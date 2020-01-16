«Выверить до запятой»: как будут менять Конституцию

Поправки в основной закон должны обеспечить развитие России как правового и социального государства, а также укрепить роль партий и регионов, однако они не затрагивают его фундаментальных основ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию.

Реклама

«Поправки, которые предложены были вчера, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства», — цитирует главу страны ТАСС.

Президент подчеркнул, что на голосование граждан должны быть вынесены отточенные по смыслу и форме формулировки поправок в Конституцию, нужно «выверять все до запятой».

Путин накануне в ходе обращения к Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию страны. В частности, глава государства призвал существенно повысить роль парламента в жизни страны, в частности, позволить ему утверждать правительство и премьера, обозначить роль Госсовета — органа с участием высших должностных лиц страны, а также ужесточить требования к кандидатам в президенты.

Пакет предложенных изменений должен быть вынесен на общероссийское голосование, для подготовки поправок была сформирована рабочая группа. Ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также академик РАН Талия Хабриева.

Всего в рабочую группу вошли 75 человек, представляющих разные сферы. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая 2020 года, передает ТАСС со ссылкой на источники.

Крымский вопрос

Как заявила «Газете.Ru» член рабочей группы и зампред СПЧ Ирина Киркора, у нее вызывает вопрос предложение президента, связанное с ужесточением требований к кандидатам на пост главы государства.

«Президент высказал позицию об ограничении возможности быть избранным в качестве президента Российской Федерации лица, у которого обязательно должно быть гражданство Российской Федерации не менее 25 лет и отсутствовать иное гражданство. Мы таким образом исключаем жителей Крыма и Севастополя, я вижу в этом проблему», — указала Киркора.

В рамках рабочей группы лидерам общественного мнения предстоит выверить текст будущих поправок к Конституции, отметила она, это будет не просто работа над текстом, а в целом над принципами изменений.

«Я юрист, соответственно, моя работа в рабочей группе затрагивает все области моей деятельности. Об изменении главы Конституции о правах человек речи не шло, а дополнительные гарантии для социального обеспечения пенсионеров, на мой взгляд, логичны», — подчеркнула Киркора.

Силовой вопрос

Бывший член Совета Федерации Екатерина Лахова уверена, что предложенные Путиным изменения в Конституцию уже давно были ожидаемы. По ее словам, в СССР Верховный совет влиял на утверждение правительства, в отличие от парламента в России.

«На сегодняшний день многие министерства как бы сами по себе, а представительная власть сама по себе. Нет такого тесного контакта и ответственности совместной, поэтому изменения, предложенные президентом, очень актуальны», — обратила внимание Лахова в разговоре с «Газетой.Ru».

В числе спорных моментов она назвала ситуацию вокруг региональных силовых ведомств. Лахова уверена, что они должны подчинятся федеральным органам власти.

«Мне очень важно, чтобы региональные силовые ведомства были четко подчинены федеральной власти. Очень часто региональная власть в лице губернаторов подминает под себя всех силовиков в регионе — это неправильно», — добавила экс-сенатор.

Баланс системы

Еще один представитель рабочей группы по поправкам в Конституцию России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин считает, что предложенные президентом изменения основного закона страны могут сделать российскую политическую систему более сбалансированной.

«Я всегда критиковал Конституцию 1993 года, в том числе из-за ее политического раздела, который можно было изложить в двух статьях. Статья первая — президент всегда прав, статья вторая — кто не понял, смотри статью первую», — отметил депутат в разговоре с «Газетой.Ru»

Новое предложение президента переводит нас от супер-президентской республики к президентской или даже президенстко-парламентской, добавил Смолин, подобное позволит уменьшить риски назначения на пост премьера и других министров заведомо некомпетентных людей или заведомо непопулярных, с непопулярными программами.

Говоря о задачах рабочей группы, депутат указал на три основных пункта предстоящей работы. Во-первых, по его словам, группа должна поработать над текстом поправок к Конституции, которые будут предложены — в рабочей группе есть юристы и политики, способные сделать это.

«Во-вторых, группа должна представлять интересы разных групп населения, поэтому в ней преобладают не профессионалы-политики, а знаковые фигуры, представляющие образование, культуру, спорт, профсоюзы и так далее. И в-третьих, рабочая группа должна представить гражданам России поправки, которые предполагается вынести на всенародный опрос», — подытожил Смолин.

Скрупулезное изучение

Рабочая группа по вопросам изменения Конституции получилась достаточно большая и пестрая, указал в беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

«В ней представлены регионы, разные сферы, институты гражданского общества, научная общественность, практики, правоприменитили и законотворцы. Такой состав позволит под правильным углом рассмотреть все предложения, поскольку это поправки в основной закон страны, и они должны быть крайне выверенными. Нельзя допускать никакого неоднозначного толкования, работа должна быть взвешенной, скрупулезной и дотошной», — заявил депутат.

Предложенные президентом изменения во многом совпадают с позицией партии ЛДПР, отметил Нилов, теперь задача рабочей группы подобрать и подготовить соответствующие формулировки для их реализации.

Вопросы 1993 года

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от «Единой России» Вячеслав Никонов позитивно оценивает поправки к Конституции, которые предложил глава государства в ходе послания Федеральному собранию.

«Будучи участником конституционного совещания 1993 года, очень многие вещи из того, что озвучил президент накануне, включая приоритет национального права над международным, необходимость создания единой системы публичной власти и повышение полномочий парламента при назначении правительства, я сам лично озвучивал в 1993 году, но тогда мои предложения не были приняты», — сказал «Газете.Ru» депутат.

Рабочая группа должна подготовить поправки к Конституции в соответствии с предложениями президента, подчеркнул Никонов, затем предстоит вынести их на голосование.