Дополнить Конституцию: Путин внес в Госдуму проект поправок

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Текст инициативы размещен в базе данных нижней палаты парламента.

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Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе рассмотрения законопроекта представителями президента выступят сопредседатели рабочей группы по внесению поправок в Конституцию — сенатор Андрей Клишас, депутат Павел Крашенников и Талия Хабриева.

Согласно тексту документа, предложения президента включают: совершенствование регулирования отдельных вопросов организации публичной власти, гарантии сохранения МРОТ на уровне величины прожиточного минимума, регулярную индексацию пенсий, назначение премьер-министра и членов кабмина после их утверждения Госдумой, исключение фразы «подряд» из положения о сроках президентства, снижение числа судей Конституционного суда с 19 до 11, а также вынесение проекта закона о поправках на общероссийское голосование.

Совет Госдумы обсудит предложенный президентом законопроект 21 января, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев РИА «Новости». Кроме того, инициатива будет рассмотрена 23 января на пленарном заседании Госдумы, указал первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал законодателей не затягивать внесение поправок в Конституцию, которые предложил президент. По его словам, нельзя допустить «забюрокрачивания» процедуры обсуждения инициативы главы государства.

Президент внес законопроект о поправках в Конституцию на фоне появления информации о возможной дате общероссийского голосования. По данным принадлежащего Григорию Березкину издания РБК, в Кремле планируют организовать голосование в апреле.

В числе наиболее вероятных дат указывается 12 апреля, отмечают источники издания, также в администрации президента рассматривают возможность проведения голосования 19 или 26 апреля, но эти даты менее вероятны.

Стоит отметить, что глава государства предложил внести ряд поправок в основной закон России 15 января в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Путин отмечал, что некоторые корректировки должны гарантировать приоритет Конституции в правовом пространстве страны.

Президент предложил провести ряд серьезных изменений, которые касаются исполнительной, законодательной и судебной власти. Однако в Кремле указывали, что инициатива президента не касается основополагающих статей Конституции. Именно поэтому предложенные поправки будут вынесены именно на общероссийское голосование, а не референдум.

«Фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования. Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами», — говорил Дмитрий Песков.

В соответствии с решением главы государства для подготовки поправок была сформирована рабочая группа, в которую вошли политики, юристы и различные общественные деятели. Пока группа провела лишь одно заседание, обозначив технические аспекты своей работы.

Как говорил Путин, граждане России могут внести свои предложения относительно возможных поправок в Конституцию. Их рассмотрение входит в число обязанностей рабочей группы, однако ее участники уже договорились не рассматривать варианты, предполагающие изменения первой, второй и девятой статей основного закона страны.

«Там где, такие базовые права граждан и основы конституционного строя — это мы не трогаем. Вносить будем поправки в главы с третьей по восьмую», — заявил «Газете.Ru» член группы, депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Рабочая группа будет учитывать предложения граждан по внесению изменений в Конституцию, подтвердил депутат, но только в контексте поправок, предложенных президентом.

Общероссийское голосование по поправкам должно пройти после того, как соответствующий законопроект примет Госдума и Совет Федерации, подчеркивает РБК, также в поддержку изменений должны выступить не менее двух третей заксобраний регионов.