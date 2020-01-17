«Свалить вину на Иран»: Лавров заявил о «разрушительном факторе» США

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. В ходе мероприятия глава МИД России высказался о направлениях внешней политики страны, а также ответил на вопросы журналистов.

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Уход правительства и Конституция

Пресс-конференция Лаврова прошла вскоре после официального роспуска правительства России, и — вполне ожидаемо — журналисты не могли не затронуть данный вопрос. Австрийская корреспондентка поинтересовалась у главы МИД, желает ли он остаться в кабинете министров.

Лавров в ответ рассмеялся. «Мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю», — добавил дипломат.

Учитывая, что правительство ушло в отставку после послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в ходе которого он предложил ряд серьезных изменений в Конституцию страны, данный вопрос также не заставил себя ждать.

Журналисты поинтересовались у исполняющего обязанности министра иностранных дел, как он относится к идеи о преобладании основного закона над нормами международного права.

«Я здесь не вижу каких-либо поводов и предлогов для спекуляций и поиска некого скрытого смысла», — заявил Лавров.

Любая международная договоренность, к которой присоединяется России, становятся частью нашей правой системы, будучи обличена в форму федерального закона, отметил глава МИД, федеральный закон не может быть принят, если он противоречит Конституции.

Остальная часть пресс-конференции Лаврова была сосредоточена на внешнеполитических вопросах. Глава МИД России в своем выступлении уделил особое внимание ситуации на Украине, в Ливии, отношениям с США и курсу российской дипломатии.

Дестабилизирующий фактор США

Значительная часть вступительного слова Лаврова была посвящена США. В своей речи глава МИД указал на агрессивные шаги Вашингтона, из-за которых «мир продолжает очень сильно лихорадить».

«Ключевым дестабилизирующим фактором остается агрессивная линия ряда государств Запада, прежде всего — наших американских коллег, на разрушении международно-правовой архитектуры безопасности, замену международного права собственным изобретенным миропорядком», — пояснил Лавров.

Глава МИД России также отметил, что Вашингтон отказывает представителям ряда государств в участии в мероприятиях по линии ООН, а следовательно, откровенно злоупотребляет привилегиями страны, где располагается штаб-квартира международной организации.

США в 2020 году могут попытаться повторить в других государствах венесуэльский сценарий по смене правительства, не исключил Лавров. Однако, по его словам, достаточно сложно стоить прогнозы в отношении поведения Вашингтона.

«Вы перечислили некоторые примеры их поведения [поддержка протестов от Латинской Америки до Гонконга со стороны Вашингтона], трудно предвидеть, что может быть введено в оборот в текущем году, но исключать ничего нельзя», — добавил глава МИД России, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, Лавров подтвердил обеспокоенность Москвы из-за возможного размещения американских комплексов ПРО в Японии. По его мнению, Вашингтон втягивает Токио в свою военную стратегию по противостоянию России.

«США используют этот союз для подтверждения своей линии, что Россию надо сдерживать, Россия — это противник. И Япония является частью этой военной стратегии своего ближайшего союзника, США. Конечно, мы хотим ясности, мы хотим понимать, как наше дальнейшее сотрудничество будет развиваться, если американцы втягивают Японию в свою политику», — уточнил Лавров.

Американские комплексы в Японии могут быть использованы для запуска ударных крылатых ракет, добавил глава МИД России, такое оружие было запрещено во время действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

К слову, Лавров подчеркивал, что Россия предпримет все усилия, чтобы не оставить мир без договоренностей в сфере контроля над вооружениями — Москва намерена использовать возможности международных организаций для недопущения гонки вооружений.

Россия «продолжает диалог по всем проблемам как с американцами, так и с европейцами», указывал глава МИД, в настоящее время переговоры продолжаются, но пока они не принесли впечатляющих результатов.

Иранский кризис

Говоря об обострении отношений Вашингтона и Тегерана, Лавров заявил, что эскалация кризиса обостряет ситуацию. В частности, происходящее не поспособствует стабилизации ситуации в Афганистане, где США играют одну из ведущих ролей. В данном контексте Лавров также высказался о сбитом над Ираном пассажирском самолете украинской авиакомпании, указав на нервозность иранских военных на фоне конфронтации с США.

