«Президент его помилует»: зачем Гончарук подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

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«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление <...> и передал его президенту с правом внесения в парламент», — сообщил Гончарук в своем Facebook.

Решение премьера последовало за разгоревшимся на Украине скандалом, в центре которого оказался он сам. 15 января в YouTube была выложена аудиозапись, предположительно, содержащая разговор политика с замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой.

Подлинность записи не подтверждена, однако, голоса всех троих собеседников похожи на голоса Гончарука, Рожковой и Маркаровой.

Говорящие обсуждают, каким образом объяснить президенту Владимиру Зеленскому, почему укрепление курса гривны привело к проблемам в экономике страны. Риторика якобы премьер-министра крайне критична в отношении главы государства.

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Точнее — простое понимание. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась», — говорит на записи мужской голос.

Он также предлагает своим собеседницам сообщить Зеленскому, что курс гривны был дестабилизирован перед выборами, теперь же, когда люди увидели, что во главе страны стоит «сильный президент», нацвалюта укрепилась. Версия, которую необходимо рассказать главе государства, должна быть «реалистичной».

«У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить, — говорит он. — Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос — у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову потому, что там есть туман».

Особое возмущение опубликованный разговор вызвал также и тем, что герой беседы признает, что он сам — «полный профан в экономике». Однако не вполне ясно, говорится ли это с иронией или же нет.

«Я полный профан в экономике — я юрист по образованию. Но что я понимаю? Есть две экономические теории — монетаризм и кейнсианская. Ты идешь по пути удешевления ресурсов. И ты идешь по пути печатания денег и как бы развиваешь экономику», — говорит собеседник.

На следующий же день премьер опубликовал видеообращение, в котором он не стал ни подтверждать, ни опровергать подлинность аудиозаписи. При этом политик сообщил о некоторых медийных атаках, совершенных в его сторону.

Стоит отметить, что совещание Гончарука с замглавы Нацбанка и министром финансов действительно состоялось недавно — 16 декабря. О соответствующей неформальной встрече сообщалось на странице Нацбанка в Facebook — разговор был посвящен укреплению курса гривны и его влиянию на экономику страны.

После опубликованного разговора многие украинские политики стали призывать Гончарука написать заявление об уходе. Что он и сделал сегодня. Проблема, однако, в том, что соответствующее решение, согласно конституции Украины, принимает не президент, а парламент.

Многие украинские политические деятели и эксперты уверены, что прошение Гончарука об отставке — всего лишь символический жест. Об этом, например, сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Это некая политическая игра со стороны премьера. Очевидно, что по закону он должен был направить в Верховную раду, но это такая попытка уйти, чтобы остаться. <…> [Гончарук] пришел в Раду и сказал, что он с президентом одна команда, и как президент решит, так и будет. Наверное, он перепутал Украину с Россией, где пишут заявление [президенту Владимиру] Путину. На Украине премьер-министр пишет в парламент заявление», — сообщает депутат.

Премьер-министр действительно выступил сегодня перед депутатами Рады.

«Я обратился к президенту Украины — вы об этом уже знаете. Передал ему свое заявление об отставке. Оно оформлено в соответствии закону, конституции, написано на имя главы Верховной рады. У президента есть право внести его в парламент в любой момент», — сказал Гончарук.

Однако и это пока не означает серьезных шагов к отставке. Тем не менее, трибуну Рады премьер-министр покидал под крики депутатов: «Ганьба» (позор).

«Очевидно, что премьер очень слабый и, очевидно, что он не на своем месте находится, но в то же время увольняют его не за то, что он допустил провал в экономике и огромную дыру в бюджете и т. д., а за то, что он сказал, что у президента Зеленского в голове пустота и туман», — сообщает депутат Рады Алексей Гончаренко.

В прошлом году курс гривны относительно доллара США действительно укрепился почти на 17%. При этом бюджет недополучил более 50 млрд гривен, в результате чего правительство было вынуждено заморозить некоторые расходы.

Впрочем, учитывая расклад в Верховной раде, можно считать, что решение об отставке премьера будет принимать не парламент, а президент.

«У нас все просто: если Зеленский даст команду своей фракции голосовать — они проголосуют и примут отставку, а даст команду отклонить — значит отклонят. У нас же монобольшинство в парламенте», — отмечает депутат.

Однако, судя по заявлению главы «Слуги народа» Давида Арахамия, шансы отставки Гончарука все же не велики.

«Нет объективных причин для отставки Гончарука. Коней на преправе не меняют. Есть кабмин, он уже сформирован, есть программа действий и бюджет, который принят под нее. А это для государства больно. Президент и премьер найдут какой-то компромисс, и мы будем дальше работать. Мы — команда, и у нас нет подковерных договоренностей», — сообщил Арахамия изданию «Страна.Ua».

Украинское издание «Цензор» также опубликовало фотографию с сегодняшнего заседания Рады, на котором видна телефонная переписка депутата от «Слуги народа» Анатолия Драбовского: «Арахамия нас заверил, что президент его помилует».