«Двойная дискриминация»: России не нравится украинский закон

Россия обратила внимание международных правозащитных институтов ООН, ОБСЕ и Совета Европы на принятый Верховной радой закон «Об общем среднем образовании». Москва призывает организации дать оценку этому документу и продолжающейся дискриминации русского языка на Украине. Соответствующий комментарий был опубликован на сайте Министерства иностранных дел России.
«С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы «обеспечить необходимый баланс» в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось — русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации», — отметили дипломаты.
В ведомстве обратили внимание на то, что, если закон вступит в силу, то на протяжении всего периода обучения в школе получить образование на родном языке смогут только «представители коренных народов, к которым на Украине относят крымских татар, караимов и крымчаков».
Меньше прав на обучение на родном языке у людей, говорящих на языках стран Евросоюза. Они будут обучаться на родном языке только до 5 класса. Далее у них будет постепенное увеличение преподавания на украинском языке – с 20% до 60% к 9 классу.
«Русскоговорящие дети будут иметь право учиться на родном языке до 5 класса, а затем не менее 80% обучения должно осуществляться на государственном языке. Кстати, под эти меры попадает не только русский язык, но также, например, белорусский и идиш», — добавили российские дипломаты.
В министерстве подчеркнули, что Киев не провел каких-либо консультаций с представителями национальностей, проживающих на Украине, во время подготовки закона. Таким образом, считают в ведомстве, украинские власти продолжают проводить насильственную украинизацию населения, а также продолжают идти по пути «ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств».
«Призываем международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей», — говорится в заключении комментария.
Закон «О полном общем среднем образовании» украинские депутаты одобрили 16 января. Теперь его должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Только после его одобрения документ сможет вступить в силу.
Парламентарии хотят постепенно снизить количество часов преподавания на языках нацменьшинств в школах на Украине. Это, в частности, касается и русского языка. Это предложение в Раде поддержали 327 депутатов при минимально необходимых 226.
Помимо тех моделей преподавания, о которых говорилось в комментарии российского МИДа, Рада предлагает отменить конкурсный принцип записи в начальные классы школ и гимназий, гарантируя ученику право на обучение в образовательном учреждении по месту проживания.
Документ предусматривает, таким образом, правило территориальной доступности начального и базового среднего образования.
Кроме того, законодатели делят весь процесс обучения в школе на несколько циклов. Первые два года должны стать для школьника адаптационно-игровыми, а 3-4 классы уже представляют собой основной цикл начального образования. Далее опять идет адаптационный период (5-6 классы), после чего – в 7-8 классах — начинается базовый предметный цикл обучения. Затем наступает в 10 классе профильно-адаптационный цикл среднего образования. 11-12 классы станут для школьников профильным циклом.
Помимо этого, народные избранники обозначают и продолжительность уроков для всех классов, постепенно увеличивая ее до 45 минут (5-12 классы). В 1 классе, когда ученики только привыкают к урокам, время занятий не должно превышать 35 минут, считают украинские парламентарии. Затем со 2 по 4 класс продолжительность должна быть увеличена до 40 минут.
В Раде также уверены, что класс должен состоять минимум из 5 человек и максимум из 25 учеников начальной школы и 30 школьников средней. Также парламентарии полагают, что учебный год должен длиться с 1 сентября по 1 июля, при этом количество учебных дней должно составлять не менее 175.