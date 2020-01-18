«Страна нам верит»: почему Зеленский не уволил Гончарука

Председатель правительства Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента страны Владимира Зеленского принять его отставку. По словам премьера, никаких разладов в высших эшелонах власти Украины нет.

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В своем посте в Facebook премьер также указал, что простые жители страны также доверяют правительству, поэтому кабмин будет продолжать работать.

«У нас высокий кредит доверия от президента и граждан. Осознавая всю возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и продолжать системные изменения в стране. Впереди тяжелая и упорная работа», — заявил Гончарук.

Накануне Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к «прослушке» встречи Гончарука, министров и представителей Национального банка. Это поручение президент озвучил на совещании с руководством СБУ, офиса генерального прокурора, МВД, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

Зеленский также призвал правоохранителей разработать необходимые меры для предотвращения подобных ситуацию в будущем. Он считает, что любые попытки несанкционированного прослушивания или ведения записи разговоров в помещениях госвласти должны быть пресечены, так как «это вопрос национальной безопасности».

Итоги вышеупомянутого совещания были слиты в сеть и стали известны широкой публике. Это вызвало скандал.

Так, 15 января на YouTube-канале под названием «Как обмануть президента» появились три аудиоролика, на которых были записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с Зеленским.

«История как Алексей Гончарук, [глава Минфина] Оксана Маркарова, [глава Нацбанка Украины] Яков Смолий, [замглавы Нацбанка] Екатерина Рожкова, [замглавы офиса президента] Юлия Ковалив собирались на совещание к «тупому президенту» Зеленскому», — гласила подпись под первым роликом.

Премьер просил собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Он также признал, что сам профан в экономике и что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов».

Кроме того, за столом обсуждалась возникшая пирамида гособлигаций и то, что она тревожит Зеленского. На другой записи Гончарук констатирует проседание экономики и что в глазах президента виноват будет он с командой, которую он называет «соросятами».

«Вот у нас в четвертом квартале просядет экономический рост. Был 4 и 4. А сейчас будет, по некоторым оценкам, 2. И [прозвучат заявления]: ухандохали экономику реформы эти, как сказать, соросята. При крепких хозяйственниках было 4 и 6. А пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ничего никому не докажешь», — говорит Гончарук на русском языке, подразумевая проценты роста ВВП.

По его словам, нужно предлагать план, но внятные инициативы не звучат, как нет и четкой картины происходящего.

«Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до $2,5 млрд. Резко снизилась инфляция до 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный «профан» в экономике!»

— как бы оправдывался за сказанные слова потом украинский премьер.

После публикации этих записей Гончарук написал заявление об отставке, однако Зеленский отказался его подписывать, дав премьер-министру и его правительству шанс работать дальше.

Зеленский уточнил, что дает Гончаруку и его правительству такую возможность при условии, что будут решены некоторые моменты, которые сегодня актуальны для украинцев.

Так, он поручил премьер-министру урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК «Нафтогаз Украины» за получение компенсации от ПАО «Газпром».

Сохранение Гончаруком поста поддержали и в других ведомствах. Глава украинского министерства юстиции Денис Малюська разместил в Facebook фотографию, на которой он находится под столом, вытягивая руку для подписания заявления.

Стоит отметить, что кадр был сделан в кабинете министра, который сидит под столом, вытащив руку. Его рука, держащая шариковую ручку, тянется к заявлению.

«Даже если буду умирать, рука все равно дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать... ожидая возможной смены руководства», — написал Малюська.