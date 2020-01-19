Вопрос безопасности: отстранен советник Трампа по России

Старший директор Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Эндрю Пик покинул свой пост, пишет Bloomberg. По данным СМИ, Пик был отправлен в административный отпуск в ожидании расследования, связанного с безопасностью.

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При этом, Пик должен был посетить Всемирный экономический форум в Давосе на следующей неделе, где глава Белого дома Дональд Трамп намерен встретиться с рядом мировых лидеров.

Согласно информации на странице Пика в LinkedIn, он является главным экспертом по России в команде президента США. Эта позиция не исключает участия в украинском скандале, который привел к процедуре импичмента Трампа, начатой палатой представителей в прошлом году.

Пик заменил на этом посту Тима Моррисона, который покинул СНБ в конце прошлого года. Моррисон в деле по импичменту давал показания, в которых указал, что посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд сказал ему: Украина оказывает США «услугу за услугу».

По его словам, помощь Вашингтона Киеву была обусловлена тем, что правительство страны начало расследование в отношении Burisma, украинской газовой компании, в руководстве которой работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Моррисон унаследовал эту должность от Фионы Хилл, давнего российского эксперта, которая также давала показания в рамках дела по импичменту.

В своих показаниях Хилл сказала, что обвинения республиканцев в том, что Украина — а не Россия — вмешалась в президентские выборы в США 2016 года, представляют собой «вымышленный рассказ».

Четыре дня назад палата представителей конгресса США одобрила передачу в сенат обвинительного заключения против Дональда Трампа в рамках импичмента. Также конгрессмены утвердили список из семи кандидатов, которые будут представлять нижнюю палату конгресса на процессе.

Как заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, среди кандидатов — глава спецкомитета по разведке Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен. Также в сенат отправятся конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия.

Палата представителей еще в декабре прошлого года провела голосование по импичменту президента США. По его итогам законодатели предъявили американскому лидеру обвинение по двум пунктам: препятствование правосудию и злоупотребление властью.

Голосованию предшествовала работа в трех комитетах: по разведке, в юридическом и административном.

Весь процесс расследования в палате представителей продемонстрировал своеобразное партийное разделение, поддержали вынесение обвинения в отношении Трампа только демократы, а против были лишь республиканцы.

При этом запуск разбирательства был инициирован представителями Демократической партии, они начали расследование против Трампа в сентябре прошлого года.

Формальной причиной для старта импичмента послужила жалоба сотрудника Национальной разведки, который уличил Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Разведчик сообщил, что Трамп якобы потребовал от Киева начать расследование против компании Burisma в обмен на американскую военную помощь. Разговор американского и украинского лидеров состоялся 25 июля.

«Там много людей говорят о сыне Байдена, что Байден сам остановил уголовное преследование, и многие люди хотят узнать об этом. Если бы Вы могли заняться этим с генеральным прокурором – было бы здорово. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете заняться этим... Это звучит ужасно для меня», — сказал Трамп Зеленскому по телефону.

В докладе указано, что в ходе своего визита в Киев, который состоялся на следующий день после общения президентов, тогдашний спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посоветовал Зеленскому выполнить требования Трампа.

Байден-старший — один из потенциальных кандидатов в президенты от демократов, поэтому в партии действия Трампа расценили как попытку получить иностранную поддержку для переизбрания на предстоящих выборах. Белый дом опроверг все обвинения разведчика, однако это не привело к завершению расследования демократов.