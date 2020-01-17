Конфликт Ирана и США: Лавров подводит итоги 2019 года. LIVE

Лавров проводит пресс-конференцию по итогам 2019 года — онлайн

Сергей Лавров сегодня проведет большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. Как ожидается, исполняющий обязанности министра иностранных дел России затронет такие важные направления повестки, как ситуация на Украине, положение дел в Сирии и российско-американский диалог. Кроме того, глава МИД оценит ситуацию вокруг обострения отношений США и Ирана, а также ситуацию вокруг Ливии. «Газета.Ru» следит за пресс-конференцией Лаврова в режиме онлайн-трансляции.
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10:55

Касательно развития ситуации на Украине, в Москве также обращали внимание на ряд положительных моментов. В частности, речь идет об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, который произошел под конец 2019 года. Тем не менее конфликт на юго-востоке Украины продолжается, констатировал Лавров в декабре прошлого года.

Достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта — Киевом, ДНР и ЛНР, считает глава МИД России. «Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира на Украине отвечает нашим интересам», — подчеркивал Лавров.

10:41

В то же время ситуация в Сирии выгодно отличается от положения дел в Ливии. Как заявлял Лавров, в арабской республике идет процесс политического урегулирования, который стал возможен благодаря ответственному отношению всех сторон конфликта. По его словам, в настоящее время под контролем законного правительства Сирии находится 90% территории страны и эта доля продолжает устойчиво увеличиваться.

«Предстоит еще урегулировать проблемы на северо-востоке Сирии, проблемы, которые вызваны прежде всего незаконным нахождением там военных США, которые активно поощряют сепаратизм на правом берегу Евфрата», — указывал глава МИД России.

10:30

Переговоры двух сторон пока не привели к политическому урегулированию конфликта. Более того, с апреля прошлого года ситуация усугубилась после того, как Хафтар начал наступление на Триполи. В начале 2020 года в Москве прошли консультации глав МИД и Минобороны России, Турции с обеими сторонами конфликта в Ливии. Однако результаты переговоров нельзя назвать однозначными, так как стороны не стали подписывать итоговое соглашение по перемирию.

10:22

Ситуация в Ливии крайне беспокоит Москву, в настоящее время в республике фактически существует двоевластие. На востоке, в столице Триполи, действует поддерживаемое ООН правительство национального согласия под руководством Файеза Сарраджа. Однако парламент и кабинет министров, поддерживаемые ливийской национальной армией и ее главой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, не признают эту власть и контролируют западную часть страны.

10:17

Безрассудные действия США привели к настоящему моменту к катастрофическим последствиям на Ближнем Востоке, указывал глава МИД России.

«Был разрушен Ирак, который сейчас с трудом восстанавливает свою целостность и способность в этой стране налаживать нормальную жизнь. Разрушена была Ливия. Там далеко еще до того, чтобы государственность была восстановлена», — пояснил Лавров.

10:05

Лавров накануне пресс-конференции отмечал, что действия США в отношении Ирана спровоцировали значительный ущерб глобальной стабильности. По мнению главы МИД, ситуация обрела кризисный характер после одностороннего волюнтаристского выхода США иранской ядерной сделки.

«Выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, ставший, по сути дела, причиной для развала этого важнейшего документа в сфере нераспространения ядерного оружия, также создал очень напряженную ситуацию», — добавил Лавров.

09:55

При этом в МИД России уверены, что внешняя политика страны не изменится после смены правительства. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, нет никаких сомнений в преемственности прошлой политической линии.

«В России внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все. Внешняя политика России работает на дальнейшее укрепление позиции страны в мире, она служит интересам обеспечения нашего поступательного развития, обеспечения интересов, благополучия граждан, и так будет и дальше. В этом у меня нет никаких сомнений», — цитирует слова дипломата РИА «Новости».

09:45

Стоит отметить, что правительство России ушло в отставку 15 января, как раз во время поездки Лаврова. Получилось так, что дипломат, вылетел из Индии в качестве министра иностранных дел, а по прибытии в Ташкент стал исполняющим обязанности.

09:40

К слову, Лавров накануне завершил рабочее турне по странам Азии, в ходе поездки он посетил Шри-Ланку, Индию и Узбекистан. В Ташкенте дипломат выступил перед узбекскими студентами и подробно рассказал им о нынешнем состоянии двусторонних отношений, а также затронул ряд актуальных тем. К тому же, глава МИД ответил на вопрос об отставке правительства России, он подчеркнул, что всегда честно исполнял свои обязанности и продолжает это делать.

09:30

Крайне актуальными темами текущего года можно назвать обострение конфронтации Ирана и США, а также усилия международного сообщества по достижению мира в Ливии.

09:25

Ожидается, что глава МИД расскажет о ситуации на Украине, положение дел в Сирии, российско-американском диалоге и отношениях с европейскими странами. Кроме того, Лавров может уделить внимание актуальным темам начала 2020 года.

09:20

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров проведет большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. На мероприятие аккредитованы более 300 журналистов, среди которых представители более 50 стран. Как ожидается, министр выскажется по самым важным направлениям внешнеполитической повестки России.

«Газета.Ru» следит за выступлением Лаврова в режиме онлайн.