Конфликт Ирана и США: Лавров подводит итоги 2019 года. LIVE

Касательно развития ситуации на Украине, в Москве также обращали внимание на ряд положительных моментов. В частности, речь идет об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, который произошел под конец 2019 года. Тем не менее конфликт на юго-востоке Украины продолжается, констатировал Лавров в декабре прошлого года.
Достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта — Киевом, ДНР и ЛНР, считает глава МИД России. «Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира на Украине отвечает нашим интересам», — подчеркивал Лавров.
В то же время ситуация в Сирии выгодно отличается от положения дел в Ливии. Как заявлял Лавров, в арабской республике идет процесс политического урегулирования, который стал возможен благодаря ответственному отношению всех сторон конфликта. По его словам, в настоящее время под контролем законного правительства Сирии находится 90% территории страны и эта доля продолжает устойчиво увеличиваться.
«Предстоит еще урегулировать проблемы на северо-востоке Сирии, проблемы, которые вызваны прежде всего незаконным нахождением там военных США, которые активно поощряют сепаратизм на правом берегу Евфрата», — указывал глава МИД России.
Переговоры двух сторон пока не привели к политическому урегулированию конфликта. Более того, с апреля прошлого года ситуация усугубилась после того, как Хафтар начал наступление на Триполи. В начале 2020 года в Москве прошли консультации глав МИД и Минобороны России, Турции с обеими сторонами конфликта в Ливии. Однако результаты переговоров нельзя назвать однозначными, так как стороны не стали подписывать итоговое соглашение по перемирию.
Ситуация в Ливии крайне беспокоит Москву, в настоящее время в республике фактически существует двоевластие. На востоке, в столице Триполи, действует поддерживаемое ООН правительство национального согласия под руководством Файеза Сарраджа. Однако парламент и кабинет министров, поддерживаемые ливийской национальной армией и ее главой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, не признают эту власть и контролируют западную часть страны.
Безрассудные действия США привели к настоящему моменту к катастрофическим последствиям на Ближнем Востоке, указывал глава МИД России.
«Был разрушен Ирак, который сейчас с трудом восстанавливает свою целостность и способность в этой стране налаживать нормальную жизнь. Разрушена была Ливия. Там далеко еще до того, чтобы государственность была восстановлена», — пояснил Лавров.
Лавров накануне пресс-конференции отмечал, что действия США в отношении Ирана спровоцировали значительный ущерб глобальной стабильности. По мнению главы МИД, ситуация обрела кризисный характер после одностороннего волюнтаристского выхода США иранской ядерной сделки.
«Выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, ставший, по сути дела, причиной для развала этого важнейшего документа в сфере нераспространения ядерного оружия, также создал очень напряженную ситуацию», — добавил Лавров.
При этом в МИД России уверены, что внешняя политика страны не изменится после смены правительства. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, нет никаких сомнений в преемственности прошлой политической линии.
«В России внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все. Внешняя политика России работает на дальнейшее укрепление позиции страны в мире, она служит интересам обеспечения нашего поступательного развития, обеспечения интересов, благополучия граждан, и так будет и дальше. В этом у меня нет никаких сомнений», — цитирует слова дипломата РИА «Новости».
Стоит отметить, что правительство России ушло в отставку 15 января, как раз во время поездки Лаврова. Получилось так, что дипломат, вылетел из Индии в качестве министра иностранных дел, а по прибытии в Ташкент стал исполняющим обязанности.
К слову, Лавров накануне завершил рабочее турне по странам Азии, в ходе поездки он посетил Шри-Ланку, Индию и Узбекистан. В Ташкенте дипломат выступил перед узбекскими студентами и подробно рассказал им о нынешнем состоянии двусторонних отношений, а также затронул ряд актуальных тем. К тому же, глава МИД ответил на вопрос об отставке правительства России, он подчеркнул, что всегда честно исполнял свои обязанности и продолжает это делать.
Крайне актуальными темами текущего года можно назвать обострение конфронтации Ирана и США, а также усилия международного сообщества по достижению мира в Ливии.
Ожидается, что глава МИД расскажет о ситуации на Украине, положение дел в Сирии, российско-американском диалоге и отношениях с европейскими странами. Кроме того, Лавров может уделить внимание актуальным темам начала 2020 года.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров проведет большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. На мероприятие аккредитованы более 300 журналистов, среди которых представители более 50 стран. Как ожидается, министр выскажется по самым важным направлениям внешнеполитической повестки России.
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