Три года разлада: к чему Трамп привел США

Третью годовщину своей инаугурации президент США Дональд Трамп встречает в разгар не только предвыборной кампании, но и процедуры импичмента — в настоящее время «личное дело» главы Белого дома находится в сенате, который должен решить его политическую судьбу. Как ожидается, нижняя палата оправдает Трампа, однако сам факт импичмента серьезно потрепал ему нервы.

Мнение американцев касательно возможного отстранения президента расколото: согласно недавнему социологическому опросу университета Куиннипиак (Quinnipiac, штат Пенсильвания), 51% не поддерживают отставку главы США, в то время как 45% выступают за то, чтобы Трамп был подвергнут этой процедуре.

При этом рейтинги Трампа сейчас не самые плохие. Популярность президента США достигла наивысшей отметки за последние полгода: по данным того же опроса, его работу одобряют 43% граждан, не одобряют — 52%. К слову, до слушаний в конгрессе по импичменту уровень поддержки был на уровне 38%.

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По словам одного из авторов опроса социолога Мэри Сноу, такие результаты связаны с укреплением экономики: уровень безработицы снижается, ценные бумаги демонстрируют рекордные показатели.

При этом исследователи указывают, что 52% респондентов уверены в том, что президент США заботился о личной выгоде в отношениях с Киевом, и только 40% полагают, что глава страны ратовал за национальные интересы. 48% из той же выборки респондентов считают, что Трамп поддерживал выделение военной помощи Украине, 40% в действиях американского лидера ничего подобного не заметили. Тем не менее,

пока шансы Трампа во второй раз занять кресло в Белом Доме выглядят достаточно высокими.

Как положительный фактор на него работает достаточно стабильное состояние американской экономики. Именно этот критерий — определяющий для любого президента. В свое время это стоило переизбрания президенту США Джорджу Бушу-старшему, несмотря на военную победу в Ираке в 1991 году. Экономическими проблемами США удачно воспользовался демократ Билл Клинтон, который провел свою кампанию под лозунгом «Экономика — глупец».

Однако Трамп еще может столкнуться с экономическими трудностями, предупреждают авторы опубликованного 20 января прогноза МГИМО «Международные угрозы — 2020».

По мнению авторов доклада, это один из факторов «неопределенности», который может повлиять на исход президентских выборов: «Состояние экономики и, как следствие, степень удовлетворенности населения своим положением всегда являлись ключевым фактором, определяющим шансы правящей партии остаться у власти. Американская экономика уже несколько месяцев находится на грани рецессии, а администрация Трампа предпринимает все меры к тому, чтобы снизить ставку рефинансирования и поддержать рост и финансовые рынки», — говорится в докладе.

Вторым фактором неопределенности эксперты видят «способность Демократической партии сохранить единство и мобилизовать электоральную базу». «Раздробленность демократов и отсутствие в их среде явных лидеров в гонке за номинацию ставит вопрос о способности Демпартии побороться за Белый дом», — отмечают в МГИМО.

В свою очередь, республиканский электорат выглядит достаточно сплоченным — за Трампа готовы голосовать 85% избирателей-республиканцев.

На этом фоне демократам за неимением явных лидеров придется вновь сделать ставку на «антитрампизм» — патологическую неприязнь к Трампу со стороны сторонников Демпартии. «Если антитрампизм сработал на промежуточных выборах в конгресс, почему бы не поставить на ту же карту еще раз», — пишут авторы доклада.

Возможности для мобилизации избирателя на этой базе есть — крайне отрицательно к Трампу относятся женщины, которые проголосуют за любого противника нынешнего главы Белого дома.

Руководитель центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева напоминает, что Трамп остается «президентом меньшинства», о чем свидетельствуют его достаточно низкие рейтинги на протяжении всего срока президентства. «Абсолютное большинство демократов считают, что он разрушает страну, и для них эти выборы — шанс остановить это разрушение. Можно ожидать, что явка будет рекордная. Исход опять определят выборщики», — уточняет в беседе с «Газетой.Ru» эксперт.

В случае если Трамп допустит серьезные ошибки, его победит любой кандидат от демократов — от непопулярного бывшего вице-президента Джо Байдена до сенатора Элизабет Уоррен. Однако, по мнению авторов доклада МГИМО, это будет возможно при двух условиях — «экономического спада» и «консолидации партии».

Демократы обретают реальный шанс вернуть себе президентство, только если «волна недовольства Трампом наложится на волну желания перемен в курсе страны». «Потенциал для такой волны в американском обществе есть», — говорится в докладе.

Кроме президентских выборов, важным для демократов в противостоянии Трампу станут и промежуточные выборы в ноябре 2020 года. В настоящее время Демпартия контролирует конгресс, а победа на выборах в сенат даст возможность — даже в случае триумфа Трампа на президентских выборах — полностью связать его по рукам и ногам.

Международные проблемы мало интересуют американского избирателя — в США давно известно выражение «вся политика локальна», однако против переизбрания Трампа на второй срок может сыграть фактор большой войны. Трамп последовательно воздерживался от военных конфликтов в течение всего срока своего президентства, однако ликвидация в Ираке высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в самом начале января 2020 года увеличила их риск. В то же время эскалации конфликта удалось избежать, а Вашингтон и Тегеран продемонстрировали, что не хотели бы доводить дело до военного противостояния.

Военный конфликт с участием США даст немало козырей демократам, которые смогут использовать их против Трампа, и президент это, по всей вероятности, понимает.

Так, например, усталость от ввергнувшего страну в бесконечные войны Джорджа Буша обернулась победой демократа Барака Обамы, который дал своим избирателям надежду на перемены, что обернулось высоким ростом американской экономики. По иронии судьбы ненавидящий Обаму Трамп во многом воспользовался этим заделом.

Сегодня потенциальному сопернику Трампа необходимо дождаться крупного провала американского президента, чтобы мобилизовать своих избирателей. Это может оказаться сложным: несмотря на многочисленные обвинения, которые стоили бы кресла любому политику, глава США остается непотопляемым.

Расследование «российского дела», на которое уповали демократы, закончилось ничем, как, впрочем, и некое «внутреннее» сопротивление Трампу внутри Белого дома. Не нанесла главе Белого дома никого вреда и книга «Анонима», автор которой так и не смог привести в ней серьезных доказательств, разоблачающих президента США, но о которой писали оппозиционные Трампу американские СМИ.

В январе 2017 года инаугурация Трампа стала шоком для сотен тысяч американцев и представителей истеблишмента Демпартии, которые надеялись на победу его противника Хиллари Клинтон. Если Трамп вновь окажется в Белом доме, шоком это уже не будет, однако еще четыре года, как опасаются противники нынешнего президента, могут изменить Америку до неузнаваемости.

При этом, как считает бывший конгрессмен-республиканец Билл Паксон, если Трамп победит, то его дочь может вполне попытаться выдвинуться в президенты уже в 2024-м: «Я не думаю, что мы увидим скорое окончание наследия Трампа».