«Очень быстро»: сенат утвердил процедуру импичмента Трампа

Американский сенат принял предложенный спикером и лидером республиканского большинства Митчем Макконнелом план процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Слушания по делу пройдут в ускоренном режиме.

Все документы по импичменту должны быть представлены до 9.00 (17.00 мск) 22 января, а до 11.00 (19.00 мск) сторона президента уже должна будет дать на них свой ответ. К прениям стороны перейдут уже в 13.00 (21.00 мск). Обвинения и защите дадут по две сессии (24 часа чистого времени).

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На вопросы сторонам сенаторам после этого дадут 16 часов, и еще четыре часа — на прения. При этом вопросы будут задаваться только в письменном виде через судью Джона Робертса, передает РИА «Новости».

Республиканцы, занимающее большинство в американском сенате, уже успели заблокировать требование демократов о запросе дополнительных документов, касающихся Украины, в рамках слушаний об импичменте президента США Дональда Трампа.

Против предоставления документов выступили 53 сенатора, еще 47 — поддержали запрос Демократической партии, передает телеканал Fox News, который вел трансляцию заседания. Это соответствует партийному принципу голосования.

Демократы потребовали предоставить документы, касающиеся контактов Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, а также данные об откладывании военной помощи Киеву.

Причиной расследования стало письмо анонимного информатора из спецслужб, который заявил о давлении, которое Трамп якобы оказывал на Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

На заседании сенатского суда республиканцы также отклонили большинством голосов требования демократов вызвать для дачи показаний главу аппарата Белого дома Мика Малвейни. Именно его считают ключевым свидетелем процесса, так как Трамп, по сведениям американских СМИ, поручил ему повременить с предоставлением военной помощи Украине в размере $400 млн. Об этом в сентябре 2019 года сообщила газета The Washington Post co ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации.

Пока никто из высокопоставленных чиновников Белого Дома не дал показания на слушаниях, однако готовность выступить в сенате высказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. При одном условии — его должны вызвать официально, повесткой.

Ранее нижняя палата конгресса США, которую контролируют демократы, проголосовала за начало суда по импичменту президенту США. В декабре 2019 года палата представителей вынесла Трампу обвинения по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената.

Теперь вопрос об этом должен решаться в сенате, где сначала выступают представители обвинения от нижней палаты, затем слово получит юрист президента.

После этого сенаторы смогут задать вопросы в письменном виде к любой из сторон. На четвертой стадии сенат решит, нужны ли для рассмотрения дополнительные доказательства или свидетели.

Демократы также заявили, что на заседание должен быть вызван президент США Дональд Трамп, однако его защита назвала это попыткой вмешательства в избирательный процесс.

Юристы отметили, что представление к импичменту является опасным нападением на право американского народа свободно выбирать главу государства. Они назвали импичмент неприкрытой и незаконной попыткой отменить результаты последних выборов и вмешаться в новые.

Представители защиты также заявили, что представление к импичменту недействительно с точки зрения конституции, так как не выдвигает никаких обвинений в каком-либо преступлении или нарушении закона.

Сам Трамп отметил, что, по его мнению, слушания по делу продлятся недолго. «Я думаю, что это будет очень быстро», — написал Трамп в Twitter, добавив, что сама процедура импичмента обернется «обманом».

В свою очередь, в Белом доме ранее заявили, что выдвинутые против президента США обвинения могут нанести значительный ущерб государству. «Утвержденные демократами палаты представителей статьи импичмента угрожают нанести значительный и долгосрочный ущерб нашим институтам и нашей нации», — заявила пресс-секретарь американской администрации Стефани Гришэм.

Также она обнародовала список юристов, которые буду защищать Дональда Трампа во время рассмотрения импичмента в сенате. В их число вошли бывшие прокуроры, расследовавшие скандал с участием экс-президента страны Билла Клинтона. В 1994 году Клинтон был также подвергнут процедуре импичмента в нижней палате, однако сенат не проголосовал за отрешение президента от должности.

Мнения американцев касательно возможного отстранения Трампа при этом весьма полярны: согласно недавнему социологическому опросу университета Куиннипиак (Quinnipiac, штат Пенсильвания), 51% не поддерживают отставку главы США, в то время как 45% выступают за то, чтобы Трамп был подвергнут этой процедуре.