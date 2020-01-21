«Не откладывать в долгий ящик»: Кремль о поправках к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с подготовкой поправок к Конституции, которые глава государства Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию. По словам представителя Кремля, любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке.

«Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, они, безусловно, встречаются с большим вниманием. И реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке — это реальность, в которой мы существуем, это абсолютно понятная и ясная реальность», — добавил Песков.

Говоря о сроках утверждения предложенных президентом изменений, пресс-секретарь отметил, что в Кремле не ставят каких-то четких дат, но «в долгий ящик ничего откладываться не будет».

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В то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента, призвал депутатов перейти на круглосуточный режим работы над внесенным законопроектом о поправках к Конституции.

«Нужно тщательно анализировать. В четверг (23 января), если получится, — рассмотреть (в первом чтении), при этом, коллеги, мы не исключаем, что будем заседание назначать с 10 часов, начнем работу, потом выйдем в регионы, посоветуемся с избирателями», — указал Володин.

При этом в Госдуме не исключают внесения изменений в президентский законопроект о поправках к Конституции, который поступил в нижнюю палату парламента накануне. Как заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в настоящее время данный вопрос обсуждается.

«Мы уже знаем, есть предположения, кто их будет вносить. Также, что касается рабочей группы, мы будем предлагать президенту как раз поправки в этот проект, который мы будем рассматривать в первом чтении», — пояснил депутат.

Нормы законопроекта о поправках к Конституции, скорее всего, не будут вступать в силу одномоментно, уверен Крашенинников, большое количество законов требует поправок для их утверждения.

«Соответственно, мы должны это учитывать в том числе при введении в действие поправок в Конституцию», — заключил депутат.

Президентский законопроект о поправках к Конституции предполагает внесение изменений в целый ряд статей документа. Поправки затронут главы с третьей по восьмую, в общей сложности корректировке подлежат 22 статьи Конституции. Вопрос будет вынесен на общероссийское голосование.

Отдельный блок изменений связан с постом президента. Так, поправки ужесточают требования к кандидатам, они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь иностранного гражданства. Также исключается оговорка «подряд» из положения о двух срока для главы государства.

При этом отдельно оговаривается, что требование в части гражданства «не распространяется на россиян, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в РФ государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства». Таким образом жители Крыма и Севастополя смогут претендовать на пост президента России при выполнении остальных условий.

Кроме того, требования об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство, помимо кандидатов в президенты, предлагается распространить на высших должностных лиц субъектов страны, членов Совфеда, депутатов Госдумы, представителей правительства и судей.

Согласно законопроекту, изменения в Конституцию фактически затрагивают все ветви власти — законодательную, исполнительную и судебную. Усиливается роль Госдумы и Совфеда, депутаты получат право утверждать премьер-министра и его заместителей, а сенаторы будут консультировать главу государства относительно назначения глав силовых ведомств.

При этом верхняя палата парламента по представлению президента будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов.

В том числе законопроектом предлагается сократить количество судей Конституционного суда с 19 до 11. Также функции суда будут расширены за счет права проверять по запросу президента федеральные и федеральные конституционные законы, а также законы субъектов РФ до их подписания соответственно главой государства или руководителем региона.

Кроме того, изменения должны закрепить в основном законе страны регулярную индексацию пенсий, а также гарантии того, что минимальный размер оплаты труда не будет ниже прожиточного минимума.

При этом предложенные президентом поправки также предусматривают, что решения межгосударственных органов, истолкованные в противоречии с Основным законом, не подлежат исполнению Россией.