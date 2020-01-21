Кабинет Мишустина: кто вошел в новое правительство. LIVE

Мишустин представил Путину состав нового правительства — онлайн

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представляет сегодня президенту Владимиру Путину обновленный состав правительства. Хотя некоторые члены кабмина, который в прошлую среду ушел в отставку, могут перейти в команду новоиспеченного премьера, ожидаются и новые назначения. За обновлением правительства «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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20:23

К слову, Путин в ходе встречи с вновь назначенным кабинетом министров заявил, что важнейшая задача правительства заключается в повышении благосостояния россиян.

«Здесь, безусловно, важнейшей задачей является повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире», — указал президент.

20:21

Дмитрий Патрушев сохранил пост главы Минсельхоза, а Евгений Зинчев остался министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

20:20

Кроме того, Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования России, а Сергей Кравцов — министром просвещения.

20:18

Министром экономического развития России вместо Максима Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников. Кроме того, Максут Шадаев станет главой Минкомсвязи вместо Константина Носкова.

20:15

Главой Минюста станет Константин Чуйченко вместо Александра Коновалова. Министром спорта назначен Олег Матыцин, ранее этот пост занимал Павел Колобков.

20:13

В то же время Вероника Скворцова лишилась должности главы Минздрава, ее место займет Михаил Мурашко. Также Владимир Мединский больше не возглавляет Минкульт, этот пост замет Ольга Любимова — глава департамента кино.

20:11

При этом в кабмине Мишустина Сергей Лавров сохранил пост министра иностранных дел России, а Сергей Шойгу сохранил пост главы Минобороны. Алексей Новак также остался министром энергетики страны.

20:08

В правительстве также остались и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров и и.о. министра транспорта Евгений Дитрих.

20:04

Главой аппарата правительства стал замглавы ФНС Дмитрий Григоренко. В числе вице-премьеров Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев и вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

20:00

В указе президента сообщается, что Татьяна Голикова и Юрий Борисов стали вице-премьерами в правительстве Мишустина. Первым зампредом главы кабмина стал помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.

19:57

Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти, представление кандидатов правительство пройдет в Белом доме. Согласно документу, президент упразднил министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли МЭР, также у нового премьер-министра будет 9 заместителей вместо 10 и Минфин будет осуществлять руководство Росимуществом вместо Минэкономразвития.

19:55

После ухода Медведева Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина в качестве кандидата на должность премьера. 16 января Госдума утвердила Мишустина главой правительства России. Согласно Конституции, у нового премьера была неделя для представления обновленного состава кабмина главе страны.

19:50

Путин в своем послании к парламенту предложил внести ряд поправок в Конституцию России. Предложенные главой государства изменения касаются исполнительной, законодательной и судебной власти. В частности, президент призвал наделить Госдуму возможностью назначать председателя правительства.

19:45

Правительство России ушло в отставку 15 января после ежегодного обращения главы государства с посланием к Федеральному собранию. Тогда занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев указал, что это решение поспособствует исполнению всех предложенных президентом изменений.

19:40

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня новый премьер-министр России Михаил Мишустин представляет обновленную структуру и состав правительства президенту России Владимиру Путину.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.