошло объединение Верховного и Арбитражного судов, а также назначение президентских сенаторов и уточнение перечня субъектов Федерации.