«Есть информация, что в момент после этой атаки иранцы ожидали еще одного удара США. Не знали, в какой форме, но в воздухе были минимум шесть F-35 — в воздушном пространстве прямо на границе Ирана. Это информация, которая, я думаю, еще подлежит перепроверке. Но просто хочу подчеркнуть нервозность, которая всегда присутствует в таких ситуациях», — добавил глава МИД России.

Стоит отметить, что украинский самолет был сбит иранскими военными после того, как армия Ирана провела атаку по базам США на территории Ирака. Запуск более дюжины ракет стал ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани со стороны американских военных.

Крушение самолета над Тегераном — сигнал о необходимости деэскалации в отношениях между США и Ираном, уверен Лавров, Тегеран уже признал свою ошибку и рассмотрит все требования о компенсациях со стороны родственников погибших в этой катастрофе.

Действия США в отношении Ирана спровоцировали значительный ущерб глобальной стабильности, также говорит глава МИД, ситуация обрела кризисный характер после одностороннего волюнтаристского выхода США из иранской ядерной сделки.

«Американцы решили применить свои правила, вышли из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе — «Газета.Ru»), не только сами прекратили выполнять свои обязательства, но и всем остальным запрещают торговать с Ираном. А от Ирана требуют, чтобы он выполнял документ, который президент (США Дональд) Трамп назвал самым плохим в истории», — посетовал Лавров.

Это тревожная ситуация, которая обретает опасный разворот после заявления «евротройки» по ядерной сделке с Ираном, добавил глава МИД России. Великобритания, Франция и Германия хотят начать процедуру по урегулированию споров, которая предусмотрена в иранской ядерной сделке.

«Происходит примерно то, о чем предупреждал президент [России Владимир] Путин, а он говорил, что на каком-то этапе европейцы воспользуются какой-нибудь ситуацией вокруг Ирана, чтобы с облегчением свалить на Иран вину за все, что происходило», — указал Лавров.

Москва считает необходимым в ближайшем времени организовать встречу политдиректоров стран-участниц СВПД по иранской ядерной программе, подчеркнул глава МИД, стороны должны «по-честному поговорить друг с другом».

Ситуации в Сирии и Ливии

В ходе пресс-конференции Лавров отметил, что Россия в прошлом году внесла немалый вклад в преодоление конфликтов на Ближнем Востоке и севере Африки.

«Сирийский кризис находится, я бы сказал, в продвинутой стадии урегулирования. Есть прогресс практически на всех направлениях: и на политическом, и на дипломатическом, и на гуманитарном», — уверен глава МИД.

Говоря о гуманитарном содействии, Лавров заметил, что каких-либо причин для сохранения механизма трансграничной доставки помощи без консультаций с сирийским правительством уже не остается.

В то же время глава МИД заявил, что в последнее время поступает тревожная информация о том, что Силы демократической Сирии (СДС) «за определенную мзду» освобождают террористов из мест содержания в Заевфратье.

«Мы давно предупреждали наших американских партнеров, которые имеют влияние на Силы демократической Сирии, чтобы боевики, которые там находятся под охраной в лагерях, содержатся в лагерях в качестве заключенных, чтобы они не разбегались оттуда», — добавил Лавров.

Кроме того, исполняющий обязанности министра иностранных дел России высказался о кризисе в Ливии. По его словам, итоговые документы конференции по урегулированию ситуации этой стране, которая пройдет в Берлине 19 января, практически согласованы.

«Главное, что перемирие все-таки соблюдается. Это уже определенный шаг вперед, и будем надеяться, что так оно и сохранится желательно на неопределенное время», — считает Лавров.

Москва рассчитывает на то, что СБ ООН поддержит итоги конференции по ливийскому урегулированию, подчеркнул Лавров, приверженность перемирию сторон в этом конфликте является шагом вперед.

Кризис на Украине

Говоря об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, Лавров заметил, что решения, достигнутые в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже, не должны оставаться на бумаге, как это было при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

«Удалось добиться подвижек в деле урегулирования внутриукраинского кризиса. Рассчитываем, что принятые в декабре в Париже решения позволят продвигаться по пути выполнения минского комплекса мер», — добавил глава МИД России.

Саммит в «нормандском формате» с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Одним из итогов переговоров стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных», который состоялся в конце прошлого года. Также стороны выступили с призывом к полному прекращению огня на юго-востоке Украины.