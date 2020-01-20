«Перетягивание каната»: новый раскол в Венесуэле

Массовые акции протеста вспыхнули в Венесуэле в начале прошлого года по ряду политических причин — основным триггером послужило переизбрание Николаса Мадуро президентом республики. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и обвинила главу государства в узурпации власти.

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Двоевластие

Волнения начались в конце 2018 года, но именно к 21 января 2019 года они приобрели массовый характер. Главным противников президента стала национальная ассамблея — парламент Венесуэлы —, которую полностью контролировали оппозиционные партии. Показательным примером своеобразного противостояния стала инаугурация Мадуро, которая прошла в Верховном суде вместо Национальной ассамблеи.

Протестные движения в Каракасе постепенно усилились, их фактическим лидером стал спикер парламента Хуан Гуайдо. Он же послужил причиной внутреннего раскола в республике.

Гуайдо 23 января прошлого года объявил себя временным президентом Венесуэлы, свое решение он объяснил тем, что Мадуро — якобы нелегитимный глава государства. Впоследствии около 60 стран признали Гуайдо главой республики, в частности, в поддержку лидера оппозиции выступили США и ряд стран Евросоюза.

С этого момента в Венесуэле начало действовать своеобразное двоевластие, данные события Мадуро назвал попыткой госпереворота. В ответ на поддержку Гуайдо со стороны Запада венесуэльские власти разорвали дипломатические отношения с США. Также Верховный суд запретил лидеру оппозиции покидать территорию страны, а прокуратура начала расследование в отношении него.

Гуайдо же возглавил протесты против Мадуро, обещая жителям Венесуэлы отправить президента в отставку, провести новые выборы и решить экономические проблемы страны. За счет активной иностранной поддержки лидеру оппозиции удалось организовать поставки гуманитарной помощи со стороны колумбийской границы.

Однако Мадуро заблокировал поставки, отправив армию к границе с Колумбией. Впоследствии военные также закрыли приграничные районе между Венесуэлой и Бразилией. Власти республики согласились принимать гуманитарные грузы только от своих союзников, в том числе России.

Стоит отметить, что народные волнения и протестные движения происходят в Венесуэле далеко не первый год. Одна из главных причин недовольства населения — острый экономический кризис: только в 2018 году инфляция в стране составила 1370000%. Хотя под конец прошлого года этот показатель снизился до 7000%, ситуация остается крайне тяжелой.

При этом в феврале политический кризис в Венесуэле обострился еще сильнее — тогда Гуйадо якобы при поддержке военных смог покинуть территорию страны и отправился в Колумбию. Целью визита лидер оппозиции называл организацию новых поставок гуманитарной помощи, но его планы не увенчались успехом — военные не пустили груз в Венесуэлу.

Переворот

В начале весны Гуайдо вернулся в республику и объявил о подготовке операции по свержению Мадуро. План получил название «Операция Свобода» и должен был завершиться отставкой президента. Лидер оппозиции рассчитывал заручиться поддержкой военных, но в итоге госпереворот не состоялся.

Данное событие можно назвать апогеем противостояния властей и оппозиции, затем накал постепенно начал спадать.

Уменьшилась и популярность Гуайдо. Лидер оппозиции поднялся вверх на волне громких обещаний, но так и не смог ни одного исполнить.

Кроме того, США организовали настоящую санкционную войну против Венесуэлы, ударив по одному из основных источников дохода республики — нефти. Ограничительные меры, по заверению Вашингтона, были направлены на «режим Мадуро», однако также повлияли и на обычных людей.

К лету, по опросам Meganalisis, рейтинг Гуайдо упал до 11%, что выше показателя главы государства всего на 1%. При этом в январе лидера оппозиции поддерживали более 50% опрошенных, однако провал свержения президента Венесуэлы практически уничтожил самозваного лидера страны.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский, за год в Венесуэле не произошло больших изменений.

«В стране есть действующий президент Николас Мадуро, который контролирует силовые структуры и у которого в руках есть реальная власть. Также есть председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, который себя провозгласил временным президентом — фактически у него нет никакой реальной власти», — добавил эксперт.

Новый раскол

Под конец 2019 года протестные движения в республике практически сошли на нет, а власть вместе с оппозицией пытались договориться с помощью Норвегии. Тем не менее, встречи не дали никакого определенного результата.

Ситуация изменилась в январе 2020 года, когда истек срок Гуайдо на посту спикера Национальной ассамблеи. Парламенту предстояло выбрать нового председателя, и депутаты выдвинули Луиса Парра — за него проголосовала партия Мадуро, а также ряд лояльных оппозиционных парламентариев.

Сторонники Гуайдо, как и сам политик, не смогли попасть на голосование, из-за чего отказались признавать легитимность избрания Парра, объяснив это отсутствием кворума. В ответ они провели собственное голосование вне стен парламента, на котором вновь утвердили Гуайдо спикером.

«Они объявили, что в этом голосовании участвовали 100 из 160 депутатов, то есть кворум был. Однако эти цифры не сходятся с результатами Парры, потому что если сложить тех и других, получается слишком большая сумма депутатов. В Венесуэле и так фактически было два парламента — Конституционная ассамблея от власти и оппозиционная Национальная ассамблея. Теперь же их стало три, так как Национальная ассамблея раскололась на два лагеря», — пояснил Ивановский.

В конце года должны пройти новые выборы в парламент, существует интрига, кто в них будет участвовать и кому позволят это сделать. При этом Мадуро уже согласился провести демократические выборы, допустив на них наблюдателей от Евросоюза.

«Происходящее в Венесуэле — своеобразное перетягивание каната. Оппозиция желает сместить Мадуро, а глава государства придерживается того, что он легитимный президент», — резюмировал эксперт.