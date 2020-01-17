Казнить нельзя помиловать: 100 лет назад в СССР отменили смертную казнь

Большевистское правительство 17 января 1920 года отменило смертную казнь постановлением ВЦИК под названием «Об отмене применения высшей меры наказания (расстрела)». Таким образом оно посылало советскому обществу важный сигнал: власть перестает быть кровожадной и считает главным исправление преступников.

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При этом уже в мае 1920 года в приказе Реввоенсовета вновь говорится о фактическом применении смертной казни, но уже военными трибуналами. В уголовном кодексе РСФСР казнь была восстановлена в 1922 году в качестве исключительной меры.

В 1930 году применение смертной казни стало почти массовым явлением, а в 1935 году она начала применять и к несовершеннолетним. В период «Большого террора» смертная казнь была применена к почти 700 тыс. человек, многие из которых были осуждены по приговору так называемых «троек» — по сфабрикованным обвинениям.

В поздние советские годы смертная казнь применялась редко — как исключительная мера наказания, однако расстреливали не только серийных убийц, но и шпионов. Смертные приговоры за шпионаж приводились даже при президенте СССР Михаиле Горбачеве.

В 1996 году, вступив в Совет Европы, Россия взяла на себя обязательство не применять смертную казнь. При этом вопрос ее применения нередко становится частью общественной дискуссии: в стране по-прежнему немало сторонников высшей меры наказания.

По данным опроса фонда «Общественное мнение», проведенного в 2015 году, 60% россиян назвали смертную казнь допустимым наказанием. Однако число сторонников высшей меры наказания даже в достаточно консервативном российском обществе снижается — еще в 2001 году за сохранение смертной казни высказывались 80% опрошенных.

Осенью 2019 года на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте» опрос на эту тему провела Государственная дума. Голосование показало, что 80% респондентов — более 46 тыс. человек — поддерживают возвращение смертной казни для педофилов и убийц несовершеннолетних. Не согласились с расправой над преступниками лишь 17% — 9 тыс. опрошенных.

В 2017 году, отвечая на вопросы студентов Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал условие, при котором в России можно будет снять мораторий на смертную казнь. По словам Бастрыкина, применять высшую меру наказания следовало бы «только в исключительных случаях и в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность».

Стоит отметить, что дискуссии о возможном применении смертной казни время от времени возникают в обществе после резонансных преступлений.

Так, в октябре 2019 года этот вопрос начал активно обсуждаться после жестокого убийства 9-летней девочки в Саратове. Вскоре после этого глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о планах внести законопроект о частичной отмене смертной казни.

В законопроекте говорилось о возможности ее применения в отношении убийц детей. Однако партия большинства «Единая Россия» не поддержала законопроект. Отрицательно по поводу инициативы высказалась и детский омбудсмен Анна Кузнецова:

«Конечно, отмена моратория на смертную казнь невозможна на данном этапе развития. Ряд международных норм и обязательств предписывают сегодняшнюю ситуацию», — цитирует Кузнецову РИА «Новости».

Смертная казнь может быть «теоретически» возвращена как вид наказания в случае выхода России из Совета Европы отмечает в беседе с «Газетой.Ru» адвокат, специалист по уголовному праву Эдуард Сухарев. Однако, по его словам, даже выход из Совета Европы не означает, что смертная казнь будет применяться вновь.

Юристы отмечают, что для возвращения смертной казни нужна «политическая воля», но президент России Владимир Путин относится к этой затее отрицательно.

«Иногда, когда сталкиваешься с такими вещами, рука сама тянется к авторучке, чтобы подписать какие-то документы, направленные на возвращение смертной казни, или попросить об этом депутатов. Но специалисты считают, что само ужесточение наказания не ведет к искоренению, к снижению уровня преступности», — отмечал Путин в ходе Прямой линии в апреле 2013 года.

Белоруссии и США никто не указ

Единственной страной Европы, где смертная казнь применяется до сих пор, остается Белоруссия. Недавно в этой стране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении двух молодых, людей зверски убивших местную учительницу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил вскоре после приговора, что смертная казнь может быть отменена только по итогам референдума. По словам главы страны, опросы показывают, что позиция народа насчет казни не изменилась.

В ЕС, однако, призвали Белоруссию ввести мораторий, так как мера нарушает «неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека».

Смертная казнь по-прежнему применяется и в США. Она предусмотрена законодательством 29 американских штатов из 50. При этом с 1972 по 1976 год в стране действовал мораторий на данную меру. После его отмены казнили 1513 заключенных, в том числе 19 — в 2018 году. Приведения в исполнение высшей меры наказания ожидают еще 2656 преступников.

При этом в четверг,

16 января, власти американского штат Джорджия отменили смертную казнь приговоренного за несколько часов до приведения ее в исполнение.

58-летний Джимми Медерс, приговоренный в 1989 году к смертной казни за ограбление и убийство работника магазина, 16 января должен был получить смертельную инъекцию, но после продолжительных дискуссий члены комиссии штата по вопросам помилования приняли решение отменить это наказание, заменив его на пожизненное тюремное заключение без права на освобождение, передает ТАСС.

Известно, что президент США Дональд Трамп сторонник этого вида наказания. В 1990 году он даже выкупил рекламную полосу в издании «Нью-Йорк Таймс», чтобы призвать к смертной казни для группы подростков, которых обвинили в убийстве женщины в Нью-Йорке. Позже их невиновность в совершении преступления была доказана в ходе экспертиз.

Летом он заявил, что дал указание минюсту разработать документ, вводящий на федеральном уровне смертную казнь за массовые убийства и расстрелы. Проект закона был разработан генпрокурором США Уильям Барром, однако он пока еще не рассмотрен конгрессом США.