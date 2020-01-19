«Ликвидация Украины»: Тимошенко предрекла распад страны

Президент Украины Владимир Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом, заявила лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде, бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко.

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По словам парламентария, некомпетентность команды Зеленского и его самого как в экономике, так и в других важнейших областях государственного управления дополняется сознательной работой в интересах заграничных управляющих. Что красочно иллюстрирует, например, создание закона о продаже украинской земли.

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — пояснила бывшая председатель правительства.

Политик указала, что Зеленский является субъектом «марионеточного управления», через которого просто проводят свою политику заграничные «спекулятивные финансовые круги».

«Все законы, постановления правительства и все стратегии пишутся за границами Украины, в интеллектуальных центрах финансово-спекулятивных глобальных структур. Украинских министров даже не ставят в известность о настоящей стратегии. Они делают только то, что им передают в руки», — указала нардеп.

Экс-глава кабмина указала, что на Украине сейчас необходимо менять власть, чтобы не потерять страну.

«Эту власть нужно немедленно менять всю — от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой.

А также депутатов, которые голосуют за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства», — резюмировала Тимошенко.

Украина медленно, но уверенно идет к распаду на мелкие части, как это произошло с Югославией, также считает бывший украинский министр транспорта и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

«Я вижу, как <…> мы идем медленно по пути Югославии. Только нас не будут бомбить, у нас шесть атомных электростанций. Но мы расползаемся сразу», — отметил он в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, власти страны не могут определить приоритеты ведения политики и «просто сказать: «Вот это мы делаем первое». «Просил народ 80% мир — будет мир. Чудят добровольцы — приказ ГРУ — в один день всех утихомирили. Ночью, тихо. Вы цель поставьте», – советует бывший украинский министр.

Червоненко считает, что политики сами подтолкнули страну к развалу, так как изначально не планировали реализовать волю проголосовавшего за прекращение гражданской войны в Донбассе народа, а пошли на поводу у вооруженных «добровольцев». По его мнению, бездействие властей может привести к отделению западной части Украины — Львова и Закарпатья.

«Скажут: «А чем мы хуже». Ну вот и распад», — заявил он, подчеркнув, что «монополия на силу должна быть только у государства», иначе ситуация может дестабилизироваться.

В августе прошлого года председатель комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила о том, что миссия Киева состоит в сдерживании российской агрессии и развале России.

«Помните фото — Москва, август, 1991 год, на Красной площади на танке флаг Украины? Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов, которую только в 1721 году переименовали в Россию. Это и есть миссия Украины — сдержать нашествие агрессора на Европейскую цивилизацию, демократические ценности», — заявила депутат.

Слова нардепа являются передергиванием, поскольку Украина сама находится в полушаге от разрушения как государство – пояснил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Вместо того чтобы искать пути взаимодействия между парламентами, комитетами, она... пытается вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Миссия Украины в том, чтобы окончательно не развалить страну, которая находится в состоянии гражданской войны между юго-востоком и остальной частью Украины», — указал сенатор.

Месяцем ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинцы, проголосовавшие на прошедших накануне парламентских выборах за партии, поддерживающие улучшение отношений с Россией, являются рабами, обреченными на уничтожение.