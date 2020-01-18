«Осторожнее со словами!» Трамп пригрозил лидеру Ирана

Верховному лидеру Али Хаменеи стоит быть осмотрительнее в выражениях, особенно – относительно США, написал в Twitter глава Белого дома Дональд Трамп.

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Американский лидер указал на то, что экономическое состояние Ирана все более ухудшается, при этом Хаменеи позволяет себя критиковать развитые страны Запада.

«У так называемого «верховного лидера» Ирана, который в последнее время был не таким уж и верховным, было несколько неприятных фраз о Соединенных Штатах и Европе. Их экономика рушится, а их люди страдают. Он должен быть очень осторожным в своих словах!» — написал президент США.

Также в субботу, 18 января, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривал возможность нанесения превентивного удара по ядерным объектам Ирана, чтобы в Исламской республике не появилось ядерное оружие. Об этом он сообщил в интервью Hugh Hewitt Radio Show.

Госсекретарю задали вопрос, нужны ли подобные удары по иранским объектам после ракетных атак со стороны Ирана по территории других стран. «Это важный вопрос, над которым мы много думали», — сказал дипломат.

Он также напомнил слова Трампа о том, что Исламская республика «никогда не сможет получить ядерное оружие», Тегеран в свою очередь заявлял о том, что не стремится к обладанию этим оружием.

Глава Госдепартамента отметил, что Соединенные Штаты намерены «сделать все необходимое, что должно быть сделано» для того, чтобы ядерное оружие не появилось у Ирана.

Днем ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 год высказался о сбитом около Тегерана пассажирском самолете Boeing 737 украинской авиакомпании, указав на нервозность иранских военных на фоне конфронтации с США.

«Есть информация, что в момент после этой атаки иранцы ожидали еще одного удара США. Не знали, в какой форме, но в воздухе были минимум шесть F-35 — в воздушном пространстве прямо на границе Ирана. Это информация, которая, я думаю, еще подлежит перепроверке. Но просто хочу подчеркнуть нервозность, которая всегда присутствует в таких ситуациях», — добавил глава МИД России.

Стоит отметить, что украинский самолет был сбит ПВО иранских вооруженных сил после того, как армия Ирана провела атаку по базам США на территории Ирака. Запуск более дюжины ракет стал ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани со стороны американских военных.

Крушение самолета над Тегераном — сигнал о необходимости деэскалации в отношениях между США и Ираном, уверен Лавров, Тегеран уже признал свою ошибку и рассмотрит все требования о компенсациях со стороны родственников погибших в этой катастрофе.

Действия США в отношении Ирана спровоцировали значительный ущерб глобальной стабильности, также говорит глава МИДа, ситуация обрела кризисный характер после одностороннего волюнтаристского выхода США из иранской ядерной сделки.

«Американцы решили применить свои правила, вышли из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе — «Газета.Ru»), не только сами прекратили выполнять свои обязательства, но и всем остальным запрещают торговать с Ираном.

А от Ирана требуют, чтобы он выполнял документ, который президент (США Дональд) Трамп назвал самым плохим в истории», — посетовал Лавров.

Это тревожная ситуация, которая обретает опасный разворот после заявления «евротройки» по ядерной сделке с Ираном, добавил глава МИД России. Великобритания, Франция и Германия хотят начать процедуру по урегулированию споров, которая предусмотрена в иранской ядерной сделке.

«Происходит примерно то, о чем предупреждал президент [России Владимир] Путин, а он говорил, что на каком-то этапе европейцы воспользуются какой-нибудь ситуацией вокруг Ирана, чтобы с облегчением свалить на Иран вину за все, что происходило», — указал Лавров.

Москва считает необходимым в ближайшем времени организовать встречу политдиректоров стран-участниц СВПД по иранской ядерной программе, подчеркнул глава МИД, стороны должны «по-честному поговорить друг с другом».