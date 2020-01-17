Конфликт Ирана и США: Лавров подводит итоги 2019 года. LIVE

Касательно развития ситуации на Украине, в Москве также обращали внимание на ряд положительных моментов. В частности, речь идет об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, который произошел под конец 2019 года. Тем не менее конфликт на юго-востоке Украины продолжается, констатировал Лавров в декабре прошлого года.

Достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта — Киевом, ДНР и ЛНР, считает глава МИД России. «Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира на Украине отвечает нашим интересам», — подчеркивал Лавров.