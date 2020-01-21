Кабинет Мишустина: кто вошел в новое правительство. LIVE

К слову, Путин в ходе встречи с вновь назначенным кабинетом министров заявил, что важнейшая задача правительства заключается в повышении благосостояния россиян.
«Здесь, безусловно, важнейшей задачей является повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире», — указал президент.
Дмитрий Патрушев сохранил пост главы Минсельхоза, а Евгений Зинчев остался министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Кроме того, Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования России, а Сергей Кравцов — министром просвещения.
Министром экономического развития России вместо Максима Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников. Кроме того, Максут Шадаев станет главой Минкомсвязи вместо Константина Носкова.
Главой Минюста станет Константин Чуйченко вместо Александра Коновалова. Министром спорта назначен Олег Матыцин, ранее этот пост занимал Павел Колобков.
В то же время Вероника Скворцова лишилась должности главы Минздрава, ее место займет Михаил Мурашко. Также Владимир Мединский больше не возглавляет Минкульт, этот пост замет Ольга Любимова — глава департамента кино.
При этом в кабмине Мишустина Сергей Лавров сохранил пост министра иностранных дел России, а Сергей Шойгу сохранил пост главы Минобороны. Алексей Новак также остался министром энергетики страны.
В правительстве также остались и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров и и.о. министра транспорта Евгений Дитрих.
Главой аппарата правительства стал замглавы ФНС Дмитрий Григоренко. В числе вице-премьеров Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев и вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.
В указе президента сообщается, что Татьяна Голикова и Юрий Борисов стали вице-премьерами в правительстве Мишустина. Первым зампредом главы кабмина стал помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.
Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти, представление кандидатов правительство пройдет в Белом доме. Согласно документу, президент упразднил министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли МЭР, также у нового премьер-министра будет 9 заместителей вместо 10 и Минфин будет осуществлять руководство Росимуществом вместо Минэкономразвития.
После ухода Медведева Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина в качестве кандидата на должность премьера. 16 января Госдума утвердила Мишустина главой правительства России. Согласно Конституции, у нового премьера была неделя для представления обновленного состава кабмина главе страны.
Путин в своем послании к парламенту предложил внести ряд поправок в Конституцию России. Предложенные главой государства изменения касаются исполнительной, законодательной и судебной власти. В частности, президент призвал наделить Госдуму возможностью назначать председателя правительства.
Правительство России ушло в отставку 15 января после ежегодного обращения главы государства с посланием к Федеральному собранию. Тогда занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев указал, что это решение поспособствует исполнению всех предложенных президентом изменений.
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Сегодня новый премьер-министр России Михаил Мишустин представляет обновленную структуру и состав правительства президенту России Владимиру Путину.
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