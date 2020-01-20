Встречи в Берлине: о чем Путин рассказал Совбезу

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Глава государства проинформировал членов Совета безопасности о своих международных контактах в рамках прошедшей международной конференции по Ливии, которая прошла 19 января в Берлине.

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Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ходе заседания Совбеза традиционно обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

«Президент Путин также информировал участников совещания о своем участии во вчерашней международной конференции по Ливии в Берлине, а также о целом ряде двусторонних контактов», — добавил Песков.

В совещании приняли участие бывший председатель правительства России Дмитрий Медведев и его преемник Михаил Мишустин, отметил пресс-секретарь главы государства, также на заседании присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Новый пост Медведева

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Медведев присутствовал на заседании Совбеза в качестве заместителя председателя. Путин еще 16 января своим указом ввел должность зампреда Совета безопасности и назначил на эту позицию экс-премьера.

При этом Госдума пока не приняла президентский законопроект о введении соответствующей должности. Рассмотрение инициативы главы государства должно состояться 21 января в ходе пленарного заседания нижней палаты парламенты.

Инициатива предполагает, что заместитель председателя Совбеза будет назначаться и сниматься с должности президентом. Кроме того, глава государства также определяет полномочия зампреда, а для назначения на этот пост кандидаты не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.

К слову, Путин предложил занять Медведеву новый пост в Совбезе после того, как премьер объявил об уходе правительства в отставку. Кабмин сложил свои полномочия после ежегодного послания главы государства Федеральному собранию. В нем президент предложил внести ряд серьезных изменений в Конституцию, в частности, позволить Госдуме назначать председателя правительства и ключевых министров.

Как говорил Медведев, отставка правительства стала правильным решением на фоне предлагаемых президентом поправок. По его словам, глава государства должен быть «абсолютно свободен», чтобы принять соответствующие решения.

Впоследствии председателем правительства стал Михаил Мишустин, его кандидатура была внесена на рассмотрение Госдумы главой государства. Новый премьер отмечал, что одной из главных задач правительства станет реализация послания президента Федеральному собранию.

Ливийский кризис

Основной темой оперативного совещания Совбеза стала международная конференция по Ливии. По ее итогам было принято совместное заявление, в котором участники конференции призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны.

Кроме того, коммюнике предполагает введение санкций против нарушителей режима прекращения огня, а также недопущение вмешательства третьих стран в ливийский конфликт.

Участники конференции также согласились соблюдать эмбарго на поставки оружия в Ливию, потребовали снижения уровня насилия и призвали к разоружению военизированных групп.

Стоит отметить, что в Ливии фактически существует двоевластие. На востоке, в столице Триполи, действует поддерживаемое ООН правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Однако парламент и кабинет министров, поддерживаемые ливийской национальной армией и ее главой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, не признают эту власть и контролируют западную часть страны.

До встречи в Берлине переговоры по Ливии при посредничестве России и Турции прошли в Москве. Представители противоборствующих сторон не встречались лично, а вели диалог через российских и турецких представителей. По итогам переговоров соглашение о прекращении огня было подписано лишь главой ПНС Сараджем, маршал Хафтар свою подпись не поставил.

При этом Хафтар также отказался подписать соглашение о перемирии на Берлинской конференции, передает РИА «Новости». Источники агентства утверждают, что маршал вел себя странно: «отключил телефон, не выходил на связь, никого не предупредив, уехал». Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Первая встреча с Джонсоном

К слову, конференция в Берлине стала возможностью для государственных деятелей провести двусторонние переговоры на полях мероприятия. Так, Путин провел встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Глава государства уведомил представителей Совбеза о своих международных контактах на высшем уровне. При этом именно на Берлинской конференции Джонсон впервые встретился с Путиным в качестве премьер-министра. Он не раз бывал в Москве, но в должности министра иностранных дел Великобритании.

Тем не менее, встреча Путина и Джонсона была не слишком конструктивной, в ходе переговоров британский премьер указал на невозможность нормализации отношений Москвы и Лондона. По его словам, Россия якобы угрожает безопасности Великобритании и ее союзников.

В качестве примера Джонсон привел «атаку» на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были отравлены в британском Солсбери в 2018 году. Британский премьер подчеркнул, что позиция Лондона в отношении этого инцидента «остается неизменной».

Власти Великобритании обвиняют в причастности к отравлению Скрипалей российские спецслужбы, Россия же последовательно опровергает все обвинения. Москва не раз призывала Лондон к сотрудничеству в отношении расследования инцидента, однако британская сторона отказывается идти навстречу.