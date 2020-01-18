Прорыв Блокады: Путин возложил цветы к мемориалам

Российский президент Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в годовщину прорыва блокады Ленинграда. Мемориал установлен на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области.

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Как отмечает ТАСС, в памятном мероприятии вместе с главой государства приняли участие полпред по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Невский пятачок для Путина не просто мемориал, а место, которое связано с его семейной историей.

Президент России не раз рассказывал, что его отец воевал и был тяжело ранен на этом месте. Во время Великой Отечественной войны советские солдаты здесь удерживали небольшой, но стратегически важный для будущего прорыва блокады Ленинграда плацдарм.

Известно, что отец российского лидера — Владимир Спиридонович — сражался в этих местах в составе 330-го стрелкового полка. Во время наступления под Невской дубровкой 17 ноября 1941 года он получил тяжелое ранение, после которого провел несколько месяцев в госпиталях и вернуться в строй уже не смог.

В блокадном Ленинграде, едва выздоровев, отец Путина сумел спасти свою жену, которую санитары вместе с другими телами выносили из дома, посчитав мертвой. Вместе с тем мать главы государства прожила в Ленинграде всю блокаду и испытала все ее тяготы.

Невским пятачком условно называют плацдарм на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки. В ходе битвы за Ленинград этот плацдарм захватили и удерживали советские солдаты с сентября 1941 года по апрель 1942 года и с сентября 1942 года по февраль 1943 года.

Мемориал «Рубежный камень» открыли здесь в 1972 году в память о более чем 60 тыс. советских воинах, которые погибли во время прорыва блокады Ленинграда. На обелиске выложены строки Роберта Рождественского: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».

Во время блокады Ленинграда погиб брат Владимира Путина. Президент рассказывал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли ему найти место захоронения родственника — Пискаревское мемориальное кладбище. Президент вспоминал, что его родители даже не знали об этом, ведь им просто прислали «бумажку» о смерти.

В 77-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда президент России возложил венок к монументу «Мать-Родина», который расположен на кладбище, где захоронен брат главы государства.

В траурной процессии на Пискаревском мемориальном кладбище, помимо чиновников, Путина сопровождали несколько жителей блокадного Ленинграда и ветеранов обороны города, передает РИА «Новости».

Вместе с ним они прошли 300-метровую аллею, которая расположена вдоль братских могил от Вечного огня к монументу, по пути к которому Владимир Путин возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат. Затем солдаты установили от имени российского президента венок у подножия «Мать-Родины». После этого Путин поправил на венке ленты в цветах государственного флага. Прозвучал гимн.

Затем президент страны поговорил с собравшимися у монумента петербуржцами. В рамках мемориальных мероприятий Путин также посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Там он встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

В этом году город отмечает 77 лет со дня прорыва блокады и 76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от захватчиков. В конце декабря в Санкт-Петербурге прошло заседание городского правительства, на котором обсуждалось проведение памятных мероприятий, передает «Петербургский дневник».

Годовщины город отметит 27 января праздничным концертом в БКЗ «Октябрьский» и фейерверком. Кроме того, в этот день пройдут мероприятия на Пискаревском, Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах, а также в других местах захоронений, рассказал председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Вместе с тем, по его словам, на Дворцовой площади власти устроят для жителей и гостей города интерактивную программу с кашей, чаем и ретромобилями. Однако в этом году городское правительство решило отказаться от парада в честь годовщины. «Каждая годовщина – это святая дата для нашего города, с каждым годом ветеранов становится все меньше», — сказал Ржаненков.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратил внимание чиновников, что необходимо сделать так, чтобы «люди не мерзли» на мероприятиях, которые будут проходить в основном на открытом воздухе.

Также решено, что 26-28 января ветераны смогут передвигаться по городу на всем общественном транспорте бесплатно.