Изменить Конституцию: когда пройдет общероссийское голосование

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны. Как пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, в администрации главы государства рассчитывают провести голосование в апреле.

Источники издания утверждают, что одной из наиболее вероятных дат общероссийского голосования является 12 апреля.

Второй вариант — 26 апреля, но это дата менее вероятна, указывает РБК. Кроме того, голосование, скорее всего, не будет назначено на 19 апреля, так как в текущем году этот день выпадает на православную Пасху.

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Путин 15 января предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ, глава государства отмечал, что граждане могут внести и свои предложения относительно возможных поправок, а их утверждение возможно только после голосования. В частности, Путин призвал повысить роль губернаторов в выработке решений на федеральном уровне за счет закрепления статуса Госсовета в основном законе страны.

Также глава государства предложил расширить ответственность парламента за работу правительства — позволить Госдуме назначать председателя кабмина и ключевых министров, а глав силовых ведомств утверждать после консультаций с Совфедом.

Кроме того, президент потребовал включить в Конституцию положение о минимальном размере оплаты труда, который, если поправки будут утверждены, не сможет быть ниже прожиточного минимума. А также призвал прописать принципы достойного пенсионного обеспечения, в том числе регулярную индексацию пенсий.

Для утверждения всех изменений глава государства предложил организовать общероссийское голосование, на котором жители страны смогут высказать свое мнение по поправкам в Конституцию. Путин поручил сформировать рабочую группу, ее основная цель — рассмотрение всех предложений президента и их подготовка для вынесения на голосование.

Как пишет РБК, само голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу. При этом высказаться в поддержку изменений должны не менее двух третей заксобраний регионов.

В настоящее время официальные процедурные сроки принятия решений не определены. В Кремле указывали, что порядок и проведение общероссийского голосования будут определены отдельным указом главы государства. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предложения Путина не касались основополагающих статей Конституции, так что речи о референдуме по предложенным изменениям не идет.

«Фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования. Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами», — отмечал Песков.

При этом голосование может состояться до 1 мая, утверждает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации. По данным агентства, общероссийское голосование должно состоятся в один из выходных дней. В настоящее время идет разработка порядка его проведения, отмечает ТАСС, а законопроекты по поправкам в Конституцию могут внести в Госдуму уже в феврале.

Стоит отметить, что дата общероссийского голосования по внесению изменений в основной закон страны напрямую связана с рабочей группой, которая занимается их подготовкой. Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» один из ее членов, сенатор Алексей Пушков, в настоящее время не обсуждается никаких сроков работы группы.

«Никаких конкретных дат и жестких сроков не звучало. Ясно было, что речь не идет о переходе в какой-то длительный режим. Но и конкретных дат, конкретных временных лимитов не обсуждалось», — пояснил Пушков.

Эту информацию также подтвердил «Газете.Ru» еще один член группы, депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, пока задачи вписаться в какой-то определенный промежуток времени не стояло.

«Обозначена позиция одна — тихо, спокойно, выверено, скрупулезно, дотошно, проанализировать, обсудить, скорректировать и предложить», — подчеркнул Нилов.