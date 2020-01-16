«Человек докопается»: чего депутаты ждут от Мишустина

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении премьером-министром Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба Кремля. Документ вступает в силу со дня подписания.

Реклама

Госдума ранее утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства. Его поддержали члены «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР — 383 голоса. Фракция КПРФ воздержалась от голосования. Против никто не выступил, что, как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, произошло впервые с 1996 года.

Выступая на пленарном заседании, новый премьер-министр поблагодарил президента Владимира Путина за оказанное доверие, а депутатов — за готовность к конструктивному диалогу.

В своем выступлении Михаил Мишустин сконцентрировался на методах реализации задач, поставленных главой государства в ежегодном послании к Совфеду. На выполнение социальных обязательств, по словам политика, потребуется 450 млрд рублей.

Также премьер планирует сосредоточиться на реализации нацпроектов, работа над которыми должна быть «форсирована».

«Задачи, которые поставлены в послании, придают национальным проектам еще более глубокий смысл и связывают их в единую, масштабную, системную программу, — сказал Мишустин. — Правительству предстоит провести огромную работу, значительно усилить все ее направления, и для этого у нас есть все — утвержденные планы, ресурсы, целевые показатели».

Помимо этого премьер-министр пообещал улучшить инвестиционный климат и стимулировать технологическое развитие экономики. «Нужно постараться совершить настоящий прорыв в цифровизации реального сектора», — отметил глава правительства.

Как и ожидалось, Мишустин намерен сфокусироваться на облегчении взаимодействия власти и бизнеса — утраченное между ними доверие необходимо вернуть, уверен новый премьер.

В целом в своем выступлении Мишустин обозначил работу именно по тем направлениям, которых от него ждут депутаты Госдумы как от экс-руководителя ФНС. Утром он встретился с фракциями и ответил на интересующие их вопросы.

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, член ЛДПР, Ярослав Нилов, учитывая специфику прежней работы Мишустина, от него ожидают оптимизации деятельности правительства.

«Для него это новая сфера деятельности, раньше он руководил налоговой, а это структура с отдельными задачами и правилами функционирования. Теперь для него открываются совершенно новые рубежи и задачи, он уже обозначил свои приоритеты — реализация послания президента Федеральному собранию, реализация нацпроектов и желание работать сообща в плотной кооперации с парламентом и регионами», — подчеркнул Нилов.

Политик также сообщил, что встреча с Мишустиным была «достаточно непродолжительной», однако он записал все заданные ему вопросы.

«Мишустин не собирается тратить время на бюрократию, а собирается оперативно выверять и исправлять проблемы, — уверен Ярослав Нилов. — Он инженер по образованию, и стиль его работы понятен, есть задача и сразу под нее разрабатываются алгоритмы ее реализации без лишних моментов».

То, что Мишустин в качестве одной из основных задач для себя обозначил работу над технологическим развитием экономики, также не стало сюрпризом для депутатов. Процессы цифровизации, которые он внедрил в работу ФНС, стали одним из главных его достижений на посту руководителя ведомства. Того же, но уже в работе правительства, от него ждет первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию, член фракции КПРФ Олег Смолин.

«Он достаточно известный экономист и технократ, я ожидаю двух вещей — ускорения экономического развития страны, которое искусственно тормозило предыдущее правительство, не отдавая денег экономике и людям, а также серьезного продвижения по части новых технологий, в частности, цифровых. Мишустин известен как человек, который провел цифровизацию налоговой системы», — обратил внимание депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом КПРФ воздержалась от голосования за кандидатуру Мишустина на пост премьера. По словам Смолина, фракция не стала голосовать из-за неопределенности в отношении того, что именно он намерен делать на своем посту. Вместе с тем у депутата есть и некоторые вопросы к фигуре Мишустина.

«Мишустин не сделал российской экономике и социальной политике ничего плохого, однако пока не вполне понятно, какую программу он собирается реализовывать. Если вы хотите знать мою личную точку зрения, то я сегодня был слегка насторожен его заявлением о том, что пора перестать раздавать льготы и оказывать социальную помощь. В теории это может означать, что только самым бедным людям с инвалидностью будет оказываться поддержка. Но это только предположение, мы должны дождаться, пока появится реальный законопроект», — пояснил Смолин.

Более оптимистичные ожидания у «Справедливой России». Как рассказал первый заместитель председателя Госдумы по промышленности Валерий Гартунг, именно утренняя встреча с Мишустиным во многом повлияла на отношение партии к политику.

«Мы задали ему много вопросов. Впервые нам кандидат на должность председателя правительства начал отвечать откровенно, не просто там общими фразами отделаться, а начал с нами дискутировать, с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться, высказывать свои аргументы, и мы его начали понимать, и он нас понимает. И мы поняли, что мы с этим человеком найдем общий язык», — уверен Валерий Гартунг.

Как и многие его коллеги, депутат рассчитывает, что Мишустин применит свой опыт в работе правительства, что поможет решению множества задач, в том числе и реализации нацпроектов.

«Вы знаете, что предыдущее правительство фактически завалило работу с нацпроектами, не смогло потратить более триллиона рублей. Они не были потрачены за счет того, что процедуры расходования средств неоправданно громоздкие. Все, что можно делать машиной, нужно делать машиной. Надеемся, что Мишустин именно это сделает», — отметил депутат.

По словам Гартунга, новый премьер-министр намерен внести серьезные изменения в работу правительства.

«Он заявил, что проведет ревизию деятельности правительства и докопается до причин, почему оно так неэффективно работало, что мешало работе правительства. Но ему нужно время для этого, и мы понимаем, что этот человек докопается, мы на него такие надежды возлагаем», — поделился Валерий Гартунг.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по образованию и науке, член партии «Единая Россия» Вячеслав Никонов, Мишустин планирует изменить состав правительства.

«Мы сегодня встречались с Мишустиным на заседании фракции «Единой России», там он ответил на три-четыре конкретных вопроса, связанных с деятельностью правительства.

Также он немного рассказал о своих приоритетах, стратегии экономического роста и сказал, что в составе правительства будут проведены изменения», — сказал Никонов.

Причем в «Справедливой России» есть конкретные ожидания от экономической политики нового премьера. Так, по словам Валерия Гартунга, в ходе встречи с депутатами Мишустин выступил против поднятия налоговых ставок для граждан с большим доходом, так как это может привести к отторжению бизнеса. Одновременно с этим член «Справедливой России» заявил, что политик может согласиться с отменой подоходного налога для россиян, получающих зарплату на уровне МРОТ.

«Здесь, я думаю, мы найдем точку соприкосновения, тем более, что он сегодня озвучил, что около 20 млн человек получают зарплату на уровне МРОТ. Естественно, эти люди не должны платить с этой суммы подоходный налог. Это очевидно, я думаю, мы к этому придем, — подчеркнул Валерий Гартунг. — Во всяком случае,

человек признает, что есть проблемы. Медведев говорил, что все хорошо. <…> У тебя 20 млн человек за чертой бедности, а ты говоришь, что все хорошо. <…> Мишустин говорит — да, проблемы есть, дайте мне время, я разберусь в причинах. Вот такой разговор состоялся — это заслуживает уважения, и я считаю, что в этой ситуации мы должны его поддержать, дать ему карт-бланш, время на то, чтобы решить эти проблемы».