«Я не коррупционер»: когда Зеленский уйдет в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку, если совершит какое-то коррупционное преступление и будет в этом уличен, рассказал сам украинский лидер в интервью израильскому порталу The Times of Israel.

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Вопрос Зеленскому был задан на фоне обвинений в коррупции в отношении премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. У Зеленского спросили, оставит ли он свой пост при таких обвинениях или будет, как Нетаньяху, все отрицать. Зеленский указал, что обвинить его в коррупции не могут, поскольку он ничего такого не совершал.

«Если бы меня обвинили в подлинной коррупции — а не в рамках какой-то политической борьбы [по надуманным основаниям] — в чем-то, что, действительно, произошло, — тогда, согласно конституции, мне пришлось бы уйти в отставку», — подчеркнул президент Украины.

Далее он вспомнил о телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом, который стал причиной процедуры импичмента американского лидера, запущенной в США.

«Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные разговоры с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал все, что мог, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки», — пояснил Зеленский.

При этом он заметил, что не желает вовлечения украинцев и всей страны в целом в дела, касающиеся внутренней американской политики.

Пять дней назад палата представителей конгресса США одобрила передачу в сенат обвинительного заключения против Дональда Трампа в рамках импичмента. Также конгрессмены утвердили список из семи кандидатов, которые будут представлять нижнюю палату конгресса на процессе.

Как заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, среди кандидатов — глава спецкомитета по разведке Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен. Также в сенат отправятся конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия.

Палата представителей еще в декабре прошлого года провела голосование по импичменту президента США. По его итогам законодатели предъявили американскому лидеру обвинение по двум пунктам: препятствование правосудию и злоупотребление властью.

Голосованию предшествовала работа в трех комитетах: по разведке, в юридическом и административном.

Весь процесс расследования в палате представителей продемонстрировал своеобразное партийное разделение, поддержали вынесение обвинения в отношении Трампа только демократы, а против были лишь республиканцы. При этом запуск разбирательства был инициирован представителями Демократической партии, они начали расследование против Трампа в сентябре 2019 года.

Формальной причиной для старта процедуры импичмента послужила жалоба сотрудника национальной разведки, который уличил Трампа в якобы давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп, как утверждает разведчик, потребовал от Киева начать расследование против компании Burisma в обмен на американскую военную помощь. Разговор американского и украинского лидеров состоялся 25 июля.

«Там много людей говорят о сыне Байдена, что Байден сам остановил уголовное преследование, и многие люди хотят узнать об этом.

Если бы Вы могли заняться этим с генеральным прокурором — было бы здорово. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете заняться этим... Это звучит ужасно для меня», — сказал Трамп Зеленскому по телефону.

В докладе указано, что в ходе своего визита в Киев, который состоялся на следующий день после общения президентов, тогдашний спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посоветовал Зеленскому выполнить требования Трампа.

Байден-старший — один из потенциальных кандидатов в президенты от демократов, поэтому в партии действия Трампа расценили как попытку получить иностранную поддержку для переизбрания на предстоящих выборах. Белый дом опроверг все обвинения разведчика, однако это не привело к завершению расследования демократов.